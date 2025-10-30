Witwenrente: Nullrente nach Erbschaft? Was jetzt angerechnet wird

In Deutschland beziehen Millionen Menschen eine Witwenrente. Weil eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrags zu 40 Prozent auf diese Hinterbliebenenrenten angerechnet wird, kommt es oft zu Kürzungen – im Extremfall bis hin zur sogenannten „Nullrente“, bei der zwar ein Anspruch besteht, aber keine Auszahlung erfolgt.

In Medienberichten wurde zuletzt von rund 538.000 derart betroffenen Fällen gesprochen; die Deutsche Rentenversicherung (DRV) unterscheidet in ihrer Statistik ausdrücklich laufende Zahlungen und Nullrenten. Entscheidend ist, was rechtlich als „eigenes Einkommen“ gilt – und welche Rolle Erbschaften dabei spielen.

Der Grundsatz: Eine Erbschaft ist kein anrechenbares Einkommen

Die klare Antwort auf die häufige Frage „Ich habe ein Haus oder Geld geerbt – wird das auf die Witwenrente angerechnet?“ lautet: Nein, die Erbschaft als solche ist kein eigenes Einkommen. Maßgeblich ist das Sozialrecht zur Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten: Angerechnet wird nur eigenes, selbst erwirtschaftetes Einkommen.

Ein Nachlass entstammt dem Vermögen der verstorbenen Person und ist daher nicht automatisch anrechenbar.

Relevant wird eine Erbschaft erst, wenn sie Erträge abwirft oder durch Veräußerung steuerpflichtige Gewinne entstehen – dann handelt es sich um eigenes Einkommen aus Vermögen. Rechtsgrundlagen sind § 97 SGB VI in Verbindung mit § 18a SGB IV; für bestimmte „Alt-Fälle“ gilt § 114 SGB IV (dazu unten).

Wann aus der Erbschaft anrechenbares Einkommen wird

Sobald die geerbten Werte genutzt oder verwertet werden, fließen unter dem „Neurecht“ (ab 1. Januar 2002) grundsätzlich Vermögenseinkünfte in die Anrechnung ein.

Dazu gehören Zinsen aus angelegtem Kapital, Mieteinnahmen aus geerbten Immobilien sowie – sofern steuerpflichtig – Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, etwa beim schnellen Weiterverkauf eines geerbten Hauses innerhalb der Zehn-Jahres-Frist des § 23 EStG.

Bei der Ermittlung von Kapitaleinnahmen ist der Sparer-Pauschbetrag als Werbungskostenpauschale zu berücksichtigen.

Werden geerbte Vermögenswerte hingegen nicht genutzt, entstehen auch keine anrechenbaren Vermögenseinkünfte. Ein bloßer Eigentumsübergang – beispielsweise das geerbte, selbst bewohnte Haus ohne Vermietung oder Veräußerung – führt daher nicht zu einer Kürzung der Witwen- oder Witwerrente.

Alt- und Neurecht: Die für viele entscheidende Weichenstellung

Für Hinterbliebene, deren Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und bei denen mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, gilt Bestandsschutz („Alt-Fälle“). In diesen Fällen werden – vereinfacht gesagt – nur Erwerbseinkommen und bestimmte Erwerbsersatzeinkommen angerechnet; Vermögenseinkünfte wie Zinsen, Mieten oder Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben außen vor.

Maßgeblich ist § 114 SGB IV. Für alle anderen gilt das „Neurecht“ des § 18a SGB IV mit der Einbeziehung von Vermögenseinkommen. Diese Unterscheidung ist zentral, weil sie darüber entscheidet, ob Erträge aus einem geerbten Vermögen die Rente kürzen können oder nicht.

Freibetrag und 40-Prozent-Regel: So funktioniert die Anrechnung

Nach dem Sterbevierteljahr – den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat, in denen keine Einkommensanrechnung stattfindet – prüft die DRV jährlich, ob das eigene Nettoeinkommen den Freibetrag übersteigt.

Für den Zeitraum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 beträgt dieser Freibetrag 1.076,86 Euro pro Monat; für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich um 228,42 Euro.

Nur der Teil des Nettoeinkommens, der über dem Freibetrag liegt, wird zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Die DRV rechnet dabei mit pauschalen Netto-Werten. Waisenrenten sind grundsätzlich von der Einkommensanrechnung ausgenommen.

