Rente: Rentenversicherung prüft Nebenjobs rückwirkend – Minijobs können neue Beiträge kosten

Viele Betroffene reagieren fassungslos, wenn Jahre nach einem Nebenjob Post von der Rentenversicherung kommt. Es geht um Zeiträume, die längst abgeschlossen schienen, um Minijobs, die korrekt gemeldet wirkten – und plötzlich um Beitragsforderungen, die rückwirkend entstehen.

Die Rentenversicherung prüft nicht „Nebenjobber“, sondern Arbeitgeber. Und sie prüft streng.

Der eigentliche Auslöser: Betriebsprüfung statt Einzelfallermittlung

Rückwirkende Nachforderungen entstehen fast immer im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV. Die Deutsche Rentenversicherung kontrolliert dabei turnusmäßig die Lohn- und Beitragsabrechnungen von Unternehmen. Dabei steht nicht der Einzelne im Fokus, sondern die Frage, ob Beschäftigungen korrekt eingeordnet und abgerechnet wurden.

Fällt bei dieser Prüfung auf, dass ein Job zu Unrecht als Minijob oder kurzfristige Beschäftigung geführt wurde, wird der Status rückwirkend korrigiert.

Die Folge: Für Zeiträume, in denen eigentlich volle Sozialversicherungspflicht bestand, werden Beiträge nachgefordert – auch für Jahre, die aus Sicht der Beschäftigten längst erledigt sind.

Wenn der Minijobstatus im Nachhinein kippt

Typisch sind Konstellationen, in denen mehrere Tätigkeiten zusammentreffen. Werden mehrere Minijobs parallel ausgeübt, kann die Geringfügigkeitsgrenze überschritten werden. Ebenso problematisch sind Kombinationen aus Hauptbeschäftigung und Nebenjob oder wechselnde Entgelte, die in der Prognose zu niedrig angesetzt wurden.

Ein weiterer häufiger Punkt ist das sogenannte „gelegentliche Überschreiten“. Minijobs dürfen nur in engen Grenzen vorübergehend über der Entgeltgrenze liegen.

Was in der Praxis oft als Ausnahme behandelt wird – etwa Mehrarbeit wegen Krankheitsvertretung oder saisonaler Bedarf – erfüllt rechtlich nicht selten die Voraussetzungen für Versicherungspflicht. Entscheidend ist nicht die Absicht, sondern die tatsächliche Ausgestaltung über das Jahr hinweg.

Auch fehlerhafte Meldungen an die Minijob-Zentrale spielen eine Rolle. Sie ist eine eigene Einzugsstelle mit eigenem Meldeverfahren. Stimmen Status, Entgelt oder Befreiungen nicht, fällt das oft erst Jahre später bei der Betriebsprüfung auf.

Praxisbeispiel: „Der Minijob war doch längst vorbei“

Um zu deutlichen, wie ganz konkret Rentnerinnen und Rentner betroffen sein können, hier ein Beispiel aus der Praxis: Frau K. (68) ist seit 2020 in Altersrente und hat im Jahr 2021 in einem kleinen Hotel an der Rezeption „auf Minijob-Basis“ gearbeitet. Alles wirkte korrekt: Anmeldung über die Minijob-Zentrale, regelmäßige Abrechnungen, nach dem Ende des Nebenjobs war das Thema für sie erledigt. Im Sommer 2021 sprang sie jedoch mehrfach wegen Krankheitsvertretungen ein und verdiente in mehreren Monaten mehr als erlaubt; der Arbeitgeber wertete das als vorübergehende Ausnahme und ließ den Status als Minijob unverändert.

Erst im Herbst 2025 kommt die turnusmäßige Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung nach § 28p SGB IV – geprüft wird nicht Frau K., sondern das Hotel. Dabei fällt auf, dass das Überschreiten rechtlich nicht mehr als „gelegentlich“ gilt und die Beschäftigung rückwirkend sozialversicherungspflichtig gewesen wäre.

