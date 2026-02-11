So zahlen Rentner weniger für den ADAC

Lesedauer 4 Minuten

Gerade in Rente stellt sich oft die Frage, ob sich eine Mitgliedschaft beim ADAC weiterhin lohnt – und vor allem, ob es für Rentner einen günstigeren Beitrag gibt.

Die klare Antwort lautet: Einen speziellen Rentner-Tarif bietet der ADAC nicht an. Aber es gibt Möglichkeiten, wie Rentnerinnen und Rentner den ADAC Beitrag senken können.

Warum es keinen Rentner-Tarif gibt

Der ADAC unterscheidet bei den Beiträgen in erster Linie nach Tarif, weil mit jeder Stufe ein anderes Leistungspaket verbunden ist. Damit folgt die Beitragslogik dem Prinzip, dass die abgesicherte Bandbreite an Leistungen den Preis bestimmt – nicht die Lebensphase.

Die aktuellen Jahresbeiträge: Basis, Plus und Premium

Wer sich für den Einstieg entscheidet, landet in der Regel bei der ADAC Basis-Mitgliedschaft.

Sie kostet 54 Euro pro Jahr. Die ADAC Plus-Mitgliedschaft liegt bei 94 Euro pro Jahr. Am oberen Ende steht die ADAC Premium-Mitgliedschaft mit 139 Euro pro Jahr. Stand dieser Angaben ist der 11. Februar 2026.

Dass die Preissprünge zwischen den Stufen spürbar sind, hat einen Grund: Mit Plus und Premium erweitert sich der Schutz deutlich.

Während die Basis-Mitgliedschaft vor allem auf Hilfe bei Panne oder Unfall im Inland zielt, weitet Plus den Leistungshorizont typischerweise auf Europa aus und ergänzt reisebezogene Leistungen wie den Krankenrücktransport.

Premium setzt noch eine Stufe darüber an und beinhaltet nach ADAC-Angaben unter anderem einen weltweiten Auslandskrankenschutz.

Wer trotzdem weniger zahlen kann: Ermäßigung nur in eng begrenzten Fällen

Auch wenn es keinen Rentner-Tarif gibt, existieren innerhalb der Tarifgruppen begrenzte Beitragsermäßigungen. Sie gelten für das Hauptmitglied und sind an klare Voraussetzungen gekoppelt: Eine Ermäßigung kommt bei Schwerbehinderung ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50 in Betracht. Außerdem nennt der ADAC junge Erwachsene in Ausbildung bis zum 25. Geburtstag als zweite Gruppe.

Konkret beziffert der ADAC die ermäßigten Jahresbeiträge auf 41 Euro für die ADAC Mitgliedschaft (Basis), 81 Euro für die ADAC Plus-Mitgliedschaft und 126 Euro für die ADAC Premium-Mitgliedschaft.

Für Rentner ist das relevant, weil die Ermäßigung nicht am Rentenstatus hängt, sondern ausschließlich an den genannten Kriterien. Wer also im Ruhestand eine Schwerbehinderung mit entsprechendem GdB nachweist, kann unter Umständen auch als Rentner von der Reduzierung profitieren – allerdings nur als Hauptmitglied.

Familienmodell als Sparhebel: So funktioniert der „Familienschirm“

Der größte praktische Hebel, um Beiträge zu reduzieren, liegt für viele Haushalte nicht in Rabatten, sondern im Zusammenführen von Mitgliedschaften.

Der ADAC ermöglicht, Partner und bestimmte Kinder über einen Familientarif einzubinden. Das Prinzip: Es gibt ein Hauptmitglied, und zusätzliche Personen werden im Familienschirm beitragspflichtig ergänzt, ohne dass für jede Person eine vollständige Einzelmitgliedschaft zum vollen Preis anfällt.

Für die ADAC Basis-Mitgliedschaft erhöht sich der Beitrag durch das Hinzufügen eines Partners um 25 Euro pro Jahr.

Dasselbe gilt für ein Kind im Alter von 18 bis 23 Jahren. Kinder unter 18 Jahren sind beitragsfrei mitgeschützt.

In der ADAC Plus-Mitgliedschaft liegen die Zuschläge bei jeweils 35 Euro pro Jahr für Partner sowie für Kinder zwischen 18 und 23 Jahren; Kinder unter 18 bleiben auch hier beitragsfrei.

In der ADAC Premium-Mitgliedschaft betragen die Zuschläge jeweils 50 Euro pro Jahr für Partner und für Kinder zwischen 18 und 23 Jahren, während Kinder unter 18 Jahren ebenfalls ohne Zusatzbeitrag eingeschlossen sind.

