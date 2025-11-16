Bürgergeld: Erstausstattung abgelehnt – In diesen Fällen muss das Jobcenter trotzdem zahlen

Lesedauer 4 Minuten

Die Wohnung ist leer, der Kühlschrank fehlt, die Kinder schlafen auf Matratzen: Genau für solche Situationen gibt es den Anspruch auf Erstausstattung. Trotzdem erleben viele Bürgergeld- und Sozialhilfe-Beziehende, dass ihre Anträge auf Möbel, Haushaltsgeräte oder Kleidung abgelehnt werden.

Meist mit ein paar Standardfloskeln – oft rechtswidrig. Wer die wichtigsten Regeln kennt, kann sich deutlich besser wehren.

Gesetzlicher Anspruch in Kurzform

Beim Bürgergeld regelt § 24 Abs. 3 SGB II, bei Sozialhilfe und Grundsicherung § 31 SGB XII:

Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten

Erstausstattung für Bekleidung

Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

Diese Leistungen sind Zuschüsse, keine freiwilligen Extras und kein Darlehen. Sie kommen zusätzlich zum Regelbedarf. Gemeint ist eine einfache Grundausstattung: Bett, Tisch, Stühle, Schrank, Herd, Kühlschrank, grundlegende Küchen- und Haushaltsgegenstände sowie notwendige Kleidung.

Wichtig: Erstausstattung ist bedarfsbezogen. Entscheidend ist, ob aktuell eine angemessene Ausstattung fehlt – nicht, ob irgendwann früher schon einmal ein Haushalt vorhanden war.

Wann Sie typischerweise Anspruch haben

Ein Erstausstattungsanspruch entsteht vor allem bei einem neuen oder wieder aufgebauten Haushalt, zum Beispiel wenn:

Ein Anspruch auf Erstausstattung besteht zum Beispiel, wenn Sie nach einer Trennung oder Scheidung eine eigene Wohnung beziehen und die Möbel beim Ex-Partner bleiben oder wenn Sie nach Haft, einer stationären Therapie oder Wohnungslosigkeit erstmals wieder eine eigene Wohnung bekommen.

Er kann auch vorliegen, wenn Ihre Möbel durch Brand, Wasserschaden oder eine Räumung verloren gegangen sind oder wenn Sie aus dem Elternhaus oder einer Jugendhilfe-Einrichtung in die erste eigene Wohnung ziehen.

Bei Bekleidung besteht ein Anspruch insbesondere, wenn nach Brand, Flucht, Wohnungslosigkeit oder starken krankheitsbedingten Gewichtsveränderungen kaum tragbare Kleidung vorhanden ist.

Bei Schwangerschaft und Geburt gehören dazu die Erstlingsausstattung (z. B. Kinderbett, Kinderwagen, Babykleidung) und Schwangerschaftsbekleidung. Viele Kommunen zahlen Pauschalen – diese dürfen aber den tatsächlichen Mindestbedarf nicht unterschreiten.

Warum Jobcenter und Sozialämter Anträge häufig ablehnen

In der Praxis tauchen immer wieder die gleichen Ablehnungsgründe auf – oft zu Unrecht:

1. „Ersatzbeschaffung – bitte aus dem Regelsatz zahlen“

Fehlt eine Waschmaschine, ein Bett oder ein Kühlschrank, wird behauptet, das sei normale Ersatzbeschaffung. Tatsächlich handelt es sich nach einer Trennung, einem Umzug in die erste eigene Wohnung oder einem Totalverlust häufig gerade nicht um Ersatz, sondern um eine erstmalige Ausstattung des neuen Haushalts.

2. „Sie hatten doch früher Möbel“

Beliebt ist der Hinweis auf den früheren gemeinsamen Haushalt oder die alte Wohnung. Häufig wird unterstellt, dass diese Möbel noch zur Verfügung stehen. Entscheidend ist aber, was jetzt in Ihrer Wohnung steht. Wenn Sie keinen Zugriff mehr auf frühere Möbel haben (z. B. bei Ex-Partner, Eltern, Vermieter), liegt ein neuer Bedarf vor.

3. „Zu spät beantragt“

Manche Jobcenter lehnen ab, weil der Antrag nicht direkt zum Einzug gestellt wurde. Dabei ist es gerade bei knappen Mitteln normal, erst einmal provisorisch zu leben und später Erstausstattung zu beantragen. Solange Sie noch auf Matratzen schlafen oder keinen Herd haben, besteht der Bedarf weiter – auch Monate nach dem Einzug.

