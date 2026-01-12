Ab 2026 automatischer Datenabgleich bei Bürgergeld, Sozialhilfe und Kinderzuschlag

Lesedauer 7 Minuten

Mit Jahresbeginn 2026 ist eine neue Schnittstelle zwischen Familienkasse und Sozialverwaltung scharf geschaltet worden: Die „Verordnung zum Abruf von Kindergelddaten durch Sozialleistungsträger“ (SozKiGAbV) ist am 1. Januar 2026 in Kraft getreten.

Der automatische Datenabgleich betrifft Leistungsbeziehende von Bürgergeld, Sozialhilfe, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag. Praktisch bedeutet das: Kindergeldinformationen, die bislang häufig durch Bescheide, Nachweise oder manuelle Rückfragen in die Akten der Jobcenter, Sozialämter oder Unterhaltsvorschussstellen gelangten, können nun in einem geregelten technischen Verfahren direkt aus den Systemen der Familienkasse abgerufen werden.

Die Verordnung steht damit in einer Reihe von Vorhaben, mit denen der Staat das sogenannte „Once-Only“-Prinzip im Alltag der Leistungsverwaltung umsetzen will. Bürgerinnen und Bürger sollen Daten, die bereits bei einer Behörde vorhanden sind, nicht immer wieder erneut beibringen müssen. Die SozKiGAbV ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, weil Kindergeld in mehreren Sozialleistungsbereichen eine Rolle spielt, etwa als Einkommen, als Anspruchsvoraussetzung oder als Rechengröße für Folgeleistungen.

Welche Behörden Kindergelddaten abrufen dürfen

Die SozKiGAbV regelt, welche Stellen abrufberechtigt sind und unter welchen Bedingungen sie auf Kindergelddaten zugreifen können. Erfasst sind Leistungsträger der Arbeitsförderung und der Grundsicherung für Arbeitsuchende, also in der Praxis insbesondere die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter.

Hinzu kommen Träger, die Leistungen für Bildung und Teilhabe bearbeiten, Sozialhilfeträger sowie die für den Unterhaltsvorschuss zuständigen Stellen. Auch die Familienkasse selbst ist in einem bestimmten Bereich genannt, nämlich soweit sie Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bearbeitet.

Auffällig ist zugleich, wer nicht in diesem Katalog steht. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind nicht Teil des Abrufsystems, weil die Verordnung diese Träger nicht nennt. Ebenso wenig findet sich das Wohngeld im Anwendungsbereich der SozKiGAbV. Für die Praxis heißt das, dass der neue Datenabruf nicht automatisch „überall“ wirkt, wo Familienleistungen eine Rolle spielen, sondern nur dort, wo die Verordnung den Zugriff ausdrücklich eröffnet.

Warum Kindergeld in so vielen Leistungsbereichen relevant ist

Die Begründung der Verordnung macht deutlich, weshalb ausgerechnet Kindergeld als Datensatz für mehrere Behörden attraktiv ist. Kindergeld kann in unterschiedlichen Konstellationen den Leistungsanspruch auslösen, mindern oder die Höhe beeinflussen.

Im Bürgergeld wird es typischerweise als Einkommen berücksichtigt, sodass genaue Informationen zu Bezugszeiträumen und Zahlbeträgen unmittelbar in die Berechnung einfließen. Bei Leistungen für Bildung und Teilhabe knüpfen Anspruchsvoraussetzungen häufig an den Status an, ob für ein Kind Kindergeld beansprucht wird.

Beim Unterhaltsvorschuss kann das Kindergeld in die Berechnungslogik hineinwirken, weil es die wirtschaftliche Situation des Kindes betrifft und in den gesetzlichen Anrechnungssystemen berücksichtigt wird. Auch beim Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz ist es bedeutsam, ob ein Anspruch nach dem Einkommensteuergesetz besteht oder nicht, weil sich daran die Zuständigkeit und der Leistungszugang ausrichten.

