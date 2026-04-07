Erwerbsminderungsrente mit 55 Jahren: Was Betroffene jetzt beachten müssen

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Wer mit 55 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, steht häufig vor einer doppelten Belastung. Auf der einen Seite geht es um Krankheit, Leistungsabfall, Therapien und die Frage, wie der Alltag überhaupt noch bewältigt werden kann.

Auf der anderen Seite drängt sich sehr schnell die Sorge auf: Reicht das Einkommen noch aus, wenn der bisherige Beruf nicht mehr im gewohnten Umfang möglich ist? Genau an dieser Stelle kommt die Erwerbsminderungsrente ins Spiel.

Für viele Menschen ist das Alter von 55 Jahren eine besonders heikle Phase. Bis zur regulären Altersrente sind noch etliche Jahre zu überbrücken, gleichzeitig sind oft lange Versicherungsbiografien vorhanden, familiäre Verpflichtungen laufen weiter und die gesundheitlichen Einschränkungen sind nicht selten dauerhaft oder zumindest langwierig.

Die Erwerbsminderungsrente soll in solchen Fällen eine Absicherung bieten. Sie ist jedoch keine einfache „Frührente wegen Krankheit“, sondern an medizinische und versicherungsrechtliche Bedingungen geknüpft. Wer mit 55 an eine Erwerbsminderungsrente denkt, sollte deshalb sehr genau wissen, worauf es ankommt.

Mit 55 Jahren gibt es keine Sonderrente, aber oft eine besonders wichtige Absicherung

Zunächst ist ein verbreitetes Missverständnis auszuräumen: Es gibt keine besondere Erwerbsminderungsrente nur deshalb, weil jemand 55 Jahre alt ist. Das Lebensalter 55 löst also keinen eigenen Anspruch aus.

Entscheidend ist vielmehr, ob die betroffene Person aus gesundheitlichen Gründen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr einsatzfähig ist und ob die erforderlichen rentenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Gerade mit 55 wird die Erwerbsminderungsrente dennoch oft relevant, weil gesundheitliche Probleme in diesem Lebensabschnitt häufiger zu längeren Ausfallzeiten führen. Hinzu kommt, dass viele Betroffene zwar noch berufserfahren und qualifiziert sind, ihr bisheriger Tätigkeitsbereich aber körperlich oder psychisch nicht mehr zu bewältigen ist.

Für die Rentenversicherung zählt dabei nicht in erster Linie, ob der bisherige Beruf noch ausgeübt werden kann. Maßgeblich ist grundsätzlich, wie viele Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch gearbeitet werden können.

Wann eine volle und wann eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt

Die Unterscheidung zwischen voller und teilweiser Erwerbsminderung ist für den gesamten Rentenanspruch entscheidend. Von voller Erwerbsminderung wird ausgegangen, wenn wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich gearbeitet werden kann. Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich möglich sind.

Wer dagegen sechs Stunden oder mehr arbeiten kann, gilt im rentenrechtlichen Sinn in der Regel nicht als erwerbsgemindert.

Wichtig ist, dass diese Beurteilung nicht nur auf den erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf bezogen wird. Die Deutsche Rentenversicherung prüft grundsätzlich die Leistungsfähigkeit für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Gerade das führt in der Praxis immer wieder zu Enttäuschungen. Wer etwa seinen bisherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, erhält nicht automatisch eine Erwerbsminderungsrente, wenn aus Sicht der Rentenversicherung andere Tätigkeiten in ausreichendem Stundenumfang noch möglich wären.

Für ältere Versicherte kann allerdings eine Vertrauensschutzregelung von Bedeutung sein. Wer vor dem 2. Januar 1961 geboren wurde, kann unter bestimmten Voraussetzungen noch eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit erhalten. Für viele heute 55-Jährige spielt diese Regel allerdings keine Rolle mehr, weil sie in aller Regel nach diesem Stichtag geboren sind.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen werden oft unterschätzt

Nicht nur die Gesundheit entscheidet über den Rentenanspruch. Ebenso wichtig ist, ob die versicherungsrechtlichen Hürden erfüllt sind. In der Regel muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein. Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung grundsätzlich mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung vorhanden sein.