Der Status wird für 2021 nachträglich korrigiert, und der Arbeitgeber erhält eine Beitragsnachforderung für die damals eigentlich fälligen Sozialversicherungsbeiträge. Frau K. ist trotzdem unmittelbar betroffen: Sie bekommt Schreiben, soll Angaben oder Unterlagen ergänzen und erlebt, dass sich ihr Versicherungsverlauf rückwirkend ändert, weil Pflichtbeitragszeiten und Entgeltpunkte neu eingetragen werden – mit möglichen Folgen für die Rentenberechnung oder andere Sozialleistungen.

Dass so etwas Jahre später noch passiert, liegt daran, dass Beiträge aus 2021 grundsätzlich erst mit Ablauf des 31. Dezember 2025 verjähren und die Verjährung während einer laufenden Betriebsprüfung zusätzlich gehemmt sein kann.

Wer die Beiträge schuldet – und warum Beschäftigte trotzdem betroffen sind

Rechtlich schuldet der Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Das gilt auch dann, wenn die falsche Einstufung unbemerkt blieb. Der Arbeitgeber kann Arbeitnehmeranteile grundsätzlich nur sehr eingeschränkt nachfordern – in der Regel höchstens für die letzten drei Entgeltabrechnungszeiträume.

Trotzdem sind Beschäftigte betroffen. Zum einen, weil sie in Prüfungen einbezogen werden, Unterlagen nachreichen müssen oder sich mit Rückfragen konfrontiert sehen.

Zum anderen, weil sich Versicherungszeiten und Entgeltpunkte rückwirkend ändern können. Was formal eine Korrektur ist, wirkt sich real auf Rentenansprüche, Krankengeld oder andere Sozialleistungen aus.

Verjährung: Warum „lange her“ nicht automatisch erledigt heißt

Ein zentraler Punkt ist die Verjährung. Grundsätzlich verjähren Beitragsansprüche nach vier Jahren, gerechnet ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem sie fällig wurden. Beiträge aus dem Jahr 2021 verjähren also regulär mit Ablauf des 31. Dezember 2025.

Doch diese Frist ist kein Schutzschild. Bei vorsätzlich vorenthaltenen Beiträgen gilt eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Noch wichtiger für die Praxis: Während einer laufenden Betriebsprüfung kann die Verjährung gehemmt sein.

Das bedeutet, dass die Zeit der Prüfung nicht in die Frist eingerechnet wird. Genau hier entsteht der Eindruck, Forderungen kämen „aus dem Nichts“, obwohl sie rechtlich noch durchsetzbar sind.

Die eigentliche Dynamik hinter den Nachforderungen

Rückwirkende Beitragsforderungen sind selten Willkür. Sie entstehen aus einer Kombination aus Prüfungen, formalen Statusfragen und Verjährungsregeln, die vielen Beschäftigten nicht bekannt sind.

Wer nur auf das Alter eines Jobs schaut, übersieht, dass das Sozialversicherungsrecht nicht nach Gefühl, sondern nach formalen Kriterien entscheidet – und dass diese Jahre später neu bewertet werden können.

FAQ

Warum prüft die Rentenversicherung alte Nebenjobs?

Weil sie Arbeitgeber im Rahmen von Betriebsprüfungen kontrolliert und dabei fehlerhafte Einstufungen auffallen.

Muss ich als Arbeitnehmer rückwirkend Beiträge zahlen?

In der Regel nicht vollständig. Der Arbeitgeber schuldet den Gesamtbeitrag; ein Rückgriff auf Arbeitnehmeranteile ist stark begrenzt.

Ab wann sind Beiträge verjährt?

Grundsätzlich nach vier Jahren, gerechnet ab dem Ende des Fälligkeitsjahres.

Warum greifen Verjährungsfristen oft nicht?

Weil sie bei vorsätzlichem Vorenthalten auf 30 Jahre verlängert sind oder während einer Betriebsprüfung gehemmt werden.

Bedeutet eine Nachforderung automatisch höhere Rente?

Nicht automatisch, aber korrigierte Beitragszeiten können sich auf den Versicherungsverlauf und spätere Ansprüche auswirken.