Rente: Versicherer fordern immer höhere KFZ-Versicherungen von Rentnern

In vielen Haushalten gehört das Auto auch im Ruhestand zur Grundausstattung: für Arzttermine, Einkäufe, Besuche bei der Familie oder schlicht, um unabhängig zu bleiben. Umso härter trifft es Betroffene, wenn die Kfz-Versicherung plötzlich deutlich teurer wird oder ein langjähriger Vertrag endet.

Genau das berichten immer mehr ältere Autofahrer: Beitragssprünge, die sich nicht mehr mit normaler jährlicher Anpassung erklären lassen, und vereinzelt Kündigungen, obwohl der Vertrag über Jahre oder Jahrzehnte schadenfrei verlief.

Die Versicherungswirtschaft verweist auf Statistik und Risikomodelle. Vergleichsportale zeigen, wie stark Prämien mit dem Alter auseinanderlaufen können.

Und die Finanzaufsicht stellt klar, dass altersabhängige Tarifierung in vielen Konstellationen rechtlich zulässig ist. Aber: Wer viel Erfahrung hat und vorsichtig fährt, fühlt sich bestraft – und wer auf das Auto angewiesen ist, erlebt steigende Fixkosten wie eine schleichende Kostenfalle.

Wie groß die Preisunterschiede ausfallen können

Ein Blick auf Marktberechnungen zeigt, warum das Thema so emotional geführt wird. Modellrechnungen von Verivox zeigen für identische Eckdaten, dass ein 75-jähriger Fahrer in der Beispielrechnung deutlich höhere Beiträge zahlen kann als ein 55-Jähriger, und dass sich die Differenz im sehr hohen Alter nochmals verschärft.

In derselben Auswertung wird für einen 85-jährigen Fahrer ein sehr hoher Mehrbeitrag gegenüber dem 55-jährigen Vergleichsfahrer ausgewiesen.

Diese Zahlen sind Modellwerte – aber sie zeigen, was betroffene Rentnerinnen und Rentner im Alltag spüren: Es geht nicht um ein paar Euro mehr, sondern um Größenordnungen, die das Haushaltsbudget spürbar belasten.

Dabei überlagern sich zwei Entwicklungen.

Zum einen steigen Kfz-Prämien seit einiger Zeit insgesamt, weil Reparaturen, Ersatzteile und Werkstattkosten teurer geworden sind. Zum anderen kommt bei älteren Versicherten häufig ein zusätzlicher Effekt dazu: Tarife reagieren auf das Lebensalter als Risikomerkmal, teils schon ab Mitte/Ende 60.

Unfallrisiko, Fahrleistung und die Frage der Fairness

Versicherer begründen altersabhängige Zuschläge vor allem mit Statistiken zu Schadenhäufigkeit und Unfallverursachung. Besonders häufig wird die amtliche Unfallstatistik herangezogen.

Das Statistisches Bundesamt (Destatis) weist für Unfälle mit Personenschaden aus, dass ältere Autofahrer, wenn sie in solche Unfälle verwickelt sind, überdurchschnittlich oft als Hauptverursacher erfasst werden.

Für das Jahr 2023 lag der Anteil der Hauptverursachenden bei den mindestens 75-Jährigen bei 76,7 Prozent; bei den 45- bis 55-Jährigen wurde der niedrigste Anteil mit 49,8 Prozent genannt. Auch junge Erwachsene (18 bis 25 Jahre) lagen in der Statistik mit einem hohen Anteil an Hauptverursachenden.

Gleichzeitig sagt dieselbe Datenlage etwas, das in der Debatte oft untergeht: Ältere Menschen sind gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil insgesamt seltener an Unfällen mit Personenschaden beteiligt.

Destatis erklärt diese geringere Unfallbeteiligung unter anderem damit, dass ältere Menschen weniger fahren, etwa weil der Weg zur Arbeit entfällt und die insgesamt zurückgelegte Strecke sinkt.

Damit liegt der Konflikt offen auf dem Tisch: Versicherer argumentieren mit dem Risiko „pro Unfallbeteiligung“ beziehungsweise mit Schadenwahrscheinlichkeiten und Schadenkosten, während Betroffene eher in Alltagskategorien denken: „Ich fahre wenig, vorsichtig und seit Jahrzehnten unfallfrei – warum werde ich teurer?“

Die statistische Antwort lautet vereinfacht: Weniger Fahrleistung senkt die Exposition, aber sie neutralisiert nicht zwingend das Risiko schwerer Fehler in bestimmten Situationen, etwa an Kreuzungen oder beim Abbiegen.