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass Behörden bislang regelmäßig Nachweise verlangten, die im Kern auf eine einzige Informationsquelle hinausliefen: den Kindergeldbestand der Familienkasse. Genau hier setzt die Verordnung an und schafft einen geregelten Datenweg, der den „Papierumweg“ ersetzt.

Welche Daten künftig abgefragt werden können

Die SozKiGAbV beschränkt sich nicht auf die bloße Information „Kindergeld ja oder nein“. Sie eröffnet den abrufberechtigten Stellen einen Zugriff auf einen vergleichsweise breiten Katalog personenbezogener Daten. Abgerufen werden können Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Kindes, Namensdaten einschließlich früherer Namen, Angaben zum Geschlecht sowie aktuelle oder zuletzt bekannte Anschriften. Hinzu kommen Namensangaben zu den Eltern.

Bei der kindergeldberechtigten Person sind ebenfalls Identifikationsnummer, Geburtsdaten, Namensdaten und Anschriften umfasst; in einem speziellen Fall kann auch die Staatsangehörigkeit relevant werden, nämlich wenn die Familienkasse im Bereich des Bundeskindergeldgesetzes abrufberechtigt ist.

Besonders praxisrelevant sind die Informationen zum Kindergeldbezug selbst. Dazu gehören Daten zur Antragstellung, zur Festsetzung und zu Aufhebungen, zu Zeiträumen, für die festgesetzt oder aufgehoben wurde, sowie Auszahlungstag und Zahlbetrag. Allerdings ist der Zugriff auf den ausgezahlten Betrag nicht für jede abrufberechtigte Stelle identisch ausgestaltet, sondern an bestimmte Abrufkonstellationen gebunden. Das zeigt, dass der Verordnungsgeber den Umfang der Datenweitergabe nicht völlig uniform gestaltet, sondern an den jeweiligen Verwendungszweck koppelt.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld-Regelsätze: Beschwerde für Verfassungsüberprüfung abgelehnt

Wie der Abruf organisatorisch funktioniert

Damit der Datenabruf nicht zu einem beliebigen „Selbstbedienungszugang“ wird, knüpft die Verordnung den Zugriff an eine Abrufberechtigung.

Diese Berechtigung wird durch die datenliefernde Stelle erteilt, also durch die Familienkasse, die das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz bearbeitet. Abrufberechtigt sind nicht „Behörden“ als abstrakte Einheiten, sondern konkret Beschäftigte, die in den genannten Stellen tätig sind und über Leistungsansprüche unter Nutzung dieser Daten entscheiden. Die Verordnung ordnet diese Personen dem Kreis der Amtsträger oder gleichgestellten Personen nach abgabenrechtlichen Maßstäben zu, was den Bezug zum Steuergeheimnis unterstreicht.

Bemerkenswert ist, dass die Abrufberechtigung nicht nur für klassische Sachbearbeitung gedacht ist. Sie kann auch für automatisierte Abrufe durch entscheidungsvorbereitende Systeme und Entscheidungssysteme genutzt werden. Damit wird ein Türspalt für stärker digitalisierte Bearbeitungsprozesse geöffnet, in denen Daten nicht erst auf Antrag einer Sachbearbeiterin erscheinen, sondern als Bestandteil eines automatisierten Prüfablaufs in Fachverfahren einlaufen.

Technisch setzt der Abruf auf eindeutige Zuordnungsmerkmale. Für jeden Abruf müssen Identifikationsnummer und Geburtsdatum des Kindes oder der kindergeldberechtigten Person mitgeteilt werden. Erst dann ergänzt die Familienkasse den Datensatz um die Informationen, die für die jeweilige Anspruchsprüfung und Bemessung erforderlich sind. Das Verfahren setzt damit auf ein Prinzip, das in vielen Registerabrufen verwendet wird: Es wird nicht „gesucht“, sondern anhand eindeutiger Kennzeichen zugeordnet und dann übermittelt.