4. Dumpfe Pauschalen und Verweis aufs Sozialkaufhaus

Oft werden sehr niedrige Pauschalen gewährt, die eine echte Grundausstattung kaum abdecken. Zusätzlich kommt der pauschale Verweis auf Sozialkaufhäuser oder Spendenmöbel. Das ersetzt aber keinen gesetzlichen Anspruch auf eine funktionierende, einfache Standardausstattung, die zeitnah verfügbar ist.

5. Erstausstattung als Darlehen statt Zuschuss

Ein weiterer Trick: Aus dem Zuschuss wird per Bescheid ein Darlehen. Damit würde die Wohnungsausstattung über Jahre den Regelsatz belasten. Für Erstausstattung ist das Gesetz aber eindeutig auf Zuschuss ausgelegt. Ein Darlehen ist nur für andere, nicht von der Erstausstattung umfasste Bedarfe gedacht.

So wehren Sie sich konkret gegen eine Ablehnung

Schritt 1: Frist wahren – Widerspruch einlegen

Ab Zugang des Bescheids haben Sie in der Regel einen Monat Zeit. Reicht die Zeit nicht für eine ausführliche Begründung, genügt zunächst ein kurzer Satz:

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

„Hiermit lege ich gegen den Bescheid vom … Widerspruch ein.“

Die Begründung können Sie nachreichen.

Schritt 2: Bedarf sichtbar machen

Je konkreter Sie Ihre Lage darstellen, desto besser:

Beschreiben Sie jeden Raum kurz: Was steht tatsächlich darin?

Beschreiben Sie, worauf Sie schlafen, wie Sie kochen, wo Sie Kleidung lagern.

Fügen Sie Fotos der leeren oder provisorisch eingerichteten Wohnung bei.

Formulieren Sie klar, welche Möbel und Geräte fehlen und dass es sich um eine erste Ausstattung dieser Wohnung handelt – nicht um das Austauschen von gebrauchten gegen „schönere“ Möbel.

Schritt 3: Lebenssituation schildern

Erläutern Sie knapp, warum der frühere Haushalt nicht mehr zur Verfügung steht:

Trennung/Scheidung: Möbel verblieben beim Ex-Partner, keine Herausgabe möglich.

Brand/Schaden: Möbel zerstört, Versicherung zahlt nicht oder nicht rechtzeitig.

Rückkehr aus Haft/Einrichtung/Wohnungslosigkeit: Es gab keinen eigenen Haushalt.

Wichtig ist, deutlich zu machen, dass der Hinweis „Sie hatten doch früher Möbel“ an der Realität vorbeigeht.

Schritt 4: Erstausstattung als Zuschuss einfordern

Wenn Ihnen statt eines Zuschusses ein Darlehen angeboten wurde, können Sie klarstellen:

Es wurde ausdrücklich Erstausstattung nach SGB II bzw. SGB XII beantragt.

Erstausstattung ist gesetzlich als Zuschuss vorgesehen.

Ein Darlehen würde den Regelsatz dauerhaft mindern und verfehlt den Zweck der Vorschrift.

Formulieren Sie etwa:

„Ich beantrage die Bewilligung der Erstausstattung als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Die Bewilligung als Darlehen entspricht nicht der gesetzlichen Regelung zur Erstausstattung.“

Wenn nichts passiert: Sozialgericht und Eilverfahren

Reagiert das Jobcenter nicht oder lehnt es den Widerspruch ab, können Sie Klage beim Sozialgericht erheben. Das ist für Leistungsbeziehende gerichtskostenfrei.

Ist die Lage besonders dringlich – etwa wenn Sie oder Ihre Kinder auf dem Boden schlafen oder kein Herd vorhanden ist –, kommt zusätzlich ein Eilantrag in Betracht. Dann entscheidet das Gericht vorläufig, ob das Amt Möbel oder Geräte zunächst bezahlen muss, damit die Situation erträglich wird.

Bei älteren, fehlerhaften Entscheidungen hilft der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Damit können rechtswidrige Bescheide bis zu vier Jahre rückwirkend korrigiert werden. Das kann interessant sein, wenn Sie wegen abgelehnter Erstausstattung Schulden gemacht oder auf Möbel verzichtet haben.