Jeden Monat weniger Rente: Dieser Fehler ist Schuld

Wer nach 45 Beitragsjahren die abschlagsfreie Altersrente erreicht, kann sofort finanzielle Vorteile sichern – auch wenn er weiterarbeiten will. Viele verzichten jedoch unnötig auf mehrere zehntausend Euro Rente, weil sie glauben, das „Aufschieben“ bringe später mehr. Das Gegenteil ist oft der Fall.

Früher Rentenbeginn: Warum Abwarten bares Geld kostet

Viele Menschen mit langjähriger Erwerbstätigkeit denken, sie könnten ihre Altersrente einfach später abrufen – etwa ab dem regulären Renteneintrittsalter mit 67 – und bis dahin wie gewohnt weiterarbeiten. Die Hoffnung: Die Rente erhöht sich dadurch spürbar. Doch dieser Denkfehler kann teuer werden.

Tatsächlich zahlt die Deutsche Rentenversicherung keine rückwirkenden Leistungen. Wer den Antrag nicht stellt, verzichtet Monat für Monat auf eine mögliche Rentenzahlung. Ein Beispiel: Wer monatlich 1.500 Euro abschlagsfreie Rente zusteht, verliert durch einen zweijährigen Verzicht insgesamt 36.000 Euro brutto. Dieser Betrag bleibt unwiderruflich in der Rentenkasse.

Die Lösung: Rente beantragen und weiterarbeiten – das geht!

Viele glauben, mit Rentenbeginn müssten sie ihre Berufstätigkeit aufgeben. Doch das ist falsch. Wer abschlagsfrei in Rente geht und weiterarbeitet, kann doppelt profitieren: Neben dem gewohnten Arbeitseinkommen fließt die Rente als zusätzliches Einkommen.

Zusätzlich werden weiter Rentenbeiträge gezahlt, was zu einem Rentenplus ab 67 führt – ein echtes Kombimodell mit Mehrwert.

Wichtig ist: Der Anspruch auf die sogenannte Altersrente für besonders langjährig Versicherte besteht bereits ab 63 Jahren, wenn 45 Beitragsjahre vorliegen. Die Regelaltersgrenze (67 Jahre) ist dafür nicht relevant. Voraussetzung ist lediglich eine Bestätigung der Rentenversicherung über die Erfüllung der Wartezeit.

ExtraTipp: Teilrente schützt Krankengeldanspruch

Wer parallel zur Rente weiterarbeitet, sollte statt der vollen Altersrente eine sogenannte 99,99%Teilrente beantragen. Der minimale Rentenverzicht von 0,01 Prozent fällt kaum ins Gewicht, hat aber großen Nutzen: Nur mit Teilrente besteht im Krankheitsfall ein Anspruch auf Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung.

Wichtig zu wissen: Wer eine Vollrente wegen Alters bezieht und erkrankt, hat keinen Anspruch auf Krankengeld. Das kann zu erheblichen Einkommenseinbußen führen, gerade bei längerer Arbeitsunfähigkeit.

Stolperfalle Betriebsrente: Rechtzeitig Rücksprache halten

Ein wichtiger Punkt, mit erheblichen Folgen betrifft die Auszahlung von Betriebsrenten: Zahlreiche Versorgungseinrichtungen verknüpfen deren Auszahlung mit dem Bezug einer Vollrente. Das bedeutet, dass bei der Wahl einer 99,99%-Teilrente die Betriebsrente unter Umständen zunächst nicht zur Auszahlung kommt.

Um finanzielle Engpässe oder Verzögerungen zu vermeiden, sollten Betroffene daher unbedingt vor der Antragstellung mit dem jeweiligen Versorgungsträger klären, ob die Betriebsrente auch bei Teilrentenbezug gezahlt wird und welche Unterlagen dafür erforderlich sind. Nur so lässt sich eine reibungslose Abstimmung zwischen gesetzlicher und betrieblicher Altersvorsorge sicherstellen.

Rente nicht verschenken – Handlungsempfehlung für Versicherte

Die gesetzliche Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist ein rechtlich gesicherter Anspruch, der nicht ungenutzt bleiben sollte. Wer den Rentenantrag hinauszögert, verzichtet Monat für Monat auf Geld, das ihm zusteht. Wer hingegen frühzeitig seine abschlagsfreie Rente beantragt und gleichzeitig weiterarbeitet, profitiert doppelt: durch sofortige finanzielle Entlastung und durch zusätzliche Rentenpunkte für spätere Erhöhungen.

Um diesen Vorteil voll auszuschöpfen, sollten Sie zunächst Ihre aktuelle Rentenauskunft sorgfältig prüfen. Sobald die Voraussetzungen – insbesondere die Wartezeit von 45 Beitragsjahren – erfüllt sind, empfiehlt es sich, die abschlagsfreie Altersrente umgehend zu beantragen. Wenn es gesundheitlich und beruflich möglich ist, spricht zudem nichts dagegen, weiterhin berufstätig zu bleiben. Besonders sinnvoll ist in diesem Zusammenhang der Bezug einer 99,99%-Teilrente. Sie bewahrt im Fall einer Arbeitsunfähigkeit den Anspruch auf Krankengeld – ein Vorteil, der bei einer Vollrente entfällt.

Wer zusätzlich Anspruch auf eine Betriebsrente hat, sollte unbedingt rechtzeitig klären, ob diese auch beim Bezug einer Teilrente ausgezahlt wird. Denn manche Versorgungsträger knüpfen die Auszahlung an die Beantragung einer Vollrente. Frühzeitige Rücksprache verhindert hier finanzielle Lücken und sorgt für Planungssicherheit.

Hintergrund: Warum es überhaupt Abschläge gibt

Abschläge bei der gesetzlichen Rente entstehen, wenn Versicherte vorzeitig in Rente gehen, also vor der regulären Altersgrenze und ohne die nötigen Beitragszeiten. Der Gesetzgeber will so Anreize schaffen, möglichst lange im Erwerbsleben zu bleiben. Wer jedoch die 45 Beitragsjahre voll hat, kann ohne Abschläge früher in Rente gehen.

Diese Ausnahme ist im § 38 SGB VI geregelt und betrifft viele Menschen aus belastenden Berufsgruppen – z. B. aus Industrie, Handwerk oder Pflege.