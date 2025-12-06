Große Rentenprüfung im Januar entscheidet über Plus oder Minus bei der Rente

Lesedauer 5 Minuten

Zum Jahreswechsel prüft die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bei allen Rentnerinnen und Rentnern, die des Grundrentenzuschlag bekommen, ob dieser Zuschlag in unveränderter Höhe weitergezahlt wird. Die Überprüfung betrifft eine große Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern und kann für Betroffene ganz praktisch spürbar werden – als Plus auf dem Konto oder als Abschlag.

Dass die DRV ausgerechnet im Januar aktiv wird, hat mit dem System der Grundrente zu tun. Der Zuschlag ist an zwei Dinge gekoppelt: an die Versicherungsbiografie und an das Einkommen.

Beides wird nach festen Regeln zusammengeführt. Der Anspruch wird nicht jedes Jahr neu erfunden, aber die Höhe kann sich ändern, weil sich Einkommen, Freibeträge und damit die Anrechnung verschieben.

Warum die Prüfung jetzt läuft – und warum sie nicht „nur“ Kürzungen bedeutet

Der Grundrentenzuschlag soll Menschen zugutekommen, die über viele Jahre Beiträge gezahlt oder gleichgestellte Zeiten gesammelt haben, dabei aber im Durchschnitt eher niedrige Verdienste hatten. Weil der Zuschlag zielgenau wirken soll, wird Einkommen berücksichtigt.

Das hat eine direkte Folge: Wer mehr zu versteuerndes Einkommen hat, bekommt unter Umständen weniger Zuschlag. Wer dagegen weniger Einkommen hat als zuvor, kann im neuen Jahr einen höheren Zuschlag erhalten.

Wichtig ist deshalb die Einordnung: Die jährliche Kontrolle ist in erster Linie ein Rechen- und Abgleichverfahren. Sie ist so angelegt, dass Anpassungen in beide Richtungen möglich sind. Dass viele Bescheide als „Kürzungs-Post“ wahrgenommen werden, liegt oft daran, dass Änderungen nach unten emotional stärker wirken und eher auffallen als ein kleiner Aufschlag.

Für Januar 2026 zählt das Einkommen aus 2023 – und das hat einen einfachen Grund

Für die Neuberechnung zum 1. Januar 2026 greift die DRV auf das Einkommen aus dem vorletzten Kalenderjahr zurück, also auf 2023.

Diese Verzögerung ist kein Versehen, sondern organisatorisch bedingt: Steuerdaten für das jeweils letzte Jahr liegen nicht flächendeckend und rechtssicher rechtzeitig vor. Deshalb wird das Einkommen aus 2023 herangezogen, das die Finanzverwaltung im Herbst 2025 an die Rentenversicherung übermittelt. Fehlen Daten zu 2023, wird ersatzweise auf 2022 zurückgegriffen.

Für Rentnerinnen und Rentner ist daran vor allem eines angenehm: Sie müssen in der Regel nichts beantragen und keine Formulare ausfüllen. Der Abgleich läuft weitgehend automatisch zwischen Finanzamt und Rentenversicherung. Gerade das sorgt aber auch für Überraschungen, weil Änderungen erst zeitversetzt sichtbar werden – etwa wenn 2023 noch Mieteinnahmen anfielen oder Kapitalerträge höher waren, die Situation heute aber schon wieder anders aussieht.

Ab welchem Einkommen der Zuschlag schrumpft – und wie die Anrechnung funktioniert

Entscheidend sind Freibeträge und zwei Anrechnungsstufen. Bis zum Freibetrag bleibt das Einkommen ohne Auswirkung auf den Grundrentenzuschlag. Oberhalb des Freibetrags wird zunächst ein Teil des darüber liegenden Einkommens zu 60 Prozent angerechnet.

Steigt das Einkommen weiter, wird der Teil oberhalb einer zweiten Grenze vollständig angerechnet. In der Praxis bedeutet das: Der Zuschlag verringert sich stufenweise und kann bei ausreichend hohem Einkommen ganz entfallen.