Gerade an diesem Punkt scheitern Anträge häufiger, als viele erwarten. Problematisch wird es etwa nach längeren Phasen ohne versicherungspflichtige Beschäftigung, bei einer längeren Selbstständigkeit ohne Pflichtversicherung oder nach Erwerbsunterbrechungen, die nicht ausreichend abgesichert waren.

Es gibt zwar Ausnahmen und Verlängerungstatbestände, etwa bei bestimmten Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, Schwangerschaft oder beim Bezug bestimmter Sozialleistungen. Trotzdem sollte die persönliche Versicherungsbiografie sehr früh geprüft werden.

Mit 55 haben viele Versicherte den Vorteil, dass bereits längere Beitragszeiten vorhanden sind. Das heißt aber nicht automatisch, dass auch die Drei-Jahres-Regel innerhalb des maßgeblichen Fünf-Jahres-Zeitraums erfüllt ist. Wer längere Zeit krank, arbeitslos oder aus anderen Gründen nicht regulär versicherungspflichtig beschäftigt war, sollte diesen Punkt besonders sorgfältig klären.

„Reha vor Rente“ bleibt auch mit 55 der entscheidende Grundsatz

Viele Betroffene gehen davon aus, dass mit einer schwerwiegenden Erkrankung unmittelbar ein Rentenantrag der nächste Schritt ist. Tatsächlich gilt in der gesetzlichen Rentenversicherung aber weiterhin der Grundsatz „Reha vor Rente“. Das bedeutet, dass zunächst geprüft wird, ob medizinische Rehabilitation oder berufliche Rehabilitationsmaßnahmen die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen oder verbessern können.

Für Antragstellerinnen und Antragsteller kann das belastend sein, weil dadurch Verfahren länger dauern und zunächst andere Maßnahmen im Vordergrund stehen als die eigentliche Rentenbewilligung. Dennoch ist dieser Prüfweg gesetzlich vorgesehen.

Mit 55 ist das besonders relevant, weil die Rentenversicherung häufig davon ausgeht, dass noch mehrere Erwerbsjahre vor der Regelaltersgrenze liegen und deshalb alles versucht werden soll, um eine Rückkehr ins Arbeitsleben zu ermöglichen.

Wer einen Antrag stellt, sollte sich also darauf einstellen, dass ärztliche Unterlagen, Reha-Berichte und gegebenenfalls Gutachten eine wichtige Rolle spielen. Die Entscheidung fällt nicht allein aufgrund der Diagnose, sondern aufgrund der Frage, welches Leistungsvermögen unter realistischen Arbeitsbedingungen noch vorhanden ist.

Der medizinische Nachweis ist wichtiger als die Diagnose allein

In der öffentlichen Wahrnehmung wird oft gefragt, bei welchen Krankheiten man eine Erwerbsminderungsrente bekommt. Diese Sichtweise greift zu kurz. Nicht die Diagnose an sich entscheidet, sondern deren Auswirkungen auf die tägliche Arbeitsfähigkeit. Zwei Menschen mit derselben Erkrankung können rentenrechtlich völlig unterschiedlich beurteilt werden, wenn ihre Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Mobilität oder psychische Stabilität unterschiedlich sind.

Mit 55 sind häufig chronische Erkrankungen, orthopädische Leiden, Herz-Kreislauf-Probleme, neurologische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen Anlass für einen Antrag. Entscheidend ist aber immer die konkrete funktionelle Einschränkung.

Darum sind aussagekräftige Arztberichte, Befunde, Reha-Entlassungsberichte und eine nachvollziehbare Darstellung der tatsächlichen Belastungsgrenzen so bedeutsam.

Viele Verfahren ziehen sich genau deshalb in die Länge, weil medizinische Einschätzungen voneinander abweichen. Für Betroffene kann es dann wichtig sein, Widerspruchsmöglichkeiten zu kennen und medizinische Unterlagen vollständig aufzubereiten. Wer nur Diagnosen einreicht, aber die konkreten Auswirkungen im Berufsalltag nicht nachvollziehbar belegt, schwächt die eigene Position unnötig.

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Wie hoch die Erwerbsminderungsrente mit 55 ausfallen kann

Die Höhe der Erwerbsminderungsrente hängt nicht vom Alter 55 als solchem ab, sondern von der bisherigen Versicherungsbiografie, den erworbenen Entgeltpunkten und den gesetzlichen Berechnungsregeln. Für viele Betroffene ist die Rentenhöhe die größte Unsicherheit, weil sie oft deutlich unter dem früheren Erwerbseinkommen liegt.