Deckelung ab der dritten zahlenden Person: Warum die Rechnung oft früher stoppt als gedacht

Ein Detail, das in der Praxis entscheidend sein kann, ist die Deckelung: Ab drei beitragspflichtigen Personen steigt der Beitrag nicht weiter. Gemeint sind Hauptmitglied plus Partner und/oder Kinder im Alter von 18 bis 23 Jahren, soweit diese beitragspflichtig sind.

Diese Regel kann Haushalte entlasten, in denen mehrere erwachsene Kinder in der relevanten Altersgruppe mitversichert werden sollen, oder in denen Partner und ein volljähriges Kind hinzukommen.

Der ADAC macht diese Deckelung auch über Maximalbeträge sichtbar. Für die Basis-Mitgliedschaft wird ein maximaler Familienbeitrag von 104 Euro pro Jahr genannt. Für die Plus-Mitgliedschaft liegt der maximale Familienbeitrag bei 164 Euro pro Jahr. Bei Premium beträgt der maximale Familienbeitrag 239 Euro pro Jahr.

In allen Fällen gilt: Es bleibt beim Höchstbetrag, unabhängig davon, wie viele Personen im Rahmen des Familienschirms mitgeschützt sind, sobald die Deckelung greift.

Einordnung für Rentner: Wann sich Basis, Plus oder Premium „richtig“ anfühlen kann

Für Rentner ist die Preisfrage häufig eng mit der persönlichen Mobilität verknüpft. Wer überwiegend im Inland unterwegs ist, selten längere Strecken fährt und kaum ins Ausland reist, wird die Basis-Mitgliedschaft als ausreichend betrachten, sofern die eigenen Erwartungen an Pannen- und Unfallhilfe damit abgedeckt sind.

Wer regelmäßig längere Fahrten unternimmt, Urlaubsreisen mit dem Auto plant oder häufiger in Europa unterwegs ist, schaut oft in Richtung Plus, weil die Mitgliedschaft auf einen breiteren Reise- und Pannenrahmen ausgelegt ist.

Premium richtet sich vor allem an Menschen, die auch außerhalb Europas unterwegs sind oder besonderen Wert auf zusätzliche Leistungen im Ausland legen – etwa, weil Gesundheitsschutz und Rücktransport aus Sicht der Betroffenen einen hohen Stellenwert haben.

Junge Leute zahlen weniger: Warum das für Rentner höchstens indirekt relevant ist

Neben den regulären Tarifen gibt es Einstiegstarife für junge Leute bis 23 Jahre. Der ADAC wirbt hier mit 29 Euro pro Jahr bis zum 23. Geburtstag, und im ersten Führerscheinjahr sogar mit 0 Euro.

Für Rentner ist das nicht als persönlicher Vorteil gedacht, kann aber innerhalb der Familie eine Rolle spielen – etwa, wenn Enkel oder junge Familienmitglieder eigene Mobilität aufbauen und man die Kosten in der Gesamtbetrachtung des Haushalts mitdenkt.

Ein Beispiel, wie Rentner bei den Beiträgen für den ADAC sparen können

Herr M., 71, lebt mit seiner Ehefrau zusammen und beide hatten bisher jeweils eine eigene ADAC Plus-Mitgliedschaft. Dadurch zahlen sie zusammen zwei volle Jahresbeiträge. Herr M. entscheidet sich, seine Frau in seine bestehende Plus-Mitgliedschaft aufzunehmen und die zweite Mitgliedschaft zu beenden.

Für das Hinzufügen des Partners erhöht sich der Beitrag der Plus-Mitgliedschaft um 35 Euro pro Jahr. Unterm Strich bleibt damit nur noch eine Mitgliedschaft bestehen, die um den Partnerzuschlag ergänzt wird. Im Vergleich zu zwei separaten Plus-Mitgliedschaften ist die Jahresrechnung dadurch deutlich niedriger, obwohl beide weiterhin abgesichert sind.

Fazit: Kein Rentner-Rabatt, aber Spielraum durch Tarifwahl und Familie

Unterm Strich ist die Lage eindeutig: Rentner erhalten keinen eigenen ADAC-Tarif. Wer im Ruhestand sparen will, kann dennoch an zwei Stellen ansetzen. Erstens über die passende Tarifstufe, die zur tatsächlichen Nutzung passt. Zweitens über den Familienschirm, der Partner und bestimmte Kinder deutlich günstiger einbindet und die Beitragshöhe ab der dritten zahlenden Person begrenzt.

Ergänzend kommt eine Ermäßigung nur dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen Schwerbehinderung ab GdB 50 oder Ausbildung bis 25 Jahre erfüllt sind – nicht wegen des Rentenbezugs.

Quellen

Die Angaben zu Tarifen, Familienzuschlägen, Deckelung und maximalen Familienbeiträgen sowie zu Ermäßigungen stammen aus Informationsseiten des ADAC (Mitgliedschaft Basis, Plus und Premium) sowie aus der ADAC-Seite zu Kosten für Rentner.