Für den Jahreswechsel ist dabei ein Detail wichtig, das oft übersehen wird: Die Einkommensgrenzen werden zum 1. Januar angepasst und steigen mit der Rentenanpassung. Wer noch Werte aus dem Vorjahr im Kopf hat, sollte deshalb prüfen, welche Grenzen für den Zeitraum ab Januar 2026 gelten.

Bei Unverheirateten liegen sie ab Januar 2026 höher als zuvor; auch für Ehepaare beziehungsweise eingetragene Lebenspartnerschaften gelten entsprechend angehobene Werte. Genau an diesen Größen orientiert sich dann die Berechnung für den Zuschlag, der ab dem 1. Januar 2026 ausgezahlt wird.

Dass die Anrechnung zweistufig arbeitet, erklärt auch, warum manche Betroffene nur einige Euro verlieren, andere dagegen deutlich. Wer knapp über dem Freibetrag liegt, spürt eine moderate Minderung. Wer klar darüber liegt, rutscht schneller in den Bereich, in dem der darüber liegende Teil vollständig gegengerechnet wird.

Was beim Grundrentenzuschlag als Einkommen zählt – und was außen vor bleibt

Um Missverständnisse zu vermeiden, lohnt ein genauer Blick auf die Einkommensdefinition. Maßgeblich ist nicht das „Geld, das monatlich eingeht“, sondern das zu versteuernde Einkommen, ergänzt um Rechengrößen, die Gleichbehandlung sichern sollen. Hinzugerechnet wird insbesondere der steuerfreie Teil der Rente sowie Kapitalerträge. Der Grundrentenzuschlag selbst zählt nicht als Einkommen und wird nicht gegen sich selbst gerechnet.

Gleichzeitig gibt es Einnahmen, die nicht einfließen, weil sie steuerfrei sind oder pauschal besteuert werden. Dazu gehören typischerweise pauschal besteuerte Minijobs und verschiedene Sozialleistungen. Wer also befürchtet, ein kleiner Nebenjob „zerstört“ automatisch den Zuschlag, sollte genau hinschauen, wie dieser Job steuerlich behandelt wird.

Ein weiterer Punkt ist bei Kapitalerträgen relevant: Zinsen und ähnliche Erträge tauchen nicht immer in der Einkommensteuerveranlagung auf, etwa wenn Abgeltungsteuer bereits direkt einbehalten wurde.

In solchen Fällen kann es sein, dass die Rentenversicherung zusätzliche Angaben verlangt. Dann ist nicht Improvisation gefragt, sondern ein Blick in Steuerbescheinigungen der Bank und in die Hinweise im DRV-Schreiben.

Der Grundrentenzuschlag ist kein eigener „Topf“ – sondern ein Aufschlag auf die Rente

Der Begriff „Grundrente“ führt weiterhin in die Irre, weil er nach einer eigenständigen Leistung klingt. Tatsächlich handelt es sich beim Grundrentenzuschlag um einen Aufschlag zur bestehenden gesetzlichen Rente. Er wird seit 2021 gezahlt und ist in die Rentenberechnung eingebettet. Die DRV berechnet die Höhe individuell und weist sie im Bescheid aus.

Anspruch können Menschen haben, die mindestens 33 Jahre an sogenannten Grundrentenzeiten erreicht haben. Dazu zählen nicht nur Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung, sondern auch Zeiten der Kindererziehung und Pflege. Der volle Zuschlag setzt in der Regel 35 Jahre voraus.

Zusätzlich spielt eine Rolle, wie hoch die Verdienste im Verhältnis zum Durchschnitt waren: Wer dauerhaft deutlich über dem Bereich niedriger und mittlerer Einkommen lag, erfüllt die Voraussetzungen in der Regel nicht, selbst wenn viele Jahre zusammenkommen.

Auch die Art der Berechnung ist erklärungsbedürftig. Der Zuschlag ist keine pauschale „Auffüllung“ auf einen festen Betrag. Die Rentenversicherung arbeitet mit Entgeltpunkten, erhöht diese für bestimmte Zeiten nach einer Formel, begrenzt das Ergebnis und zieht anschließend einen Abschlag ab. Das klingt technisch, hat aber einen Zweck: Der Zuschlag soll langjährige Beitragsleistung aufwerten, ohne daraus eine vollständige Mindestrente für alle zu machen.