Allerdings wird bei der Berechnung nicht nur auf die bis zum Eintritt der Erwerbsminderung tatsächlich zurückgelegten Beitragszeiten abgestellt. Hinzu kommt die sogenannte Zurechnungszeit.

Sie soll verhindern, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, allein wegen der fehlenden weiteren Arbeitsjahre besonders stark benachteiligt werden.

Vereinfacht gesagt werden Betroffene bei der Rentenberechnung so behandelt, als hätten sie bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weiter Beiträge gezahlt.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 reicht diese Zurechnungszeit bis zum Alter von 66 Jahren und drei Monaten.

Das ist für 55-Jährige besonders wichtig. Wer mit 55 erwerbsgemindert wird, hat noch viele Jahre bis zur Altersrente vor sich.

Die Zurechnungszeit dämpft die finanzielle Lücke, ersetzt das frühere Einkommen aber in aller Regel nicht vollständig. Deshalb erleben viele Antragsteller nach dem Rentenbescheid eine unangenehme Überraschung. Selbst bei längeren Versicherungszeiten fällt die monatliche Leistung oft deutlich niedriger aus als erwartet.

Abschläge belasten die Rente häufig über Jahre

Ein weiterer Punkt, der bei der Erwerbsminderungsrente oft unterschätzt wird, sind die Abschläge. Wer die Rente vor dem maßgeblichen abschlagsfreien Alter in Anspruch nimmt, muss Rentenminderungen hinnehmen. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat, höchstens jedoch 10,8 Prozent.

Gerade für Menschen mit 55 Jahren ist das spürbar. Denn der Rentenbeginn liegt in vielen Fällen deutlich vor dem abschlagsfreien Bereich. Zwar wird die Rente durch die Zurechnungszeit rechnerisch aufgewertet, trotzdem können die Abschläge die Leistung merklich reduzieren.

Besonders wichtig ist dabei ein weiterer Aspekt: Der bei der Erwerbsminderungsrente wirksame Abschlag bleibt im Allgemeinen auch bei einer späteren Folgerente bestehen, etwa beim Übergang in die Altersrente.

Das macht deutlich, dass der Schritt in die Erwerbsminderungsrente nicht nur eine kurzfristige Überbrückung ist, sondern finanzielle Folgen für die gesamte weitere Rentenphase haben kann. Wer mit 55 einen Antrag erwägt, sollte diesen Zusammenhang kennen und die langfristigen Auswirkungen nicht nur auf den Monat des Rentenbeginns beschränken.

Befristet oder dauerhaft: Warum viele Bescheide zunächst nur auf Zeit gelten

Renten wegen Erwerbsminderung werden häufig zunächst befristet bewilligt. Das gilt vor allem dann, wenn aus medizinischer Sicht noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Gesundheitszustand wieder bessert. Im Regelfall wird eine befristete Rente für bis zu drei Jahre geleistet. Danach ist eine Verlängerung möglich, wenn die Voraussetzungen weiter vorliegen.

Für Betroffene mit 55 Jahren ist das oft psychisch belastend. Sie hoffen auf finanzielle Stabilität, müssen aber gleichzeitig mit Nachprüfungen, neuen ärztlichen Einschätzungen und Weiterzahlungsanträgen rechnen. Wer eine befristete Erwerbsminderungsrente erhält, sollte deshalb unbedingt die Fristen im Blick behalten.

Die Rentenversicherung empfiehlt, den Weiterzahlungsantrag rechtzeitig vor Ablauf der Befristung zu stellen.

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Eine unbefristete Rente kommt vor allem dann in Betracht, wenn eine Besserung des Gesundheitszustands als sehr unwahrscheinlich angesehen wird.

In der Praxis ist das immer eine Einzelfallentscheidung. Das Alter 55 allein führt nicht automatisch zu einer Dauerrente, kann im Gesamtbild aber mit dazu beitragen, dass die Prognose zurückhaltender ausfällt, wenn schwere chronische Einschränkungen vorliegen.

