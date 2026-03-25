Rund 710 Euro Rente nach 30 Jahren Arbeit

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Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 13,90 Euro pro Stunde. Auf den ersten Blick ist das eine gute Nachricht. Höhere Stundenlöhne bedeuten für viele Beschäftigte zunächst mehr Geld im Monat, etwas mehr Spielraum im Alltag. Doch der Blick auf die spätere Rente zeigt, dass sich hinter dieser Verbesserung eine bittere Realität verbirgt.

Denn auch mit dem angehobenen Mindestlohn bleibt der Aufbau eigener Rentenansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung erstaunlich niedrig.

Wer viele Jahre zum Mindestlohn arbeitet, Beiträge zahlt und dennoch nur auf eine sehr niedrige gesetzliche Rente kommt, erlebt einen tiefen Widerspruch zwischen Erwerbsleben und Alterssicherung. Der höhere Mindestlohn entschärft dieses Problem nicht.

Warum nicht der Stundenlohn allein entscheidet

Für das Jahr 2026 beträgt das vorläufige Durchschnittsentgelt nach den genannten Angaben 51.944 Euro.

Wer 40 Stunden pro Woche zum Mindestlohn arbeitet, erreicht rechnerisch einen Jahresverdienst von 28.912 Euro brutto. Dieser Betrag liegt deutlich unter dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnittseinkommen. Und gerade diese Differenz bestimmt, wie viele Entgeltpunkte jemand pro Jahr erwirbt.

Das Ergebnis ist ernüchternd. Aus dem Verhältnis von 28.912 Euro zu 51.944 Euro ergeben sich lediglich 0,5566 Entgeltpunkte pro Jahr. Damit wird deutlich, warum sich die Lage trotz höherer Stundenvergütung nicht grundlegend verändert.

Wer dauerhaft unterhalb des Durchschnitts verdient, baut auch dauerhaft nur unterdurchschnittliche Rentenansprüche auf. Die Rentenformel belohnt also nicht die Länge des Arbeitslebens allein, sondern immer auch die Stellung des Einkommens im Vergleich zum Durchschnitt aller Versicherten.

30 Jahre Vollzeitarbeit – und dennoch nur eine sehr kleine Rente

Besonders bedrückend wird diese Rechnung beim Blick auf ein langes Erwerbsleben. Werden die genannten 0,5566 Entgeltpunkte auf 30 Jahre hochgerechnet und mit dem angekündigten Rentenwert von 42,52 Euro ab dem 1. Juli 2026 multipliziert, ergibt sich ein monatlicher gesetzlicher Rentenanspruch von rund 710 Euro brutto.

Allein diese Zahl zeigt, wie gering der Ertrag jahrzehntelanger Beitragszahlung im Niedriglohnbereich ausfallen kann. Denn diese rund 710 Euro stellen noch nicht den Betrag dar, der später tatsächlich zur Verfügung steht. Es handelt sich um den Bruttowert.

Von der gesetzlichen Rente gehen noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Die tatsächliche Auszahlung liegt also nochmals niedriger. Damit wird aus einer ohnehin kleinen Rechengröße ein Betrag, der für den Lebensunterhalt im Alter kaum ausreichen dürfte.

Die Statistik zeigt: Niedrige Altersrenten sind keine Ausnahme, sondern millionenfache Realität

Die im Ausgangstext genannten Zahlen aus der Rentenbestandsstatistik 2025 verdeutlichen, dass es sich bei der hier vorgerechneten Mindestlohnrente keineswegs um ein theoretisches Konstrukt handelt.

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Zum Stand 1. Juli 2025 bezogen demnach 14.806.358 Menschen in Deutschland eine Altersrente. Von ihnen lagen 4.080.143 mit ihrem monatlichen Rentenzahlbetrag unter 750 Euro.

Das entspricht 27,6 Prozent. Unter 1.000 Euro lagen 5.700.350 Altersrentnerinnen und Altersrentner oder 38,5 Prozent. Weniger als 1.200 Euro erhielten 7.263.146 Menschen. Das sind 49,1 Prozent.

Fast jede zweite Altersrente bleibt unter 1.200 Euro im Monat. Das bedeutet nicht, dass alle Betroffenen ein identisches Erwerbsleben hinter sich haben. Rentenbiografien unterscheiden sich erheblich.

Manche haben nur wenige Beitragsjahre, andere waren über längere Phasen in Teilzeit beschäftigt, wieder andere haben zusätzlich andere Einkommensquellen. Doch unabhängig von diesen Unterschieden zeigt die Statistik, wie verbreitet niedrige Alterseinkommen längst sind.

Millionen Menschen leben also im Alter mit Renten, die nur begrenzten Spielraum lassen. Die Vorstellung, niedrige Renten seien nur ein Randproblem einzelner Sonderfälle, lässt sich angesichts solcher Zahlen kaum noch aufrechterhalten.

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Frauen tragen das Risiko niedriger Renten in besonderem Maß

Noch deutlicher wird die soziale Schieflage beim Blick auf die Situation von Frauen. Nach den im Text genannten Daten bezogen 3.569.141 Frauen eine Altersrente von unter 1.000 Euro im Monat. Das entsprach 50,3 Prozent. Unter 1.200 Euro lagen sogar 4.554.682 Frauen oder 64,2 Prozent.

