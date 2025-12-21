Grundsicherung bei Schwerbehinderung trotz Vollzeitstelle

Lesedauer 7 Minuten

Wenn Ingrid Kniep mit ihrem Sohn Philipp über Geld spricht, prallt Alltag auf System. Philipp ist 29 Jahre alt, geistig beeinträchtigt und arbeitet in Braunschweig bei der Lebenshilfe. Fünf Tage in der Woche liefert er Mittagessen an Kindergärten und Altenheime.

Es ist eine Tätigkeit mit festen Zeiten, Verantwortung und Kontakt zu Kundinnen und Kunden. Am Monatsende bleiben davon 345 Euro übrig, ausgezahlt als Werkstattentgelt. Die Frage, die Philipp seiner Mutter stellt, ist so schlicht wie unbequem: Warum verdiene ich so wenig, wenn ich doch jeden Tag arbeite?

Ingrid Kniep beschreibt diese Gespräche als frustrierend, weil sie ihrem Sohn nicht erklären kann, was in vielen Familien wie ein Grundsatz gilt: Wer Vollzeit arbeitet, soll davon leben können.

Bei Philipp funktioniert dieser Satz nicht. Sein Einkommen wird durch Grundsicherung und Kindergeld aufgestockt, sodass ihm monatlich rund 1.100 Euro zur Verfügung stehen.

Für ihn reicht das im Moment, auch weil er seit drei Jahren wieder bei seiner Mutter lebt und nicht mehr in einer Einrichtung wohnt. Gleichzeitig bleibt das Gefühl, dass Wünsche kleiner werden müssen, weil das Geld nicht für ein selbstbestimmtes Leben reicht, wie es viele Gleichaltrige führen.

Die Geschichte von Philipp Kniep ist kein Einzelfall. Sie zeigt eine Wirklichkeit, die im öffentlichen Diskurs oft hinter wohlklingenden Begriffen wie „Teilhabe am Arbeitsleben“ verschwindet. Wer genauer hinsieht, erkennt eine Struktur, in der Arbeit zwar stattfindet, aber wirtschaftlich häufig nicht als Arbeit im üblichen Sinn zählt.

Werkstattarbeit: Beschäftigung, Leistung – und ein Entgeltsystem aus einer anderen Logik

In Deutschland arbeiten mehrere Hunderttausend Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen. Der Arbeitsbereich dieser Einrichtungen ist groß, organisiert und für viele Menschen mit Behinderung der Ort, an dem sie überhaupt eine regelmäßige Tätigkeit finden. Werkstätten sind dabei ausdrücklich nicht als normale Betriebe konzipiert. Sie gehören zum System der Rehabilitation und Teilhabe. Genau daraus leitet sich ab, warum der gesetzliche Mindestlohn in Werkstätten nicht gilt.

Das hat Folgen, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt im Arbeitsbereich der Werkstätten lag zuletzt bei gut 232 Euro.

Auch das ist eine Zahl, hinter der sich Lebensläufe verbergen. Menschen, die morgens aufstehen, Wege zur Arbeit zurücklegen, Aufträge erledigen, Leistungen erbringen, am Ende aber mit einem Betrag nach Hause gehen, der in vielen Haushalten kaum die Stromrechnung decken würde.

Werkstattentgelt setzt sich in der Regel aus einem Grundbetrag und einem leistungsbezogenen Anteil zusammen. Es ist ausdrücklich nicht als Lohn nach dem Muster einer tariflichen Vergütung angelegt.

Hinzu kommen in vielen Fällen staatliche Leistungen, damit überhaupt ein Existenzminimum erreicht wird. Dass Philipp Kniep trotz Vollzeitjob Grundsicherung braucht, ist in dieser Konstruktion kein Unfall, sondern ein eingeplanter Bestandteil.

Für Betroffene ist das schwer zu vermitteln, auch innerhalb der Familie. Wer mit Behinderung arbeitet, wird gesellschaftlich oft ermutigt, sich einzubringen und „dazuzugehören“. Sobald jedoch die Frage nach dem Geld kommt, wird deutlich, dass diese Zugehörigkeit Grenzen hat, die sich nicht durch Motivation oder Fleiß verschieben lassen.