Der Rentenbeginn ist nicht immer sofort der Monat der Erkrankung

Ein wichtiger praktischer Punkt betrifft den Beginn der Rentenzahlung. Viele Betroffene vermuten, dass die Erwerbsminderungsrente automatisch ab Eintritt der Erkrankung gezahlt wird. So einfach ist es nicht. Bei befristeten Renten beginnt sie im Regelfall frühestens mit dem siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung. Wird der Antrag verspätet gestellt, kann sich der Beginn weiter nach hinten verschieben.

Gerade in einer Phase, in der Krankengeld oder andere Leistungen auslaufen, ist das finanziell heikel. Wer mit 55 länger krank ist und einen Rentenantrag erwägt, sollte deshalb den zeitlichen Ablauf sorgfältig planen. Zwischen Krankengeld, möglichem Arbeitslosengeld, Reha, Begutachtung und Rentenentscheidung können Lücken entstehen, wenn Fristen versäumt oder Ansprüche falsch eingeschätzt werden.

Neben der Erwerbsminderungsrente arbeiten: Was 2026 möglich ist

Ein besonders wichtiges Thema für viele Betroffene ist die Frage, ob trotz Erwerbsminderungsrente noch gearbeitet werden darf. Die Antwort lautet grundsätzlich ja, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um die tägliche Arbeitszeit.

Bei voller Erwerbsminderung darf die Tätigkeit das festgestellte Restleistungsvermögen grundsätzlich nicht überschreiten. Wer also dauerhaft mehr arbeitet, als der Rentenbewilligung zugrunde liegt, gefährdet den Anspruch. Seit 2024 gibt es allerdings die Möglichkeit einer Arbeitserprobung. Damit kann eine Erwerbstätigkeit in einem regelmäßig sechsmonatigen Zeitraum erprobt werden, ohne dass der Rentenanspruch sofort entfällt.

Das ist für Betroffene interessant, die austesten möchten, ob eine Rückkehr in den Beruf oder eine Ausweitung der Tätigkeit wieder machbar ist.

Hinzu kommen die finanziellen Grenzen. Im Jahr 2026 liegt die jährliche Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderung bei 20.763,75 Euro. Bei teilweiser Erwerbsminderung gilt eine individuelle Grenze, die sich am früheren Einkommen orientiert; sie liegt 2026 mindestens bei 41.527,50 Euro pro Jahr. Wird die jeweilige Grenze überschritten, wird der übersteigende Betrag anteilig auf die Rente angerechnet.

Für 55-Jährige ist das besonders bedeutsam, weil viele noch im Arbeitsleben verankert bleiben möchten oder aus wirtschaftlichen Gründen müssen. Die Erwerbsminderungsrente schließt eine Nebentätigkeit also nicht generell aus. Sie verlangt aber eine sehr genaue Abstimmung mit den rentenrechtlichen Vorgaben. Wer ohne vorherige Klärung arbeitet, riskiert Rückforderungen oder sogar den Verlust des Rentenanspruchs.

Warum die volle Erwerbsminderungsrente nicht immer dauerhafte völlige Arbeitsunfähigkeit bedeutet

In der öffentlichen Debatte wird die volle Erwerbsminderungsrente häufig mit vollständiger Arbeitsunfähigkeit gleichgesetzt. Rentenrechtlich ist das nicht ganz treffend. Entscheidend ist, dass unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich gearbeitet werden kann. Das bedeutet nicht zwingend, dass jede Form von Tätigkeit ausgeschlossen ist.

Gerade deshalb kommt es immer wieder zu Missverständnissen, wenn Bezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente noch in begrenztem Umfang tätig sind. Solange die Tätigkeit im Rahmen des festgestellten Leistungsvermögens bleibt und die sonstigen Regeln eingehalten werden, ist das rechtlich möglich. Problematisch wird es erst, wenn Umfang und Belastung der Arbeit erkennbar im Widerspruch zu den medizinischen Feststellungen stehen.

Mit 55 lohnt sich ein genauer Blick auf spätere Altersrenten

Wer mit 55 in die Erwerbsminderungsrente geht, sollte nicht nur die Gegenwart betrachten, sondern auch den späteren Übergang in die Altersrente. Die Erwerbsminderungsrente endet nicht isoliert, sondern ist Teil der weiteren Rentenbiografie. Dabei spielen Abschläge, Versicherungszeiten und der spätere Rentenbeginn eine erhebliche Rolle.

