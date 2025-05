Schwerbehinderung: Grad der Behinderung zu niedrig – So wehren Sie sich richtig

Lesedauer 4 Minuten

Viele Menschen erleben Enttäuschung, wenn der Bescheid über ihren Grad der Behinderung (GdB) eintrifft und die Bewertung ihre tatsächlichen gesundheitlichen Einschränkungen nicht angemessen widerspiegelt. Doch anstatt sich damit abzufinden, sollten Betroffene aktiv werden. Denn wer rechtzeitig handelt und die richtigen Schritte kennt, kann seine Chancen auf eine gerechtere Einstufung erheblich verbessern.

Der erste Schritt: Fristen wahren und Widerspruch einlegen

Sobald ein Bescheid zugestellt wird, beginnt eine wichtige Frist zu laufen. Betroffene haben genau einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Diese Frist ist gesetzlich geregelt und wird streng angewandt. Wer sie versäumt, hat nur in Ausnahmefällen noch eine Chance, die Entscheidung anzufechten.

Daher ist es ratsam, im Zweifel sofort einen formlosen Widerspruch einzureichen, um die Frist zu sichern. Die inhaltliche Begründung kann später nachgereicht werden, wenn genügend Informationen vorliegen.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Anfechtung: Akteneinsicht

Die Grundlage eines fundierten Widerspruchs ist die genaue Kenntnis der Entscheidungsgrundlagen. Was auf den ersten Blick als unscheinbare Verwaltungsformalität erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als zentrales Instrument zur Wahrung der eigenen Rechte.

Die Verwaltungsakte enthält nicht nur die Namen der angeschriebenen Ärztinnen und Ärzte, sondern auch deren Einschätzungen und die vollständige medizinische Dokumentation, auf die sich das Amt gestützt hat. Aus der Akte lässt sich zudem ablesen, welche Einzelgrade der Behinderung für die jeweiligen Erkrankungen oder Einschränkungen festgestellt wurden.

Diese Informationen sind oft nicht vollständig oder nicht nachvollziehbar im Bescheid dargestellt, was ohne Akteneinsicht leicht übersehen wird.

Oft zeigt sich, dass die Behörde nur unvollständige ärztliche Stellungnahmen eingeholt hat oder lediglich der Hausarzt zur Stellungnahme gebeten wurde. Dieser verfügt möglicherweise über keine aktuellen fachärztlichen Berichte, sodass die Entscheidung auf veralteten oder lückenhaften Grundlagen beruht.

Gerade in solchen Fällen lohnt sich eine Überprüfung besonders, denn eine aktualisierte medizinische Einschätzung kann die Ausgangsbasis grundlegend verändern.

So erfolgt die Ermittlung des Gesamtgrades der Behinderung

Die Bewertung einer Behinderung bei mehreren Gesundheitsstörungen erfolgt komplexer, als es zunächst erscheinen mag. Zunächst werden für jede Beeinträchtigung einzelne GdB-Werte vergeben. Diese Einzelgrade werden jedoch nicht einfach addiert. Stattdessen nimmt die Behörde eine Gesamtschau vor, die die wechselseitigen Auswirkungen der einzelnen Leiden berücksichtigt. Entscheidend ist hierbei, in welchem Maß sich die Einschränkungen gegenseitig verstärken oder unabhängig nebeneinanderstehen.

Als Ausgangspunkt dient die gesundheitliche Störung mit dem höchsten Einzelgrad der Behinderung. Anschließend wird geprüft, ob und inwieweit weitere Erkrankungen die Hauptbeeinträchtigung zusätzlich erschweren. In einigen Fällen überlagern sich Beschwerden, etwa bei Menschen, die sowohl an chronischen Rückenschmerzen als auch an einer Herzinsuffizienz leiden.

Wenn sich die Beschwerden gegenseitig verstärken, steigt auch der Gesamtgrad der Behinderung. Stehen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hingegen in keinem Zusammenhang und wirken unabhängig voneinander, bleibt der GdB näher am höchsten Einzelgrad.