Destatis beschreibt zudem typische Unterschiede bei Unfallursachen: Älteren wird anteilig häufiger Vorfahrtsmissachtung oder Fehlverhalten beim Abbiegen und Rangieren vorgeworfen, während Themen wie überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol bei ihnen seltener eine Rolle spielen.

Warum Versicherer das Alter überhaupt einpreisen

In der Kfz-Versicherung wird der Beitrag aus vielen Merkmalen zusammengesetzt. Das Lebensalter ist dabei nicht das einzige Stellrad, aber es wirkt in manchen Tarifen spürbar.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) beschreibt, dass die Prämie von zahlreichen Faktoren abhängt und dass das Alter als Tarifierungsmerkmal neben anderen Risikomerkmalen verwendet wird. Zugleich verweist der Verband darauf, dass die Schadenfreiheitsklasse das individuelle Risiko widerspiegelt und hohe schadenfreie Jahre Zuschläge durch das Alter oft abfedern – jedenfalls in der Theorie.

Interessant ist, wie klar der GDV die Alterseffekte selbst beschreibt: Nach seiner Risikostatistik werden für Fahrer zwischen 23 und 67 Jahren Abschläge auf den durchschnittlichen Schadenbedarf ausgewiesen; die größten Abschläge nennt der Verband für die Altersgruppe 27 bis 41 Jahre. Zuschläge ergäben sich laut GDV-Statistik erst ab 68 Jahren.

Dies erklärt, warum sich manche Rentner mit 68 oder 70 plötzlich wie in einer neuen Tarifwelt fühlen, obwohl sich am Fahrzeug, an der Region und an der Schadenfreiheitsklasse nichts geändert hat.

Versicherer kalkulieren in Gruppen, und ein Gruppenwechsel kann einen Sprung auslösen. Wie stark dieser Sprung ausfällt, hängt vom jeweiligen Anbieter, Tarif und den übrigen Merkmalen ab – und genau dort entsteht das Gefühl der Willkür: Zwei Nachbarn mit ähnlichem Profil können sehr unterschiedliche Anpassungen erleben, weil sie in verschiedenen Tarifen stecken.

Kündigungen trotz Schadenfreiheit: erlaubt, aber für Betroffene ein Preisschock

Besonders heikel wird es, wenn nicht nur Preise steigen, sondern Verträge enden. Die ordentliche Kündigung durch den Versicherer ist im Massengeschäft Kfz-Versicherung grundsätzlich möglich, solange Fristen und formale Vorgaben eingehalten werden.

Für Verbraucher ist das deshalb so belastend, weil eine Kündigung praktisch sofort Handlungsdruck erzeugt: Man braucht einen neuen Vertrag – und der kann teurer werden, wenn der Markt das Alter bereits in der Prämie abbildet oder wenn bestimmte Anbieter ältere Risiken weniger gern zeichnen.

Verbraucherinformationen weisen darauf hin, dass es bei vielen Kfz-Verträgen Stichtage und Kündigungsfristen gibt, klassisch rund um Ende November für einen Wechsel zum Jahresende. Zugleich wird aber auch betont, dass nicht jeder Vertrag zwingend am 31. Dezember endet, weil Versicherer teils andere Versicherungsjahre festlegen.

Neben der ordentlichen Kündigung existieren Sonderkündigungsrechte, etwa wenn Beiträge steigen oder sich Leistungen ändern. Auch hier gelten Fristen, die in Verbraucher- und Ratgeberinformationen häufig mit einem Monat nach Zugang der Mitteilung beschrieben werden.

Für die Praxis bedeutet das: Wer eine Beitragsmitteilung bekommt, muss sehr genau auf Datum und Wirksamkeit achten. Ein Preisplus kann ein Wechselrecht eröffnen, aber nur innerhalb enger Zeitfenster. Wer diese Fenster verpasst, sitzt schnell ein weiteres Jahr im teuren Vertrag.

Was das Recht erlaubt – und wo die Grenzen der Gleichbehandlung liegen

Der juristische Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, ob eine altersabhängige Prämie eine unzulässige Benachteiligung darstellt. In der öffentlichen Wahrnehmung klingt „Alterszuschlag“ nach Diskriminierung.

Versicherungsrechtlich ist die Lage jedoch differenzierter. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz lässt unterschiedliche Behandlung unter bestimmten Bedingungen zu, wenn ein sachlicher Grund besteht und die Kalkulation auf anerkannten, nachvollziehbaren Daten beruht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dazu eine Marktuntersuchung veröffentlicht, in der sie die altersabhängige Tarifierung in der Kfz-Versicherung geprüft und diese Praxis unter den untersuchten Voraussetzungen als rechtskonform eingeordnet hat.

