Krankengeld läuft aus: Die 5 wichtigsten Fragen und Antworten

Wer länger krank ist, lebt irgendwann mit einem Datum im Hinterkopf: dem Ende des Krankengeldes. Sobald die Kasse nicht mehr zahlt, sprechen viele von „Aussteuerung“. Das klingt nach abruptem Schnitt – tatsächlich gibt es danach mehrere Wege, wie es weitergehen kann. Entscheidend ist, rechtzeitig die richtigen Anträge zu stellen und Missverständnisse zu vermeiden, die am Ende Geld kosten.

1. Wann endet das Krankengeld – und was bedeutet „Aussteuerung“ konkret?

Krankengeld ist in der gesetzlichen Krankenversicherung zeitlich begrenzt. Bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit besteht der Anspruch grundsätzlich für bis zu 78 Wochen innerhalb einer Dreijahresfrist. In diese Zeit ist die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber eingerechnet. Praktisch heißt das: Nach den ersten sechs Wochen Lohnfortzahlung bleiben regelmäßig noch bis zu 72 Wochen Krankengeld, sofern die Arbeitsunfähigkeit ohne längere Unterbrechung fortbesteht.

Die Krankenkasse kündigt das Ende des Anspruchs in der Regel schriftlich an. Dieses Schreiben ist mehr als eine Formalie: Es ist das Signal, dass nun ein anderes Sicherungssystem einspringen muss – häufig die Arbeitslosenversicherung oder, je nach gesundheitlicher Situation, die Rentenversicherung.

2. Wer zahlt nach dem Ende des Krankengeldes – auch wenn ich weiter krankgeschrieben bin?

Wenn die Arbeitsunfähigkeit weiter besteht, kann unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld I gezahlt werden, obwohl jemand dem Arbeitsmarkt wegen Krankheit gerade nicht voll zur Verfügung steht. Diese Brücke wird im Sozialrecht als Nahtlosigkeitsregelung beschrieben. Sie ist dafür gedacht, die Zeit zu überbrücken, in der noch geklärt wird, ob und in welchem Umfang eine Erwerbsminderung vorliegt oder welche Reha- oder Teilhabeleistungen sinnvoll sind.

Wichtig: Die Agentur für Arbeit prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und welche Schritte als Nächstes erforderlich sind. In vielen Fällen wird die Agentur auch verlangen, dass Reha- oder Teilhabeleistungen beantragt werden. Wer diese Abläufe ignoriert oder Fristen verstreichen lässt, riskiert Leistungslücken.

3. Muss ich mich bei der Agentur für Arbeit melden, obwohl mein Arbeitsvertrag noch läuft?

Ja, das kann notwendig sein. Das Ende des Krankengeldes beendet nicht automatisch das Arbeitsverhältnis. Viele Betroffene sind weiterhin angestellt, können aber vorerst nicht arbeiten. Trotzdem kann eine Meldung bei der Agentur für Arbeit erforderlich sein, um den Übergang in Arbeitslosengeld-Leistungen abzusichern und die Krankenversicherung ohne Unterbrechung fortzuführen.

In der Praxis wirkt das auf den ersten Blick widersprüchlich: Man ist krankgeschrieben, hat einen Job, und soll sich dennoch arbeitslos melden.

Der Hintergrund ist rein sozialrechtlich: Es geht um die Zuständigkeit für die Zahlung der Leistungen und um den fortlaufenden Versicherungsschutz. Wer erst reagiert, wenn das Krankengeld bereits ausgelaufen ist, erhöht das Risiko einer finanziellen Lücke.

4. Was hat es mit der Aufforderung zu Reha oder Rentenantrag auf sich – und welche Fristen sind heikel?

Krankenkassen können Versicherte auffordern, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe zu stellen, wenn ein ärztliches Gutachten eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit nahelegt.

Diese Aufforderung ist an eine Frist gebunden. Wer sie verstreichen lässt, kann den Anspruch auf Krankengeld verlieren, solange es noch läuft – und das ist genau der Moment, in dem viele ohnehin schon am Limit sind.

Auch nach der Aussteuerung bleibt das Thema Reha aktuell, weil Reha-Berichte und Teilhabeleistungen häufig die Grundlage dafür sind, ob eine Rückkehr in den Beruf realistisch ist oder ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt.

Bei der Erwerbsminderungsrente gilt: Entscheidend ist nicht, ob der bisherige Job noch möglich ist, sondern ob irgendeine Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt noch in bestimmtem Umfang ausgeübt werden kann. Das macht die Abgrenzung komplex und erklärt, warum Verfahren Zeit brauchen.

5. Welche typischen Stolperfallen kosten nach der Aussteuerung Geld – und wie lassen sie sich vermeiden?

Die häufigste Ursache für finanzielle Brüche sind nicht „falsche Diagnosen“, sondern Formalien: zu späte Meldungen, fehlende Unterlagen, verpasste Fristen. Wer nach dem Ende des Krankengeldes Arbeitslosengeld I beantragen will, sollte sich frühzeitig um die notwendigen Schritte kümmern, weil Behörden Prüfzeiten haben und oft weitere Nachweise anfordern.

Ein weiterer Punkt betrifft die Krankschreibung selbst.

Viele gehen davon aus, dass sie nach Aussteuerung keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mehr brauchen. Das stimmt so pauschal nicht: Je nach Leistungsweg können Nachweise weiterhin relevant sein, etwa für die sozialrechtliche Einordnung, für Begutachtungen oder für die Kommunikation mit Arbeitgeber, Agentur für Arbeit und Rentenversicherung.