Warum der Mindestlohn nicht greift: rechtliche Einordnung und ihre Wirkung im Alltag

Der entscheidende Punkt liegt im arbeitsrechtlichen Status. Beschäftigte im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen häufig nicht in einem regulären Arbeitsverhältnis, sondern in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis.

Das klingt nach rechtlicher Feinheit, wirkt in der Praxis aber wie eine Trennlinie: Wer nicht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer gilt, fällt aus dem Schutzbereich zentraler arbeitsrechtlicher Standards heraus, zu denen auch der Mindestlohn gehört.

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar 2025 12,82 Euro pro Stunde. Für viele Beschäftigte ist selbst diese Untergrenze im allgemeinen Arbeitsmarkt ein Maßstab dafür, was als „unterste Lohngrenze“ gilt.

In Werkstätten liegt die Auszahlung häufig weit darunter, nicht pro Stunde gerechnet, sondern als monatlicher Betrag, der nur lose mit Arbeitszeit und Produktivität verknüpft ist. Und während der Mindestlohn ab 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro steigen soll, verschiebt sich diese Schere weiter, solange Werkstattarbeit davon ausgenommen bleibt.

So entsteht ein irritierender Kontrast: Der Staat definiert eine allgemeine Untergrenze für Bezahlung, finanziert aber parallel ein System, in dem Menschen Vollzeit tätig sind und dennoch auf Sozialleistungen angewiesen bleiben. Für die Betroffenen wirkt das wie eine Botschaft, die niemand offen ausspricht: Eure Arbeit ist weniger wert.

Grundsicherung als Dauerbegleiter: Absicherung, Abhängigkeit und das Gefühl, nie „fertig“ zu sein

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist dafür gedacht, Menschen zu unterstützen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Bei vielen Werkstattbeschäftigten ist sie nicht Übergang, sondern Dauerzustand. Damit wird aus einer sozialen Absicherung ein verlässlicher Bestandteil des monatlichen Budgets. Das reduziert unmittelbare Armut, ändert aber wenig am Gefühl, von einem System abhängig zu sein, das jederzeit mit Anträgen, Nachweisen und Prüfungen verbunden sein kann.

Dass im Fall von Philipp Kniep außerdem Kindergeld eine Rolle spielt, verweist auf eine weitere Besonderheit. Für erwachsene Kinder mit Behinderung kann Kindergeld unter bestimmten Voraussetzungen auch über das übliche Ende hinaus gezahlt werden, wenn die Behinderung früh eingetreten ist und das Kind sich nicht selbst unterhalten kann.

Für viele Familien ist das eine wichtige Stütze. Gleichzeitig macht es sichtbar, dass Selbstständigkeit nicht nur eine Frage von persönlicher Entwicklung ist, sondern auch von rechtlichen Definitionen darüber, wer als „selbstunterhaltsfähig“ gilt.

Ingrid Kniep hat ihren eigenen Umgang damit gefunden, auch weil Philipp bei ihr wohnt und sich die Haushaltskosten teilen lassen. Doch diese Lösung ist nicht für alle möglich. Wer allein lebt oder hohe Assistenz- und Mobilitätskosten hat, spürt die Grenzen schneller.

Und wer in einer Einrichtung lebt, erlebt oft, dass Geld zwar vorhanden ist, aber nicht frei verfügbar, weil vieles pauschaliert oder verrechnet wird. Der Weg zu einem wirklich selbstbestimmten Leben bleibt dann eng.

„Werkstätten sollen Übergänge ermöglichen“ – und doch bleiben viele Menschen dort

Werkstätten haben offiziell den Auftrag, Beschäftigte zu fördern und ihnen Perspektiven für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen. Das klingt nach Durchlässigkeit. In der Praxis ist der Wechsel selten.

Untersuchungen und Auswertungen zeigen Übergangsquoten, die im Promillebereich liegen. Das bedeutet nicht, dass Werkstätten „versagen“ im einfachen Sinn, denn viele Beschäftigte wünschen einen Wechsel nicht oder fürchten Risiken. Diese Risiken sind real: Ein neuer Arbeitsplatz kann Überforderung bedeuten, soziale Bindungen gehen verloren, und die Sorge vor Diskriminierung ist in vielen Biografien mehr als eine abstrakte Angst.

Trotzdem bleibt die Frage, was es über einen Arbeitsmarkt aussagt, wenn er Menschen mit Behinderung strukturell so wenig Platz bietet, dass Werkstätten für Hunderttausende zur Endstation werden.