Eine besonders große Rolle spielt dabei die tatsächliche Auswirkung auf den Alltag. Maßgeblich ist, wie die gesundheitlichen Einschränkungen zusammengenommen die Erwerbsfähigkeit, die Mobilität und die Selbstständigkeit im täglichen Leben beeinflussen. Diese Einschätzung erfordert umfassende Kenntnisse der individuellen Lebenssituation, die aus pauschalen Gutachten oft nicht hervorgehen.

Typische Fehlerquellen bei der Feststellung des GdB

In der Praxis kommt es häufig zu Fehlern bei der Ermittlung des Gesamtgrades der Behinderung. Ein häufiger Grund ist die unzureichende oder veraltete medizinische Datenlage. Viele Hausärzte verfügen nicht über aktuelle Diagnosen von Fachärzten, besonders wenn Patientinnen und Patienten über einen längeren Zeitraum keine spezialisierte Behandlung in Anspruch genommen haben. Zeitdruck und hohe Arbeitsbelastung im medizinischen Bereich können dazu führen, dass die Stellungnahmen manchmal unvollständig ausfallen.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die falsche Selbsteinschätzung der Antragstellenden. Viele vergleichen ihre Situation mit der von Bekannten oder Verwandten, die ähnliche Beschwerden haben. Solche Vergleiche sind jedoch kaum belastbar, da jede Schwerbehinderung individuell zu beurteilen ist.

Zwei Menschen mit der gleichen Diagnose können im Alltag völlig unterschiedlich beeinträchtigt sein. Daher ist eine präzise und objektive Darstellung der eigenen Einschränkungen für das Verfahren von zentraler Bedeutung.

Wie Sie Einsicht in Ihre Akten erhalten

Die Einsichtnahme in die Verwaltungsakte können Betroffene direkt beim zuständigen Versorgungsamt beantragen. Auf Wunsch unterstützen auch spezialisierte Beratungsstellen wie der Sozialverband BDH bei diesem Prozess. Dort stehen erfahrene Juristinnen und Juristen bereit, die nicht nur bei der Akteneinsicht helfen, sondern auch bei der Formulierung des Widerspruchs und der weiteren Vertretung unterstützen.

Für die Akteneinsicht genügt ein formloser Antrag. In der Regel wird die Akte entweder zur Einsicht vor Ort bereitgestellt oder in Kopie überlassen. Es empfiehlt sich, alle relevanten Unterlagen sorgfältig zu prüfen und mögliche Unstimmigkeiten oder Lücken gezielt zu notieren. Diese Anhaltspunkte bilden später die Basis für eine starke Widerspruchsbegründung.

Widerspruch richtig begründen und Erfolgschancen erhöhen

Ein erfolgreicher Widerspruch stützt sich auf eine umfassende und nachvollziehbare Begründung. Wichtig ist dabei, aktuelle fachärztliche Gutachten vorzulegen, die den aktuellen Gesundheitszustand realistisch beschreiben.

Auch eine anschauliche Darstellung, wie die gesundheitlichen Einschränkungen den Alltag konkret beeinträchtigen, kann entscheidend sein. Dabei sollte klar herausgearbeitet werden, in welchen Bereichen des Lebens die Selbstständigkeit, Mobilität oder Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist.

Besonders wirkungsvoll ist es, wenn aufgezeigt werden kann, dass die ursprüngliche Entscheidung auf unvollständigen oder fehlerhaften Informationen beruhte. Auch Hinweise auf die Wechselwirkungen verschiedener Erkrankungen, die möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt wurden, können die Argumentation stärken.

Warum professionelle Hilfe oft entscheidend ist

Viele Betroffene empfinden das Verfahren rund um die Anerkennung einer Schwerbehinderung als komplex und belastend. Fachkundige Unterstützung durch Sozialverbände oder spezialisierte Anwälte kann hier nicht nur entlasten, sondern auch die Erfolgschancen erheblich steigern.

Diese Experten kennen die Feinheiten des Verfahrens und wissen, wie Behörden auf bestimmte Argumentationen reagieren. Zudem übernehmen sie die Formulierung der Schriftsätze und vertreten Betroffene bei Bedarf auch vor dem Sozialgericht.

Wer frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, vermeidet typische Fehler, spart Zeit und kann sicherstellen, dass seine Rechte umfassend gewahrt bleiben.