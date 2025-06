Schwerbehinderung: Darauf achten Gerichte beim GdB wirklich

Lesedauer 3 Minuten

Für viele Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist die Anerkennung eines höheren Grades der Behinderung (GdB) nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit – sie kann existenzielle Folgen haben. Ab einem GdB von 50 gelten Betroffene als schwerbehindert und erhalten wichtige Nachteilsausgleiche: Zusatzurlaub, Kündigungsschutz, steuerliche Entlastungen oder früheren Rentenbeginn.

Nicht Gefühl, sondern Beweise zählen

Doch der Weg dahin ist oft steinig. Häufig lehnen die Versorgungsämter höhere GdB-Stufen ab – selbst bei offensichtlichen Beschwerden. Wer sich wehrt, landet nicht selten vor dem Sozialgericht. Aber Vorsicht: Der bloße Hinweis auf den eigenen Leidensdruck oder die empfundene Ungerechtigkeit reicht nicht aus. Gerichte urteilen nach objektivierbaren Maßstäben. Der subjektive Eindruck des Betroffenen ist dabei zweitrangig.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat im Urteil Az: L 12 SB 1769/21 gezeigt, worauf Richter besonders achten. Dieser Artikel erläutert, was Betroffene wissen und beachten müssen, um ihre Chancen auf Anerkennung eines höheren GdB realistisch einschätzen und verbessern zu können.

Die lückenlose Behandlung und Therapietreue („Compliance“)

Einer der ersten Blickwinkel des Gerichts: Wie konsequent wurden medizinische Maßnahmen umgesetzt?

In der sozialgerichtlichen Praxis gilt: Wer unter erheblichen gesundheitlichen Problemen leidet, wird (so die richterliche Erwartung) versuchen, diese aktiv zu lindern. Dazu gehört die regelmäßige ärztliche Behandlung, das gewissenhafte Einnehmen verschriebener Medikamente und ggf. auch die Teilnahme an psychotherapeutischen oder spezialisierten Behandlungsprogrammen.

Was Gerichte negativ werten:

In der genannten Entscheidung war ein wichtiger Punkt, dass der Kläger eine ärztlich verordnete CPAP-Maske zur Behandlung seiner Schlafapnoe nicht nutzte. Für das Gericht war das ein Indiz mangelnder „Behandlungsbereitschaft“. Ähnlich kritisch werden auch der Abbruch von Psychotherapien oder das Fernbleiben von Kontrolluntersuchungen gesehen.

Der Gesamt GdB ist keine einfache Rechenaufgabe

Viele Betroffene machen den Fehler, ihre einzelnen Diagnosen wie Bauklötze aufeinanderzusetzen und zu glauben, dass sich daraus der GdB summiert. Doch genau das ist nicht die Logik hinter der GdB-Bewertung.

Laut den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (VG) bildet der höchste Einzel GdB die Grundlage. Weitere Beeinträchtigungen führen nur dann zu einer Erhöhung, wenn sie zusätzlich, also ohne große Überschneidung, die Teilhabe am Leben beeinträchtigen.

Beispiel:

Leidet eine Person an einer generalisierten Angststörung, die sich besonders stark auf das Atmen fokussiert, und gleichzeitig an einer leichten COPD, wird dies nicht doppelt berücksichtigt. Die Einschränkungen überschneiden sich funktionell.

Die Bedeutung der Alltagsführung

Richter interessieren sich nicht nur für Diagnosen und Laborwerte – sie wollen wissen, wie sehr eine Person in ihrer Lebensführung tatsächlich eingeschränkt ist.

Im Urteil L 12 SB 1769/21 achtete das Gericht besonders auf die Angaben zum Tagesablauf. Hobbys, ehrenamtliches Engagement, Sport, regelmäßige Treffen mit Freunden oder gar Urlaubsreisen über mehrere Wochen – all das kann den Eindruck vermitteln, dass die „Erlebnis und Gestaltungsfähigkeit“ weniger beeinträchtigt ist als behauptet.

Die Grenzen eines Privatgutachtens nach § 109 SGG

Viele Kläger setzen große Hoffnungen in ein sogenanntes Privatgutachten nach § 109 SGG. Dieses ermöglicht es Ihnen, auf eigene Kosten einen Arzt Ihrer Wahl als Sachverständigen zu benennen. Das Gutachten wird dann im Gerichtsverfahren berücksichtigt.

Aber Vorsicht: Ein solches Gutachten ist kein Freifahrtschein zur GdB-Erhöhung.

Im zitierten Fall lehnte das Gericht das Gutachten nach § 109 SGG ab, weil die darin gezogenen Schlussfolgerungen nicht mit den restlichen medizinischen Unterlagen übereinstimmten. Ein solches Gutachten wird nur dann entscheidungsrelevant, wenn es fachlich überzeugend, schlüssig und mit der übrigen Aktenlage vereinbar ist.

Zusammenfassung: Goldene Regeln für den Gang zum Sozialgericht

Der Weg zur Anerkennung eines höheren GdB – insbesondere zur Schwelle von 50 – ist juristisch anspruchsvoll. Wer erfolgreich sein möchte, sollte folgende Grundsätze verinnerlichen:

✅ Dokumentation vor Gefühl: Aussagen wie „Ich leide sehr“ reichen nicht – was zählt, ist die dokumentierte Krankheitsgeschichte.

✅ Therapietreue beweist Leidensdruck: Wer sich behandeln lässt, zeigt dem Gericht, dass die Erkrankung real und belastend ist.

✅ Überschneidungen erkennen: GdB-Werte addieren sich nicht – Sie müssen zeigen, wie sich jede Erkrankung separat auswirkt.

✅ Alltag schildern, nicht idealisieren: Seien Sie ehrlich, aber vermeiden Sie Übertreibungen – das Gericht prüft genau.

✅ Gutachten nutzen – aber mit Augenmaß: § 109 SGG ist kein Joker, sondern ein Werkzeug. Es muss zum Rest passen.