Ingrid Kniep beschreibt genau diese Erfahrung, als ihr Sohn ein Praktikum in einem Unternehmen hätte machen können, das ein Jahr dauern und unbezahlt sein sollte. Für sie war das nicht nur wirtschaftlich untragbar, sondern auch symbolisch: Arbeit ohne Bezahlung als „Chance“, angeboten einem Erwachsenen, der bereits Vollzeit arbeitet.

Die Pflichtquote der Unternehmen: Rechtlicher Anspruch und gelebte Wirklichkeit

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind verpflichtet, einen Anteil von fünf Prozent schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Wer diese Quote nicht erfüllt, muss eine Ausgleichsabgabe zahlen. Das Instrument ist alt, sein Ziel klar: Unternehmen sollen Menschen mit Behinderung nicht übersehen, und wenn sie es doch tun, soll es finanziell spürbar sein.

Die Daten der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass viele Unternehmen die Quote nicht erfüllen. Das Inklusionsbarometer Arbeit weist für 2024 aus, dass nur etwas mehr als ein Drittel der verpflichteten Arbeitgeber die Quote vollständig erfüllt hat. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass die tatsächliche Beschäftigungsquote eher sinkt und der Abstand zur Fünf-Prozent-Vorgabe wächst. Für Betroffene ist das mehr als Statistik.

Es bedeutet: Stellen, die offen sein müssten, bleiben praktisch verschlossen, und die Ausgleichsabgabe wird von manchen Unternehmen als kalkulierbarer Preis behandelt.

Ingrid Kniep sagt, sie wolle Unternehmen nicht zwingen, ihren Sohn einzustellen. Ihr Ansatz ist pragmatischer: Förderung und Anreize, die Arbeitgeber unterstützen, wenn Einarbeitung länger dauert oder Arbeitsabläufe angepasst werden müssen.

Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar, weil viele Barrieren nicht aus bösem Willen entstehen, sondern aus Unsicherheit, fehlender Erfahrung und der Sorge vor Mehraufwand. Nur löst sich dieses Problem nicht von selbst, solange sich die wirtschaftliche Logik gegen Inklusion rechnet.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt: höhere Arbeitslosigkeit, weniger Chancen, mehr Vorurteile

Menschen mit Behinderung sind am Arbeitsmarkt häufiger arbeitslos als Menschen ohne Behinderung. Das Inklusionsbarometer und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit beschreiben für 2024 eine angespannte Entwicklung. Die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderung liegt deutlich unter der allgemeinen Erwerbsquote. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verschärft sich das, weil Neueinstellungen zurückgehen und Unsicherheit steigt.

Hinzu kommt ein Faktor, über den selten offen gesprochen wird: Vorurteile. Viele Arbeitgeber fürchten Ausfälle, Konflikte im Team oder rechtliche Verpflichtungen. Manche unterschätzen Qualifikationen. Dabei sind viele Menschen mit Behinderung gut ausgebildet und hoch motiviert. Wer sie dennoch nicht einstellt, verstärkt einen Kreislauf, in dem Werkstätten als „sicherer Ort“ erscheinen, weil der allgemeine Arbeitsmarkt nicht verlässlich offen steht.

Für Familien wie die Knieps ist das bitter, weil es Perspektiven einschränkt. Ingrid Kniep sieht bei Philipp Begabung im technischen Bereich. Er richtet das neue Handy ein, er versteht Geräte, er hat Interesse. Der Wunsch nach einer Stelle im IT-Bereich ist deshalb keine romantische Idee, sondern eine realistische Hoffnung, wenn es passende Unterstützung und Arbeitgeber gibt, die sich darauf einlassen.

Reformdebatte: Mindestlohn in Werkstätten oder ein neues Entgeltsystem?

Die Frage nach gerechter Bezahlung in Werkstätten wird seit Jahren diskutiert, und sie gewinnt an Schärfe, je deutlicher die Lücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt wird. Ingrid Kniep fordert, entweder die Grundsicherung so zu erhöhen, dass Menschen mit Behinderung gut davon leben können, oder den Mindestlohn auch in Werkstätten einzuführen. Sozialverbände und die Lebenshilfe sprechen sich ebenfalls für Veränderungen aus.

