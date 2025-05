Schwerbehinderung: Neue GdB-Regeln – Man kann den Ausweis verlieren

Lesedauer 3 Minuten

Die Bundesregierung plant tiefgreifende Änderungen bei der Feststellung des Grades der Behinderung (GdB). Ziel ist es, die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) an aktuelle medizinische Entwicklungen anzupassen. Kritiker warnen: Die Reform könnte den Zugang zum Schwerbehindertenausweis deutlich erschweren – hauptsächlich für Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Was steckt hinter der Reform der Versorgungsmedizin-Verordnung?

Die Versorgungsmedizin-Verordnung legt bundesweit einheitlich fest, wie der GdB von Gutachtern eingeschätzt wird. Diese Einstufung entscheidet darüber, ob Betroffene Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis haben. Seit zwei Jahrzehnten wurde das Regelwerk kaum angepasst – obwohl sich Therapieformen, Hilfsmittel und Medikamente erheblich weiterentwickelt haben.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will nun reagieren. Künftig sollen Gutachter bei der GdB-Bewertung stets davon ausgehen, dass Betroffene medizinisch optimal versorgt sind – selbst wenn diese Versorgung im Alltag nicht erreichbar oder mit hohen Eigenanteilen verbunden ist. Das bedeutet: Wer dank moderner Hilfsmittel besser zurechtkommt, wird möglicherweise mit einem niedrigeren GdB bewertet, auch wenn Einschränkungen weiterhin bestehen.

Was ändert sich konkret für Betroffene?

Neben der neuen Bewertungssystematik sieht der Entwurf vor, dass Schwerbehindertenausweise künftig regelmäßig befristet ausgestellt werden. Eine dauerhafte Anerkennung soll die Ausnahme sein. Das hat konkrete Folgen:

Betroffene müssen häufiger Verlängerungsanträge stellen.

Versäumte Fristen können zu Nachteilen führen – etwa dem Verlust von Steuervergünstigungen oder besonderem Kündigungsschutz.

Die Nachweispflicht für ärztliche Unterlagen wird verschärft.

Kritik aus Verbänden: „Entlastung der Kassen auf dem Rücken der Schwächsten“

Sozial- und Behindertenverbände reagieren mit deutlicher Ablehnung. Der Sozialverband VdK sowie der Deutsche Behindertenrat befürchten, dass die neuen Regelungen vor allem Menschen mit chronischen oder unsichtbaren Erkrankungen benachteiligen. Wenn moderne Hilfsmittel als ausreichend gelten, spielt die tatsächliche Einschränkung im Alltag eine untergeordnete Rolle – selbst bei andauernden Schmerzen.

Rechtsanwälte und Selbsthilfegruppen berichten bereits jetzt von Fällen, in denen durch Hightech-Prothesen der GdB drastisch reduziert wurde – obwohl sich die Lebensqualität der Betroffenen kaum verbesserte. Die geplanten Neuregelungen könnten diesen Effekt zum neuen Standard machen.

Datenlage: Millionen Menschen könnten betroffen sein

Laut dem Statistischen Bundesamt besitzen aktuell etwa 7,9 Millionen Menschen in Deutschland einen Schwerbehindertenausweis. Jährlich werden über eine Million neue Anträge gestellt – rund 30 Prozent davon nur teilweise anerkannt. Schon heute landen über 45.000 Verfahren jährlich vor Sozialgerichten. Fachleute rechnen mit einem deutlichen Anstieg an Widersprüchen, sollte die Reform in ihrer jetzigen Form verabschiedet werden.

Neuerungen bei Hilfsmitteln: Ein Lichtblick für einige Gruppen

Während die GdB-Einstufung künftig wohl strenger erfolgt, gibt es im Bereich der Hilfsmittelversorgung eine Verbesserung. Seit 2025 ist das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung (GVSG) in Kraft. Es verpflichtet Krankenkassen zur zügigen Bearbeitung von Hilfsmittelverordnungen, sofern diese von spezialisierten Versorgungszentren stammen.

Die Bearbeitungsfrist beträgt nun maximal sieben Tage. Eine vorherige Einschaltung des Medizinischen Dienstes entfällt. Kinder mit seltenen Erkrankungen profitieren besonders: Laut Elterninitiativen verkürzten sich die Wartezeiten für Hilfsmittel wie Rollstühle oder Kommunikationshilfen um bis zu sechs Wochen.

Widerspruch einlegen: So sichern Sie Ihre Rechte

Die Gutachter bewerten den GdB auf Basis der vorliegenden Dokumente. Fehlende oder unvollständige Nachweise können eine Herabstufung bedeuten. Wer mit dem Bescheid nicht einverstanden ist, sollte folgende Schritte beachten:

Innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids Widerspruch einlegen.

Zusätzliche ärztliche Gutachten einreichen, möglichst von Spezialisten.

Ein detailliertes Schmerztagebuch führen – insbesondere bei chronischen Leiden.

Viele Sozialverbände übernehmen einen Teil der Kosten für ergänzende Gutachten. Die Investition kann sich lohnen: Ein stabiler GdB ermöglicht steuerliche Vorteile, erleichtert das Parken und gewährt Zusatzurlaub sowie Kündigungsschutz.

Fallbeispiel: Wenn moderne Technik zum Risiko wird

Thomas S. aus Köln nutzte eine computergesteuerte Beinprothese. Vor der Anpassung betrug sein GdB 70. Nach der Begutachtung durch das Amt drohte eine Herabstufung auf 40. Erst durch ein lückenlos geführtes Schmerztagebuch und die Unterstützung eines Fachanwalts konnte er den bisherigen Status sichern. Sein Fall zeigt: Ohne akribische Dokumentation können selbst gravierende Beeinträchtigungen kleingeredet werden.

Was Sie jetzt tun können – Handlungsempfehlungen auf einen Blick

Die geplanten Reformen sind noch nicht verabschiedet. Dennoch gilt: Wer vorbereitet ist, vermeidet Nachteile. Einige Tipps:

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Sammlung medizinischer Unterlagen.

Prüfen Sie die Befristung Ihres Ausweises.

Legen Sie sich eine Erinnerung für Verlängerungsfristen an.

Sichern Sie sich rechtliche Beratung bei unklaren Bescheiden.

Wie geht es weiter? Entscheidung im Bundestag steht bevor

Der Gesetzentwurf befindet sich aktuell im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Ein Beschluss ist für Herbst 2025 vorgesehen. Sollte der Entwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet werden, drohen zahlreiche Klagen.