Praxisbeispiel: Geerbtes Haus, spätere Vermietung

Erbt eine Witwe ein schuldenfreies Einfamilienhaus und nutzt es zunächst selbst, entsteht kein anrechenbares Vermögenseinkommen. Vermietet sie das Haus später, werden die nach Steuerrecht ermittelten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – nach Abzug der Werbungskosten – im Neurecht als Vermögenseinkommen berücksichtigt.

Liegen die so ermittelten Nettoeinkünfte insgesamt oberhalb des Freibetrags, reduziert sich die Witwenrente um 40 Prozent des übersteigenden Betrags. Unter dem Altrecht blieben diese Vermietungseinkünfte unberücksichtigt.

Praxisbeispiel: Verkauf der geerbten Immobilie

Wird ein geerbtes Haus innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung durch den Erblasser verkauft und entsteht dabei ein steuerpflichtiger Gewinn, handelt es sich um ein privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 EStG. Unter dem Neurecht ist dieser Gewinn grundsätzlich anrechenbares Vermögenseinkommen.

Erfolgt der Verkauf dagegen steuerfrei – etwa, weil die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind –, fehlt es an anrechenbarem Vermögenseinkommen. Für Alt-Fälle wären Veräußerungsgewinne ohnehin nicht zu berücksichtigen.

Erbschaftsteuer und Versorgungsfreibetrag

Erbschaften können der Erbschaftsteuer unterliegen. Neben den persönlichen Freibeträgen gibt es einen besonderen Versorgungsfreibetrag: Ehegatten und eingetragene Lebenspartner erhalten zusätzlich 256.000 Euro; Kindern steht ein altersabhängiger Versorgungsfreibetrag zu.

Dieser besondere Freibetrag wird allerdings gekürzt, wenn dem Hinterbliebenen Versorgungsbezüge zustehen, die nicht der Erbschaftsteuer unterliegen – dazu zählen regelmäßig gesetzliche Witwen- und Witwerrenten. Grundlage ist § 17 ErbStG; die Kürzung erfolgt um den kapitalisierten Wert dieser Versorgungsbezüge nach dem Bewertungsgesetz.

Meldepflichten, Stichtage und typische Fallstricke

Wichtig ist die zeitnahe Information der DRV über eigenes, anrechenbares Einkommen oder deutliche Veränderungen – maßgeblich ist bei laufenden Renten in der Regel das Nettoeinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres; die DRV prüft und passt jeweils zum 1. Juli an. Das Sterbevierteljahr ist einkommensfrei, erst danach greift die 40-Prozent-Regel.

Wer Vermögenseinkünfte erzielt – etwa aus der Vermietung eines geerbten Objekts oder aus Kapitalerträgen oberhalb des Sparer-Pauschbetrags –, sollte entsprechende Nachweise bereithalten. Die Erbschaft als solche ist nicht meldepflichtig; meldepflichtig sind aber die aus ihr entstehenden Einkünfte, soweit sie nach dem jeweils anwendbaren Recht angerechnet werden.

Fazit: Erben ja – aber die Erträge entscheiden

Eine Erbschaft kürzt die Witwen- oder Witwerrente nicht automatisch. Entscheidend ist, ob und in welcher Rechtslage Vermögenseinkünfte entstehen. Unter dem Neurecht werden Zinsen, Mieten und steuerpflichtige Veräußerungsgewinne erfasst; unter dem Altrecht bleiben Vermögenseinkünfte außen vor.

Neben der sozialrechtlichen Einkommensanrechnung sollten Hinterbliebene die erbschaftsteuerliche Seite im Blick behalten, insbesondere die Kürzung des besonderen Versorgungsfreibetrags durch nicht steuerpflichtige Versorgungsbezüge. Wer unsicher ist, sollte die individuelle Situation – inklusive Alt-/Neurecht, Freibeträgen und Erträgen aus der Erbschaft – mit der DRV, einem unabhängigen Rentenberater oder einem im Sozial- und Erbschaftsteuerrecht versierten Anwalt prüfen.

Rechtsgrundlagen und weiterführende Informationen: § 97 SGB VI (Einkommensanrechnung), § 18a SGB IV (Art des zu berücksichtigenden Einkommens), § 114 SGB IV (Alt-Fälle), § 23 EStG (private Veräußerungsgeschäfte), § 17 ErbStG (Versorgungsfreibetrag), aktuelle DRV-Hinweise zu Freibeträgen, Sterbevierteljahr und Rechenbeispielen.