In vielen Fällen geht die Erwerbsminderungsrente später in eine Altersrente über. Der Wechsel bedeutet jedoch nicht automatisch eine spürbare finanzielle Verbesserung. Oft bleibt die Rentenhöhe ähnlich, weil frühere Abschläge weiterwirken. Deshalb ist es sinnvoll, den gesamten Rentenverlauf frühzeitig zu betrachten und sich nicht allein auf die Bewilligung des aktuellen Antrags zu konzentrieren.

Gerade mit 55 bleibt für strategische Entscheidungen manchmal noch ein gewisser Spielraum. Das kann etwa die Frage betreffen, ob ergänzende Beiträge, eine genaue Kontenklärung oder die Prüfung weiterer sozialrechtlicher Ansprüche sinnvoll sind. Auch die persönliche Absicherung im Haushalt, die Krankenversicherung und mögliche ergänzende Sozialleistungen verdienen in dieser Lebensphase besondere Aufmerksamkeit.

Wenn die Rente nicht reicht: Grundsicherung kann ein Thema werden

Die Erwerbsminderungsrente ist für viele Betroffene keine Vollabsicherung. Das gilt vor allem dann, wenn die Erwerbsbiografie Lücken aufweist, über längere Zeit in Teilzeit gearbeitet wurde oder das Einkommen früher ohnehin eher niedrig war. In solchen Fällen kann zusätzlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Betracht kommen.

Gerade Menschen mit 55 empfinden diesen Gedanken oft als besonders belastend, weil sie mitten im Leben stehen und nicht mit sozialhilferechtlichen Leistungen gerechnet haben. Dennoch gehört auch diese Frage zu einer sachlichen Gesamtbetrachtung.

Wer merkt, dass die bewilligte Rente den Lebensunterhalt nicht deckt, sollte ergänzende Ansprüche prüfen lassen, statt sich allein auf Ersparnisse oder familiäre Hilfe zu verlassen.

Typische Fehler im Verfahren

Viele Probleme entstehen nicht erst bei der materiellen Prüfung, sondern schon im Ablauf des Verfahrens. Häufig werden Anträge zu spät gestellt, medizinische Unterlagen nur unvollständig eingereicht oder die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vorab gar nicht geprüft. Ebenso problematisch ist es, wenn Betroffene ihre tatsächlichen Einschränkungen verharmlosen, weil sie sich nicht als „rentenreif“ empfinden oder aus Scham ihre Belastungsgrenzen herunterspielen.

Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, den Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung zu verwechseln. Wer mit 55 den bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann, hat damit noch nicht automatisch Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

Entscheidend bleibt die Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Diese Differenz ist für viele Antragsteller die wohl größte Hürde.

Auch beim Hinzuverdienst passieren in der Praxis immer wieder Fehler. Wer neben der Rente arbeitet, sollte die Tätigkeit immer vorab mit der Rentenversicherung abstimmen. Nicht nur das Einkommen, sondern auch die tägliche Arbeitszeit und die Art der Tätigkeit können relevant sein.

Was für Betroffene mit 55 besonders wichtig ist

Die Erwerbsminderungsrente mit 55 Jahren ist kein Sonderweg, aber für viele Menschen eine existentielle Absicherung. Entscheidend sind nicht das Lebensalter allein und auch nicht die Diagnose als solche, sondern das verbliebene Leistungsvermögen, die medizinische Dokumentation und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Gerade wer noch mehrere Jahre bis zur Regelaltersgrenze vor sich hat, sollte die Entscheidung nicht allein unter dem Eindruck der akuten Krankheit treffen, sondern auch die langfristigen finanziellen Folgen bedenken.

Mit 55 ist die Lage oft widersprüchlich. Einerseits ist ein kompletter Ausstieg aus dem Erwerbsleben häufig nicht gewollt. Andererseits können gesundheitliche Einschränkungen so schwer wiegen, dass eine reguläre Beschäftigung nicht mehr tragfähig ist.

Die Erwerbsminderungsrente ist dann kein Randthema, sondern eine tragende soziale Absicherung. Sie verlangt aber genaue Prüfung, Geduld im Verfahren und einen klaren Blick auf die Folgen für die kommenden Jahre.