Und schließlich: Wer merkt, dass das Arbeitsleben auf absehbare Zeit nicht wie geplant weitergehen kann, sollte nicht warten, bis sich alles zuspitzt. Gespräche über stufenweise Wiedereingliederung, betriebliches Eingliederungsmanagement oder alternative Tätigkeiten sind kein Zeichen von Schwäche, sondern oft der Unterschied zwischen Rückkehr und dauerhaftem Bruch.

Ein Beispiel aus der Praxis

Anna M., 46, arbeitet seit vielen Jahren als Sachbearbeiterin in einem mittelständischen Betrieb. Nach einer Operation mit anschließenden Komplikationen ist sie über Monate arbeitsunfähig. Anfangs erhält sie wie üblich sechs Wochen Entgeltfortzahlung, danach Krankengeld von ihrer Krankenkasse. Im Alltag verdrängt sie lange, dass diese Leistung zeitlich begrenzt ist – bis ein Brief kommt: In wenigen Wochen endet das Krankengeld. Der Begriff „Aussteuerung“ taucht erstmals auf, und mit ihm die Sorge, wie die Miete weiter bezahlt werden soll.

Anna ruft ihre Krankenkasse an und erfährt, dass der Anspruch wegen derselben Erkrankung innerhalb der maßgeblichen Frist ausgeschöpft ist. Im Schreiben steht außerdem, dass sie sich umgehend mit der Agentur für Arbeit in Verbindung setzen soll. Anna ist irritiert, weil ihr Arbeitsvertrag weiterhin besteht und sie durchgehend krankgeschrieben ist. Trotzdem meldet sie sich – und genau das verhindert später eine Lücke in ihren Zahlungen.

Bei der Agentur für Arbeit wird ihr erklärt, dass sie Arbeitslosengeld I erhalten kann, obwohl sie aktuell nicht arbeitsfähig ist. Entscheidend ist, dass jetzt geklärt werden muss, ob und in welchem Umfang sie perspektivisch wieder arbeiten kann. Die Sachbearbeitung kündigt an, dass es eine sozialmedizinische Einschätzung geben wird und dass Anna möglicherweise aufgefordert wird, einen Reha-Antrag zu stellen. Anna wird deutlich gemacht, dass es nicht um „Druck“ geht, sondern um Zuständigkeiten und darum, den Übergang zu sichern.

Kurz nach dem Ende des Krankengeldes zahlt die Agentur für Arbeit tatsächlich Arbeitslosengeld I.

Anna schickt weiterhin ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die Stellen, die sie verlangen, und reagiert zügig auf Post. Wenige Wochen später bekommt sie die formelle Aufforderung, eine medizinische Rehabilitation zu beantragen. Sie hat zunächst Hemmungen, weil sie „nicht schon wieder“ Anträge ausfüllen will. Dann lässt sie sich beraten, sammelt die ärztlichen Unterlagen und stellt den Antrag fristgerecht. Damit vermeidet sie, dass Leistungen gekürzt oder gestoppt werden, weil eine Mitwirkungspflicht verletzt wurde.

Parallel bleibt sie in Kontakt mit ihrem Arbeitgeber. Im Betrieb wird ein Gespräch zum betrieblichen Eingliederungsmanagement angeboten. Zuerst fühlt sich Anna unwohl, weil sie das Gespräch als versteckte Vorbereitung auf eine Trennung deutet. Tatsächlich entsteht daraus ein Plan: Wenn die Reha medizinisch grünes Licht gibt, soll eine stufenweise Wiedereingliederung versucht werden – zunächst mit wenigen Stunden am Tag, später schrittweise mehr. Gleichzeitig wird eine alternative Tätigkeit besprochen, die körperlich weniger belastend ist.

Die Reha zeigt: Anna wird voraussichtlich nicht sofort in Vollzeit zurückkehren können.

Im Abschlussbericht wird aber eine Verbesserung erwartet, wenn sie ihr Pensum langsam steigert. Auf dieser Grundlage stimmt die Agentur für Arbeit dem weiteren Vorgehen zu, weil erkennbar ist, dass eine Rückkehr in Beschäftigung realistisch bleibt. Die Zahlungen laufen weiter, während Anna die Wiedereingliederung vorbereitet. Nach einigen Monaten arbeitet sie wieder – zunächst reduziert, später in einem neuen Aufgabenbereich.

Das Beispiel zeigt, wie wichtig das Timing ist. Anna hatte drei entscheidende Momente: Sie hat das Ende des Krankengeldes nicht ausgesessen, sondern sich früh an die Agentur für Arbeit gewandt; sie hat eine Aufforderung zu Reha fristgerecht umgesetzt; und sie hat den Kontakt zum Arbeitgeber genutzt, um einen realistischen Rückweg in den Job zu organisieren. So wurde aus der Aussteuerung kein Absturz, sondern eine Übergangsphase mit klaren nächsten Schritten.

Quellen

Gesetze im Internet: § 48 SGB V (Dauer des Krankengeldes).

Gesetze im Internet: § 51 SGB V (Aufforderung zum Reha-/Teilhabeantrag; Frist), Gesetze im Internet: § 145 SGB III (Minderung der Leistungsfähigkeit / Nahtlosigkeitsregelung).