Datenschutz, Steuergeheimnis und IT-Sicherheit

Wo steuerrechtlich geführte Kindergelddaten in sozialrechtliche Verfahren einfließen, stellt sich sofort die Frage nach Datenschutz und nach dem Steuergeheimnis. Die Verordnung verweist darauf, dass mit einer gesetzlichen Grundlage im Einkommensteuergesetz ein Rechtsrahmen geschaffen wurde, damit das Steuergeheimnis einem Datenaustausch nicht entgegensteht. Gleichzeitig enthält die SozKiGAbV eigene Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen.

Die datenliefernde Stelle muss Schutzmaßnahmen umsetzen, die sowohl die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung als auch die Nachweisbarkeit rechtmäßiger Verarbeitung abdecken. Zusätzlich verlangt die Verordnung Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, orientiert an Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Bei der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sollen wirksame Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden; welches Verfahren konkret genutzt wird, bestimmt die datenliefernde Stelle.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Hinzu kommt ein weiterer Kontrollmechanismus: Für Prüfungs- und Dokumentationspflichten wird auf Regelungen der Steuerdaten-Abrufverordnung verwiesen, die entsprechend gelten sollen. Damit wird das Abrufverfahren in ein bereits bekanntes „Regelwerk“ eingebettet, das unter anderem Protokollierung, Zugriffskontrolle und Nachvollziehbarkeit absichert. Für Betroffene bedeutet das nicht automatisch „weniger Risiko“, aber es zeigt, dass der Gesetzgeber den Datenfluss als besonders sensibel behandelt und ihn mit Kontrollschichten versieht.

Entlastung: Was der Verordnungsgeber verspricht

In der Begründung wird die Verordnung als Beitrag zur Entbürokratisierung beschrieben. Der praktische Effekt soll darin liegen, dass Leistungsberechtigte Angaben zum Kindergeld nicht mehr wiederholt beibringen müssen, obwohl sie längst bei der Familienkasse vorliegen. In den Vorarbeiten wird der jährliche Zeitgewinn für Bürgerinnen und Bürger mit rund 98.000 Stunden beziffert.

Als typischer Alltagseffekt wird genannt, dass das Heraussuchen der Kindergeldnummer und des Kindergeldbescheids entfallen kann. Die Entlastung soll dabei nicht nur Familien zugutekommen, sondern auch der Verwaltung, weil Rückfragen, Nachforderungsschreiben und manuelle Abgleiche abnehmen.

Neben der Entlastung wird in der Begründung auch eine zweite Zielrichtung deutlich: Missbräuchliche Inanspruchnahme soll wirksamer verhindert werden. Das ist ein klassisches Argument in Datenabgleichsvorhaben. Gemeint ist weniger der „große Betrug“ als vielmehr die Reduzierung von Überzahlungen, die entstehen, wenn Angaben verspätet, unvollständig oder falsch in das Sozialleistungsverfahren gelangen und erst Monate später auffallen.

Gerade bei laufenden Leistungen kann ein zeitnaher Abgleich verhindern, dass sich Rückforderungen aufstauen, die später sowohl die Betroffenen als auch die Behörden belasten.

Der Kinderzuschlag als Sonderfall

In der öffentlichen Darstellung wird der Kinderzuschlag häufig im gleichen Atemzug genannt, weil auch er vom Kindergeldstatus abhängt. Formal ist der Kinderzuschlag allerdings bereits seit 2023 über eine eigene Verordnung zum Datenaustausch zwischen Kindergeld- und Kinderzuschlagsstellen adressiert worden. Die SozKiGAbV ergänzt dieses Gefüge, indem sie den Datenabruf für weitere Sozialleistungsträger regelt, ohne die Kinderzuschlagsregelung zu verdrängen.

Für die Praxis ist diese Differenz wichtig, weil sie erklärt, warum der Kinderzuschlag nicht in jedem Wortlaut zur SozKiGAbV auftaucht, aber im Gesamtbild der „Kindergeld-Datennachnutzung“ eine Rolle spielt.