Gegner einer Mindestlohnregelung in Werkstätten warnen häufig vor Nebenwirkungen. Werkstätten finanzieren sich aus mehreren Quellen, unter anderem aus Leistungsentgelten und Aufträgen. Höhere Lohnkosten könnten Werkstätten unter Druck setzen, Beschäftigungsplätze gefährden oder zu einer stärkeren Selektion führen.

Befürworter halten dagegen, dass genau diese Argumentation seit Jahrzehnten den Status quo stabilisiert, während die betroffenen Menschen weiterhin mit Mini-Beträgen auskommen müssen.

Parallel dazu arbeitet die Politik an einem Umbau des Entgeltsystems. Eine vom Bundesarbeitsministerium beauftragte Studie hat den Ist-Zustand analysiert und Vorschläge für ein transparenteres, langfristig tragfähiges System vorgelegt. Damit ist Bewegung in der Debatte, ohne dass damit bereits klar wäre, wie schnell und wie spürbar sich die Situation für Beschäftigte verändert.

Wege in den allgemeinen Arbeitsmarkt: Budget für Arbeit und die Frage, wie riskant ein Wechsel sein darf

Es gibt Instrumente, die den Übergang aus der Werkstatt erleichtern sollen. Das „Budget für Arbeit“ ist eines davon. Es richtet sich an Menschen, die grundsätzlich Anspruch auf einen Werkstattplatz hätten, aber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen. Arbeitgeber können dabei Lohnkostenzuschüsse erhalten, und Beschäftigte bekommen Unterstützung am Arbeitsplatz. Die Idee ist, Hürden abzubauen, ohne die Menschen allein zu lassen.

In der Praxis bleibt das Instrument jedoch hinter seinen Möglichkeiten zurück, auch weil der Wechsel für Beschäftigte mit Unsicherheit verbunden ist. Wer aus der Werkstatt geht, fürchtet, im Ernstfall ohne Schutznetz dazustehen.

Zwar gibt es Rückkehrrechte, doch die emotionale Hürde bleibt. Viele haben über Jahre ein soziales Umfeld in der Werkstatt aufgebaut. Ein Arbeitsplatzwechsel ist dann nicht nur ein Jobwechsel, sondern ein Einschnitt in den Alltag, in Freundschaften, in Routinen.

Damit solche Wege attraktiver werden, braucht es nicht nur Zuschüsse, sondern verlässliche Beratung, klare Zuständigkeiten und ein Klima, in dem Fehler erlaubt sind.

Wer inklusiv beschäftigen will, muss damit rechnen, dass Einarbeitung länger dauert, dass Assistenz nötig ist und dass Arbeitsplätze individuell gestaltet werden. Die Frage ist, ob der Arbeitsmarkt bereit ist, diese Realität als Normalität zu akzeptieren.

Was Ingrid Kniep wirklich fordert: Respekt, der sich in Euro ausdrückt

Ingrid Kniep kämpft nicht nur für ihren Sohn, sondern stellvertretend für viele Familien, die ähnliche Gespräche am Küchentisch führen. Ihr Anliegen ist im Kern eine Respektfrage, ohne dass man dafür große Worte braucht. Wenn Philipp morgens arbeitet wie andere auch, dann soll am Monatsende nicht das Gefühl stehen, Bittsteller zu sein. Es geht um Anerkennung, die sich nicht in warmen Worten zeigt, sondern im Geld, das ein selbstbestimmtes Leben möglich macht.

Dass Philipp heute „fast schon als Großverdiener“ gilt, weil er durch Aufstockung auf rund 1.100 Euro kommt, ist dabei eine Form von bitterem Humor. Wer so spricht, legt offen, wie niedrig die Erwartungen geworden sind. Der Maßstab darf nicht sein, wer innerhalb eines prekären Systems noch etwas besser dasteht. Der Maßstab muss sein, ob Arbeit und Leben zusammenpassen.

Die Debatte um Werkstattentgelte, Mindestlohn und Inklusion wird oft technokratisch geführt. Die Geschichte von Philipp Kniep macht sie greifbar. Sie erzählt von einem jungen Mann, der arbeitet, lernen will und Talente hat, und von einer Mutter, die nicht akzeptieren möchte, dass dieses Leben dauerhaft am Existenzminimum festgebunden bleibt.