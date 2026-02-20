Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Bundesverwaltungsgericht: Abschiebung trotz Flüchtlingsschutz in anderem EU-Staat möglich

Lesedauer < 1 Minute

Können in einem anderen EU-Mitgliedstaat anerkannte und nach Deutschland weiter gereiste Flüchtlinge nicht wieder dorthin zurückgeführt werden, kann ihnen auch bei einem erneuten Asylantrag die Abschiebung in ihr Herkunftsland angedroht werden. Denn der von einem anderen EU-Mitgliedstaat gewährte internationale Schutz ist für Deutschland nicht bindend, urteilte am Donnerstag, 19. Februar 2026, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (Az.: 1 C 24.25 und 1 C 16.25).

Anerkennung als Flüchtling in Griechenland

Den aus dem Irak stammenden Klägern wurde in Griechenland die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt beziehungsweise subsidiärer Schutz gewährt. Als sie in Deutschland erneut einen Asylantrag stellten, lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) diesen ab.

Wegen einer drohenden unmenschlichen Behandlung in Griechenland konnten sie aber nicht dorthin abgeschoben werden. Daraufhin drohte die Behörde die Abschiebung in den Irak an.

Abschiebungsandrohung trotz Flüchtlingsschutzes in anderem EU-Staat

Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden, urteilte das Bundesverwaltungsgericht mit Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) (Az.: C-753/22; Urteil und JurAgentur-Meldung vom 18. Juni 2024).

Die Flüchtlingsanerkennung in Griechenland sei wegen des erneut gestellten Asylantrags für Deutschland nicht bindend.

Bundesverwaltungsgericht: Abschiebung in Herkunftsstaat möglich

Der EuGH hatte allerdings auch entschieden, dass ein erneuter Asylantrag nicht als unzulässig abgelehnt werden darf, wenn dem Flüchtling bei einer Abschiebung in den Erstaufnahmestaat eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht. In diesem Fall müsse eine „neue individuelle, vollständige und aktualisierte Prüfung der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaften“ erfolgen – und zwar unter Berücksichtigung der Gründe, die zur ersten Flüchtlingsanerkennung geführt haben.

Unter diesen Voraussetzungen kann auch trotz des im Aufenthaltsgesetz enthaltenen Abschiebungsverbots für – hier im EU-Ausland – anerkannte Flüchtlinge nach einem abgelehnten, erneuten Asylantrag eine Abschiebungsandrohung in den Herkunftsstaat erfolgen, urteilten die obersten Verwaltungsrichter.

📚 Lesen Sie auch:
Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Schwerbehinderung: Krankenkasse muss mehr als 7.700 Euro für Haushaltshilfe zahlen

Schwerbehinderung: Krankenkasse muss mehr als 7.700 Euro für Haushaltshilfe zahlen

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine Krankenkasse die Kosten einer selbst beschafften Haushaltshilfe erstatten muss – obwohl sie die Leistung zuvor abgelehnt hatte. Die Klägerin bekam am Ende 7.713 ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Krankengeld: Der Zugang bei der Krankenkasse entscheidet, nicht die Absendung

Krankengeld: Der Zugang bei der Krankenkasse entscheidet, nicht die Absendung

Krankengeld: Wer die AU nicht nachweisbar rechtzeitig meldet, verliert Geld Das Sozialgericht Stralsund hat entschieden, dass Krankengeld ruhen kann, wenn die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht innerhalb der maßgeblichen Frist nachweisbar zugeht ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Trotzdem Krankengeld: Kasse setzt falsche Meldefrist

Trotzdem Krankengeld: Kasse setzt falsche Meldefrist

Vor dem Sozialgericht für das Saarland stritt ein 1967 geborener, gesetzlich krankenversicherter Mann mit seiner Krankenkasse um Krankengeld für genau eine Woche. Die Kasse ließ das Krankengeld für den Zeitraum vom ...
Weiterlesen