Der GDV verweist seinerseits ausdrücklich auf diese Untersuchung und stellt sie als Bestätigung dar, dass altersabhängige Tarifierung keine unzulässige Diskriminierung älterer Fahrer sein müsse.

Rechtskonform heißt allerdings nicht automatisch sozial ausgewogen. Das Recht fragt vorrangig: Ist die Differenzierung begründbar und nach Regeln kalkuliert?

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt fragt dagegen: “Ist es zumutbar, dass ein Lebensabschnitt, in dem viele Menschen mit fixem Einkommen leben, durch Tarifsprünge zusätzlich belastet wird – gerade dann, wenn Mobilität Teil der Daseinsvorsorge ist?”

Wenn Statistik auf Lebensrealität trifft

Aus Sicht vieler Seniorinnen und Senioren wirkt das System paradox. Jahrzehntelang haben sie durch schadenfreies Fahren ihre Schadenfreiheitsklasse aufgebaut – also genau das getan, was Versicherer belohnen wollen. Dann kommt ein Alterseffekt, der dieses „Bonusgefühl“ überdeckt oder sogar umkehrt.

Der GDV räumt die Regeln indirekt ein, indem er ein Rechenbeispiel präsentiert, in dem ein 75-jähriger Fahrer bei gleicher Schadenfreiheitsklasse deutlich mehr zahlen müsste, während ein in der Lebensrealität typischerer Fall mit deutlich besserer Schadenfreiheitsklasse den Aufschlag stark reduziert.

Für Betroffene bleibt dennoch ein Problem: Schadenfreiheitsklassen sind nicht grenzenlos steigerbar, und sie kompensieren nicht in jedem Tarif vollständig. Außerdem kommt im Alter häufiger eine Veränderung der Fahrleistung, des Nutzerkreises oder des Fahrzeugprofils hinzu, die – oft unbemerkt – zusätzliche Preistreiber sein können.

Wer etwa weniger fährt, kann zwar bei korrekter Kilometerangabe sparen; wer aber das Auto nun häufiger in einer städtischen Region nutzt oder ein neueres Fahrzeug mit teureren Reparaturen fährt, kann zugleich wieder teurer werden. Viele Preisbriefe wirken deshalb wie ein unentwirrbares Gesamtpaket, in dem der Altersfaktor nur ein Teil ist, aber emotional der sichtbarste.

Der „Familientrick“: Chance auf Entlastung, hohes Risiko bei Fehlern

In dieser Lage suchen viele Rentner nach Auswegen. Besonders häufig wird das Modell diskutiert, das umgangssprachlich als „Familientrick“ gilt: Das Fahrzeug wird über ein erwachsenes Kind versichert, teilweise auch zugelassen, und der Senior wird als Fahrer eingetragen.

Verivox beschreibt in seiner Auswertung mehrere Varianten und kommt in Modellrechnungen je nach Alter und Konstellation auf teils deutliche Ersparnisse, teilweise aber auch auf Mehrkosten – etwa dann, wenn das Kind in einer ungünstigen Einstufung startet oder wenn die individuelle Schadenfreiheitsklasse des Seniors im bisherigen Vertrag ohnehin bereits stark beitragssenkend wirkt.

In der Verivox-Rechnung wird ausdrücklich gezeigt, dass eine Lösung für Hochbetagte stark sparen kann, während sie bei jüngeren Senioren auch teurer werden kann.Besonders folgenreich ist die Übertragung von Schadenfreiheitsklassen.

Diese Übertragung ist nicht beliebig, sondern an Bedingungen geknüpft, etwa an die Dauer des Führerscheinbesitzes des Empfängers. Verivox betont außerdem, dass eine Rückübertragung nicht möglich ist und die Abgabe endgültig sein kann.

Damit wird ein einfacher Spartipp zu einer Entscheidung mit Langzeitwirkung: Wer seine schadenfreien Jahre überträgt, kann damit die eigene spätere Flexibilität verlieren – zum Beispiel, falls man doch wieder einen Vertrag auf den eigenen Namen braucht.

Was Betroffene tun können, ohne in neue Fallen zu geraten

Wer im Alter eine drastische Erhöhung erhält oder eine Kündigung auf dem Tisch hat, braucht einen klaren, nüchternen Plan. Zuerst lohnt der Blick darauf, ob es sich um eine reine Preisänderung handelt oder ob gleichzeitig Leistungen verändert werden. Davon kann abhängen, ob ein außerordentliches Kündigungsrecht greift und welche Frist läuft.

Verbraucherinformationen und Ratgeber verweisen auf die Ein-Monats-Frist nach Zugang einer Beitragserhöhungsmitteilung als häufige Orientierung, wobei die konkrete Ausgestaltung vom Vertrag und den Bedingungen abhängen kann.

