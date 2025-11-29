Zinsen auf Bürgergeld-Nachzahlung: Dieses LSG-Urteil bringt Klarheit

Lesedauer 4 Minuten

Wer monatelang auf eine Bürgergeld-Nachzahlung wartet, kann unter Umständen zusätzlich Zinsen verlangen. Ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Sachsen-Anhalt zeigt, wann dieser Anspruch besteht – und warum viele Betroffene trotzdem leer ausgehen. (Az: L 2 AS 45/25)

Was das LSG-Urteil zu Bürgergeld-Zinsen genau entschieden hat

Im entschiedenen Fall bezog eine Bedarfsgemeinschaft laufend Leistungen nach dem SGB II. Das Jobcenter bewilligte die Leistungen zunächst nur vorläufig, weil die Einkünfte noch nicht vollständig geklärt waren. Später kam es zu einer höheren endgültigen Festsetzung, die zu einer Nachzahlung von 180,28 Euro führte.

Die Betroffenen verlangten für diese Nachzahlung zusätzlich Zinsen. Sie stützten sich auf § 44 Sozialgesetzbuch I (SGB I). Diese Vorschrift verpflichtet Leistungsträger, Geldleistungen zu verzinsen, wenn sie nicht rechtzeitig gezahlt werden. Das Jobcenter lehnte den Antrag ab. Das Sozialgericht gab dem Jobcenter Recht. Das LSG Sachsen-Anhalt bestätigte diese Entscheidung nun.

Wichtig: Das Gericht verneinte den Zinsanspruch im konkreten Einzelfall. Gleichzeitig stellt es aber klar, dass es grundsätzlich einen eigenständigen Anspruch auf Zinsen bei Nachzahlungen gibt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Rechtliche Grundlage: § 44 SGB I und vorläufige Bescheide

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 44 SGB I. Danach sind Ansprüche auf Geldleistungen mit vier Prozent pro Jahr zu verzinsen, wenn sie fällig sind und nicht innerhalb eines Kalendermonats vollständig gezahlt werden. Die Verzinsung beginnt jedoch frühestens nach sechs Monaten, gerechnet ab Eingang eines vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen Träger.

Bei Bürgergeld-Bescheiden kommt eine weitere Vorschrift hinzu: § 41a SGB II. Diese Norm regelt, wie Jobcenter Leistungen zunächst vorläufig bewilligen dürfen, wenn Einkommen noch unsicher ist, und wie anschließend eine endgültige Festsetzung erfolgen muss. Erst mit dieser endgültigen Festsetzung steht fest, ob und in welcher Höhe eine Nachzahlung zusteht.

Das LSG Sachsen-Anhalt stellt klar: Der Nachzahlungsanspruch aus der endgültigen Festsetzung ist rechtlich etwas anderes als der ursprüngliche vorläufige Anspruch. Er wird erst mit der abschließenden Entscheidung fällig. Damit knüpft der Beginn möglicher Zinsen an diesen Zeitpunkt und an die Vollständigkeit des Leistungsantrags an.

Sechs-Monats-Frist: Ab wann Zinsen auf Nachzahlungen laufen

Ein Antrag gilt als vollständig, wenn das Jobcenter alle Unterlagen besitzt, die für die abschließende Entscheidung nötig sind. Dazu zählen Lohnabrechnungen, Kontoauszüge und Nachweise über andere Einkommen wie Krankengeld oder Einkünfte aus Selbstständigkeit. Liegen diese Daten nicht vor, beginnt die Sechs-Monats-Frist nicht zu laufen.

Das LSG Sachsen-Anhalt knüpft hier an die Linie anderer Gerichte an, die für Nachzahlungen von Sozialleistungen ebenfalls eine Verzinsung von vier Prozent pro Jahr anerkennen, aber klar an den vollständigen Antrag binden.

Auch das Bundessozialgericht (BSG) hat bereits entschieden, dass Nachzahlungen etwa in der Sozialhilfe oder bei anderen Sozialleistungen zu verzinsen sind, wenn die Voraussetzungen des § 44 SGB I erfüllt sind.

Warum die Kläger im entschiedenen Fall keine Zinsen erhielten

Im LSG-Fall hatten die Kläger zwar eine Nachzahlung von 180,28 Euro erhalten. Das Gericht prüfte aber, ab wann der vollständige Leistungsantrag vorlag. Entscheidend war der Zeitpunkt, an dem das Jobcenter alle für die endgültige Entscheidung nötigen Unterlagen hatte.

Die Richter stellten fest: Erst im April 2019 lagen vollständige und widerspruchsfreie Angaben zum Einkommen vor. In diesem Monat wurden Kontoauszüge und Nachweise zum Lohnzufluss sowie zum Krankengeld vorgelegt. Zuvor konnte das Jobcenter den Anspruch nicht abschließend berechnen.

Die Nachzahlung erfolgte Ende Mai 2019. Damit lagen zwischen vollständigem Antrag und Auszahlung weniger als sechs Kalendermonate. Nach § 44 Abs. 2 SGB I beginnt die Verzinsung aber frühestens nach Ablauf dieser Sechs-Monats-Frist. Daher bestand im Ergebnis kein Anspruch auf Zinsen, obwohl eine Nachzahlung geflossen war.

Das Gericht betont damit zwei Punkte. Erstens schützt die Sechs-Monats-Frist die übliche Bearbeitungszeit der Behörden. Zweitens können Leistungsberechtigte Zinsen nur verlangen, wenn sie ihre Mitwirkungspflichten erfüllt und alle nötigen Unterlagen rechtzeitig eingereicht haben.