Wer im Januar Post bekommt – und was in dem Bescheid steht

Wer einen Grundrentenzuschlag erhält, wird über das Ergebnis der Einkommensprüfung informiert. Das Schreiben soll nachvollziehbar machen, welches Einkommen berücksichtigt wurde und wie daraus die neue Zahlbetrags-Höhe entsteht. Für viele Rentnerinnen und Rentner ist gerade dieser Transparenzteil der Knackpunkt, weil die Einkommensgrößen nicht immer intuitiv sind und weil die entscheidenden Jahre – hier 2023 – gedanklich bereits weit weg liegen.

Entscheidend ist, den Bescheid nicht nur auf die letzte Zeile zu reduzieren. Wenn sich die Höhe verändert, steht im Schreiben, welche Einkommensdaten zugrunde gelegt wurden und ab wann die Änderung gilt.

Wer Unstimmigkeiten erkennt, sollte zunächst prüfen, ob es Unterschiede zwischen dem im Bescheid berücksichtigten Einkommen und dem Einkommensteuerbescheid gibt und ob besondere Sachverhalte wie Kapitalerträge korrekt erfasst sind. Für die weitere Klärung gilt: Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid ist maßgeblich, weil dort Frist und Form des Vorgehens verbindlich genannt sind.

Streit um Partnereinkommen – und ein Urteil aus Kassel

Immer wieder entzündet sich Diskussion an der Frage, warum bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften das Einkommen beider Partner gemeinsam betrachtet wird, während bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften eine andere Logik greift.

Diese Ungleichbehandlung ist nicht neu, wurde aber zuletzt erneut juristisch überprüft. Das Bundessozialgericht hat im November 2025 entschieden, dass die Anrechnung des zu versteuernden Einkommens des Ehepartners beim Grundrentenzuschlag verfassungsrechtlich zulässig ist.

Damit ist für viele Betroffene zwar nicht automatisch die gefühlte Gerechtigkeitsfrage beantwortet, wohl aber die Rechtslage deutlich bestätigt.

Für die Praxis heißt das: Wer verheiratet ist oder in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt, muss damit rechnen, dass das gemeinsame zu versteuernde Einkommen über die Höhe des Zuschlags mitentscheidet. Wer das für überraschend hält, findet im Bescheid und in den offiziellen Erläuterungen klare Hinweise – auch wenn diese im Alltag leicht untergehen.

Warum sich die jährliche Prüfung trotzdem lohnen kann

So unerquicklich eine Kürzung der Rente wirken mag: Die jährliche Prüfung kann auch zu einer Verbesserung führen. Sinkt das relevante Einkommen, kann der Zuschlag steigen. Außerdem werden die Freibeträge regelmäßig angehoben. Damit kann es passieren, dass jemand, der im Vorjahr nur knapp über einer Grenze lag, aufgrund der angepassten Werte im neuen Jahr wieder näher an den vollen Zuschlag heranrückt.

Gerade bei Rentnerinnen und Rentnern mit wechselnden Einkünften – etwa aus Vermietung, aus einmaligen Kapitalerträgen oder aus einer zeitweiligen Teilzeitbeschäftigung – ist das System dadurch beweglich. Es ist nicht darauf angelegt, einen einmal gewährten Zuschlag dauerhaft festzuschreiben. Es reagiert, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, auf Veränderungen.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung: „Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag“ (Einkommensprüfung, berücksichtigtes Einkommen, jährlicher Abgleich, Grenzen ab Januar 2026 sowie Angaben zu Empfängerzahl und durchschnittlicher Höhe Ende 2024), Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): „Fragen und Antworten zur Grundrente“ (Freibeträge und Systematik der Einkommensanrechnung, Grundprinzip der 60-Prozent- und Vollanrechnung, Mechanik der jährlichen Anpassung), DIW Wochenbericht (Oktober 2025): Auswertung zur Grundrente und zur Verbreitung des Zuschlags (Einordnung der Größenordnungen im Rentenbestand).