Darin spiegeln sich langjährige strukturelle Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt wider. Niedrigere Löhne, häufigere Teilzeit, Erwerbsunterbrechungen wegen Kindererziehung oder Pflege sowie insgesamt brüchigere Erwerbsverläufe prägen bis heute die Rentenhöhe vieler Frauen. Das führt dazu, dass sich Ungleichheiten aus dem Berufsleben im Ruhestand fortsetzen und teilweise sogar verschärfen.

Für eine etwas höhere Rente wären mehr als 50 Arbeitsjahre nötig

Besonders alarmierend ist die Rechnung für eine Rente, die immerhin 1.200 Euro brutto im Monat erreichen soll. Nach den vorliegenden Daten müsste eine Person, die ausschließlich zum Mindestlohn arbeitet, dafür rechnerisch gut 50,7 Jahre Beiträge leisten.

Allein diese Zahl zeigt, wie schwach die Rentenwirkung des Mindestlohns trotz der Erhöhung weiterhin ausfällt.

Ein Erwerbsleben von mehr als fünf Jahrzehnten ist für die meisten Menschen keine realistische Perspektive. Viele beginnen ihre sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeit nicht bereits mit 16 oder 17 Jahren, sondern deutlich später. Ausbildungszeiten, Phasen der Weiterbildung, Zeiten der Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Einschnitte oder familiäre Verpflichtungen gehören zur Realität vieler Biografien.

Schon deshalb wird deutlich, dass ein solcher Rechenweg nicht für eine verlässliche Alterssicherung steht, sondern eher die Grenzen des Systems offenlegt.

Wenn eine Monatsrente von 1.200 Euro brutto im Niedriglohnbereich rechnerisch erst nach mehr als 50 Jahren erreichbar ist, dann zeigt das, wie weit der Abstand zwischen Erwerbsarbeit und finanzieller Sicherheit im Alter geworden ist. Der Gedanke, dass langes Arbeiten automatisch zu einer tragfähigen Rente führt, verliert damit weiter an Glaubwürdigkeit.

Selbst 45 Beitragsjahre lösen das Problem nicht

Häufig wird in der öffentlichen Debatte auf 45 Beitragsjahre verwiesen. Diese Zahl hat in Deutschland eine starke symbolische Wirkung. Sie steht für ein besonders langes Arbeitsleben und wird oft mit dem Anspruch verbunden, dass sich jahrzehntelange Erwerbstätigkeit am Ende auch spürbar auszahlen müsse. Doch die Rechnung mit dem Mindestlohn zeigt, dass selbst 45 Jahre Vollzeitarbeit keine überzeugende Lösung darstellen.

Nach den genannten Werten ergäbe sich selbst dann nur eine gesetzliche Rente von rund 1.065 Euro brutto im Monat. Auch das ist keine Summe, die automatisch vor finanziellen Sorgen im Alter schützt. Zwar wird an dieser Stelle häufig auf die Grundrente verwiesen.

Doch die Grundrente ist keine pauschale Mindestrente für alle, sondern ein individueller Zuschlag mit bestimmten Voraussetzungen. Sie hängt von angerechneten Zeiten, vom versicherten Einkommen und von Einkommensanrechnungen ab. Ob jemand davon profitiert und in welcher Höhe, lässt sich nicht pauschal beantworten.

Gerade deshalb sollte die 45-Jahre-Zahl nicht dazu verwendet werden, das eigentliche Problem zu überdecken. Sie ist kein Beweis dafür, dass das System im Niedriglohnbereich ausreichend funktioniert. Im Gegenteil: Wenn selbst nach 45 Jahren Vollzeitarbeit nur ein relativ kleiner gesetzlicher Rentenanspruch entsteht, dann verweist das auf eine strukturelle Schwäche, die sich nicht mit symbolischen Verweisen beruhigen lässt.

Fazit: Der Mindestlohn steigt, die Rentenfrage bleibt ungelöst

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro ab Januar 2026 ist ein wichtiges Signal. Sie verbessert die Einkommenslage vieler Beschäftigter und ist arbeitsmarktpolitisch sinnvoll.

Doch als Antwort auf das Problem niedriger gesetzlicher Renten reicht sie nicht aus. Wer über Jahrzehnte hinweg zum Mindestlohn arbeitet, erreicht weiterhin nur einen begrenzten Aufbau eigener Rentenansprüche.

Nach 30 Jahren liegt die rechnerische Rente bei rund 710 Euro brutto im Monat, selbst nach 45 Jahren bleibt sie mit rund 1.065 Euro brutto vergleichsweise niedrig.

Die vorliegenden Zahlen aus der Rentenbestandsstatistik zeigen zugleich, dass niedrige Altersrenten in Deutschland längst millionenfache Realität sind. Besonders Frauen sind davon überdurchschnittlich betroffen.

Der Mindestlohn kann den Druck mindern, aber er beseitigt die strukturelle Schwäche der Rentenformel im unteren Einkommensbereich nicht. Solange das bei jahrzehntelanger Vollzeitarbeit zum Mindestlohn nicht gewährleistet ist, bleibt die Rentenfrage ungelöst.