Danach stellt sich die Frage, ob der Vertrag inhaltlich noch passt. Bei älteren Fahrern sind Tarife mit klar definiertem Fahrerkreis, realistischer Kilometerleistung und passender Selbstbeteiligung oft der Hebel, der mehr bringt als jede Debatte über das Lebensalter.

Wer nur wenige tausend Kilometer im Jahr fährt, sollte das im Vertrag korrekt abbilden; wer das Auto fast nur tagsüber nutzt oder selten weite Strecken fährt, kann je nach Tarifstruktur ebenfalls profitieren. Gleichzeitig gilt: Angaben müssen wahrheitsgemäß sein. Falsche Kilometer- oder Fahrerkreisangaben können im Schadenfall zu erheblichen Problemen führen.

Beim Anbieterwechsel ist außerdem wichtig zu wissen, dass nicht jeder Tarif in jedem Vergleichsportal auftaucht. Ratgeber weisen regelmäßig darauf hin, dass ein Wechsel zwar Geld sparen kann, aber dass man die Leistungspakete im Detail vergleichen sollte, weil sehr günstige Prämien oft mit Einschränkungen einhergehen.

Wenn eine Kündigung durch den Versicherer erfolgt ist, wird es zusätzlich anspruchsvoll: Der neue Anbieter fragt regelmäßig nach Vorversicherung und Vorschäden, und die Marktlage kann dazu führen, dass bestimmte Tarife für sehr alte Fahrer schlicht teuer sind.

In dieser Situation hilft es häufig, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch auf Stabilität des Tarifs, Service im Schadenfall und Transparenz der Bedingungen. Wer auf das Auto angewiesen ist, braucht Verlässlichkeit – und das bedeutet manchmal, eine moderate Mehrprämie zu akzeptieren, wenn der Vertrag dafür kalkulierbar bleibt.

Mobilität im Alter als Frage der Teilhabe

Die Debatte um Alterszuschläge berührt mehr als Vertragsrecht. In einer alternden Gesellschaft kann Mobilität im Ruhestand über Teilhabe entscheiden.

Wenn Prämien im sehr hohen Alter stark steigen, entsteht faktisch ein Druck zum Verzicht – nicht durch Fahrverbote, sondern über Kosten. Gleichzeitig ist unstrittig, dass Versicherer Risiken kalkulieren müssen und dass es in jeder Altersgruppe Unfallhäufungen geben kann.

Die eigentliche Streitfrage lautet daher nicht, ob Statistik verwendet werden darf, sondern wie hart die Folgen ausfallen dürfen. Denkbar wären Modelle, die stärker auf tatsächliche Nutzung und nachweisbares Fahrverhalten abstellen, statt Lebensalter als groben Proxy zu nutzen.

Telematik-Tarife, regelmäßige Fahrsicherheitschecks mit Prämienwirkung oder feinere kilometerbasierte Modelle könnten die Debatte entschärfen – allerdings nur, wenn sie praktikabel, datenschutzkonform und für ältere Nutzer ohne digitale Hürden zugänglich sind. Heute ist das noch nicht flächendeckend der Fall.

Fazit: Rechtlich oft möglich, im Alltag dennoch eine Kostenfalle

Dass Kfz-Versicherungen für Rentner teurer werden können, ist kein Einzelfall, sondern eine Folge von Tarifierungslogik, amtlicher Unfallstatistik und Marktentwicklung.

Destatis liefert den Versicherern Argumente über erhöhte Hauptverursacheranteile bei sehr alten Fahrern, zeigt aber zugleich, dass ältere Menschen insgesamt seltener an Unfällen mit Personenschaden beteiligt sind – was die Diskussion komplizierter macht, als es einfache Risikosätze suggerieren.

GDV und BaFin stellen heraus, dass altersabhängige Tarife grundsätzlich rechtlich zulässig sein kann. Für Betroffene bleibt dennoch das Gefühl, dass jahrzehntelange Erfahrung und Schadenfreiheit zu wenig zählen, sobald ein bestimmtes Alter erreicht ist.

Ein „Rausschmiss“ im wörtlichen Sinn ist es selten, aber die Kombination aus Beitragssprüngen, möglichen Kündigungen und teuren Anschlussangeboten kann praktisch denselben Effekt haben: Mobilität wird für manche unbezahlbar.

Wer betroffen ist, sollte Fristen konsequent prüfen, Vertragsdaten sauber halten, Angebote breit vergleichen und familienbasierte Modelle nur mit vollständigem Blick auf die langfristigen Folgen nutzen. Information schützt nicht vor höheren Prämien – aber sie schützt davor, ausgerechnet im Ruhestand die falsche, teure Entscheidung zu treffen.