Wer betroffen ist, sollte deshalb frühzeitig alle Unterlagen ordnen, den Versicherungsverlauf prüfen, Reha- und Arztberichte vollständig zusammenstellen und Fristen sehr ernst nehmen. Denn gerade in dieser Lebensphase entscheidet nicht selten die sorgfältige Vorbereitung darüber, ob aus einer gesundheitlichen Krise zusätzlich auch noch ein dauerhaftes finanzielles Problem wird.

Beispiel aus der Praxis

Sabine M. ist 55 Jahre alt und hat viele Jahre in der Pflege gearbeitet. In den vergangenen Jahren verschlechtern sich ihre gesundheitlichen Probleme deutlich. Sie leidet unter starken Rückenbeschwerden, Arthrose in mehreren Gelenken und ist zusätzlich psychisch stark belastet.

Nach mehreren längeren Krankschreibungen versucht sie zwar noch, in den Beruf zurückzukehren, merkt aber schnell, dass sie die körperlichen Anforderungen nicht mehr bewältigen kann.

Zunächst bezieht Sabine Krankengeld. Anschließend wird geprüft, ob eine Rehabilitation ihre Erwerbsfähigkeit wieder verbessern kann. Die Reha zeigt jedoch, dass sie auf absehbare Zeit keine körperlich belastende Tätigkeit mehr und auch leichte Arbeiten nur noch für weniger als drei Stunden täglich ausüben kann. Daraufhin stellt sie einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft nicht nur ihre Erkrankungen, sondern vor allem ihre tägliche Belastbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Weil Sabine die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und medizinisch festgestellt wird, dass sie weniger als drei Stunden pro Tag arbeiten kann, erhält sie eine volle Erwerbsminderungsrente.

Die Leistung fällt allerdings deutlich niedriger aus als ihr früheres Arbeitseinkommen. Deshalb muss sie ihre monatlichen Ausgaben neu ordnen und prüfen, ob ergänzende Unterstützung nötig ist.

Das Beispiel zeigt, dass eine Erwerbsminderungsrente mit 55 Jahren zwar eine wichtige Absicherung sein kann, den finanziellen Einschnitt aber meist nicht vollständig auffängt.

Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente mit 55 Jahren

1. Kann man mit 55 Jahren einfach Erwerbsminderungsrente beantragen?

Ja, ein Antrag ist grundsätzlich möglich. Das Alter von 55 Jahren allein reicht aber nicht aus. Entscheidend ist, ob aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gearbeitet werden kann und ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Worin liegt der Unterschied zwischen voller und teilweiser Erwerbsminderung?

Eine volle Erwerbsminderung liegt in der Regel vor, wenn weniger als drei Stunden täglich gearbeitet werden kann. Eine teilweise Erwerbsminderung wird angenommen, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden pro Tag möglich sind. Wer sechs Stunden oder mehr arbeiten kann, erhält normalerweise keine Erwerbsminderungsrente.

3. Spielt der bisherige Beruf bei der Prüfung eine Rolle?

Nicht in erster Linie. Die Rentenversicherung prüft grundsätzlich, wie leistungsfähig eine Person auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch ist. Es reicht deshalb nicht automatisch aus, den bisherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben zu können.

4. Ist die Erwerbsminderungsrente mit 55 dauerhaft sicher?

Nicht unbedingt. Viele Renten werden zunächst befristet bewilligt, weil geprüft wird, ob sich der Gesundheitszustand wieder bessern kann. Erst wenn eine Verbesserung auf längere Sicht unwahrscheinlich ist, kommt auch eine unbefristete Bewilligung in Betracht.

5. Darf man trotz Erwerbsminderungsrente noch arbeiten?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen die Arbeitszeit und der Hinzuverdienst zu dem festgestellten Leistungsvermögen passen. Wer mehr arbeitet, als mit der bewilligten Rente vereinbar ist, riskiert eine Kürzung oder den Verlust des Anspruchs.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Erwerbsminderungsrente mit Voraussetzungen, Stundenmodell, Wartezeit, Pflichtbeiträgen, Reha-Prinzip und Sonderregelungen: Deutsche Rentenversicherung, Broschüre „Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle“ mit Angaben zu Zurechnungszeit, Abschlägen, Befristung, Rentenbeginn und Weiterzahlungsantrag.