Einordnung: Bedeutung für Bürgergeld-Empfänger und andere Leistungsbeziehende

Für Bürgergeld-Beziehende ist wichtig: Nachzahlungen aus einer endgültigen Festsetzung sind nicht automatisch zinslos. Unter bestimmten Umständen besteht ein eigenständiger Zinsanspruch, den Sie beim Jobcenter geltend machen können.

Besonders relevant ist das bei Konstellationen mit vorläufigen Bescheiden, etwa wenn das Einkommen aufgrund von schwankendem Lohn, Überstunden oder Prämien stark variiert, wenn nachträgliche Lohnnachzahlungen fließen oder wenn Einkünfte aus Selbstständigkeit erst spät feststehen und deshalb erst verzögert abschließend abgerechnet werden können.

Kommt es in solchen Fällen nach der endgültigen Festsetzung zu einer hohen Nachzahlung und hat sich das Verfahren deutlich hingezogen, kann ein Zinsanspruch bestehen. Andere Landessozialgerichte, etwa in Hamburg, haben bereits früher ähnlich entschieden und die Anforderungen an einen vollständigen Leistungsantrag konkretisiert.

Wichtig ist zudem: Die Verzinsung nach § 44 SGB I gilt nicht nur beim Bürgergeld. Sie erfasst grundsätzlich alle Ansprüche auf Geldleistungen im Sozialrecht, etwa in der Sozialhilfe oder beim Arbeitslosengeld, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche Betroffenen jetzt besonders genau hinschauen sollten

Genauer prüfen sollten vor allem Personen, die über Monate oder Jahre auf eine endgültige Entscheidung nach einer vorläufigen Bewilligung gewartet haben, erst sehr spät eine Nachzahlung für ältere Zeiträume erhalten und dem Jobcenter alle angeforderten Unterlagen nachweisbar früh zur Verfügung gestellt haben.

Trifft das auf Sie zu, lohnt sich eine genaue Rekonstruktion des Verfahrensablaufs. Entscheidend sind drei Daten: der Eingang des vollständigen Antrags mit allen Nachweisen, der Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung und das Datum der Auszahlung. Aus diesen Zeitpunkten lässt sich berechnen, ob die Sechs-Monats-Frist überschritten wurde und ab wann ein Zinsanspruch bestehen könnte.

Wenn Sie unsicher sind, kann eine Sozialberatungsstelle oder ein Fachanwalt für Sozialrecht helfen, die Fristen und Unterlagen durchzugehen. Ein Abgleich mit der aktuellen Rechtsprechung – insbesondere dem LSG-Urteil aus Sachsen-Anhalt und der Entscheidung des Landessozialgerichts Hamburg – schafft zusätzliche Orientierung.

Konstellation / Situation Folge für den möglichen Zinsanspruch Nachzahlung nach vorläufigem Bescheid, Unterlagen werden erst spät vollständig eingereicht Die Sechs-Monats-Frist beginnt erst mit Vorliegen aller Nachweise zu laufen; liegen zwischen vollständigem Antrag und Auszahlung weniger als sechs Monate, besteht in der Regel kein Zinsanspruch. Nachzahlung nach vorläufigem Bescheid, alle Unterlagen liegen frühzeitig vollständig vor Verzögert das Jobcenter die endgültige Festsetzung und Auszahlung um mehr als sechs Monate, kann ein eigenständiger Zinsanspruch nach § 44 SGB I entstehen. Schwankendes oder schwer prüfbares Einkommen (z. B. Selbstständigkeit), wiederholte Nachforderungen von Unterlagen Entscheidend ist, ab wann das Jobcenter über alle erforderlichen Informationen verfügt; ob ein Zinsanspruch besteht, hängt davon ab, ob sich dieser Zeitpunkt als „vollständiger Antrag“ nachweisen lässt. Klassische Nachzahlung ohne vorläufigen Bescheid, Anspruch und Unterlagen sind eindeutig Ist der Anspruch fällig und zahlt das Jobcenter erst nach Ablauf von mehr als sechs Monaten nach vollständigem Antrag, kommt eine Verzinsung der Nachzahlung in Betracht. Fallkonstellation wie im Urteil des LSG Sachsen-Anhalt Die erforderlichen Einkommens- und Zuflussdaten wurden erst spät vollständig nachgewiesen, zwischen vollständigem Antrag und Zahlung lagen weniger als sechs Monate; daher kein Zinsanspruch trotz Nachzahlung.

Wie Sie Zinsen beim Jobcenter konkret geltend machen

Ergibt Ihre Prüfung einen möglichen Zinsanspruch, sollten Sie diesen schriftlich beim Jobcenter beantragen. In diesem Schreiben sollten Sie die betroffenen Bewilligungszeiträume und Bescheide genau benennen, die Höhe der Nachzahlung angeben, ausdrücklich auf § 44 SGB I als Rechtsgrundlage hinweisen und den Zeitraum bezeichnen, für den Sie Zinsen verlangen.

Sie können ergänzend darauf verweisen, dass auch höhere Gerichte – einschließlich des Bundessozialgerichts – die Verzinsung von Nachzahlungen grundsätzlich bestätigen.

Lehnt das Jobcenter den Zinsantrag ab, ist ein Widerspruch möglich. Bleibt auch dieser erfolglos, kann eine Klage vor dem Sozialgericht in Betracht kommen. Das aktuelle Urteil aus Sachsen-Anhalt und die weiteren Entscheidungen zur Verzinsung von Sozialleistungen dienen dabei als wichtige Argumentationsgrundlage.