Wer nicht erfasst ist: Asylbewerberleistungen und Wohngeld

Dass bestimmte Leistungsbereiche nicht einbezogen sind, hat praktische Folgen. Wer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, wird vom Abrufregime der SozKiGAbV nicht automatisch erfasst, weil die dort zuständigen Stellen nicht als abrufberechtigte Stellen genannt sind. Dasselbe gilt für Wohngeld.

Das bedeutet nicht, dass in diesen Bereichen keinerlei Datenaustausch möglich wäre, wohl aber, dass die SozKiGAbV als Rechtsgrundlage hierfür nicht trägt und sich Verwaltungen dort weiterhin auf andere Wege stützen müssten, etwa auf Nachweise der Betroffenen oder auf separate Rechtsgrundlagen.

In der Beratung kann diese Abgrenzung wichtig sein, weil sie Erwartungen korrigiert. Nicht jede Behörde „weiß jetzt automatisch alles“, sondern nur die in der Verordnung benannten Stellen können in dem geregelten Verfahren abrufen.

Mitteilungspflichten bleiben bestehen und können Konflikte auslösen

So viel die Verordnung an Verwaltungsvereinfachung verspricht, so wenig hebt sie die Mitwirkungspflichten der Leistungsberechtigten auf. Das ist ein Punkt, der in der Praxis erhebliches Konfliktpotenzial birgt. Nach § 60 SGB I müssen Änderungen in den Verhältnissen, die für eine Leistung erheblich sind, unverzüglich mitgeteilt werden.

Diese Pflicht wird durch den neuen Datenabruf nicht ersetzt. Selbst wenn eine Behörde theoretisch die Möglichkeit hätte, eine Änderung über die Familienkasse zu sehen, kann sie sich weiterhin darauf berufen, dass eine Meldung unterblieben ist, und daraus Konsequenzen ziehen, wenn ihr dadurch eine rechtzeitige Anpassung der Leistung erschwert wurde.

Hier entsteht eine typische Reibungsfläche zwischen digitaler Verwaltung und sozialrechtlicher Verantwortung. Das Abrufsystem kann zwar dazu beitragen, dass Änderungen schneller erkannt werden, es ist aber nicht als „automatischer Schutzschirm“ ausgestaltet, der Betroffene von ihrer Obliegenheit entbindet. Gerade in Konstellationen, in denen Kindergeld wegfällt, ruht oder rückwirkend aufgehoben wird, können sich schnell Fragen nach Rückforderungen, nach Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden oder nach einem möglichen Vorwurf vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflichtverletzung stellen.

Folgen für Beratung und Alltagspraxis

Für Beratungsstellen, Anwältinnen und Anwälte sowie für Betroffene selbst verschiebt sich die Praxis damit nur teilweise. Die Chance ist offensichtlich: Wenn Behörden Kindergeldinformationen direkt abrufen können, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Anträge allein wegen fehlender Unterlagen liegen bleiben oder dass die Bearbeitung an einem nicht auffindbaren Bescheid hängt.

Gleichzeitig bleibt es sinnvoll, Änderungen beim Kindergeld weiterhin aktiv anzuzeigen, weil der sozialrechtliche Pflichtenkatalog unverändert gilt und die Praxis vieler Behörden stark von formalen Mitwirkungsanforderungen geprägt ist.

In Streitfällen kann der neue Datenabruf sogar neue Argumentationslinien eröffnen. Wenn eine Behörde nachweislich frühzeitig Zugriff auf relevante Daten hatte oder hätte haben können, wird sich die Frage stellen, ob sie ihre eigenen Möglichkeiten angemessen genutzt hat, bevor sie Betroffenen eine Pflichtverletzung vorwirft. Umgekehrt wird man in der Praxis sehen müssen, ob die neue Schnittstelle tatsächlich flächendeckend genutzt wird oder ob es Übergangszeiten gibt, in denen zwar ein rechtlicher Rahmen existiert, die technische Anbindung aber in einzelnen Regionen oder Systemlandschaften noch nicht reibungslos funktioniert.

Einordnung in Digitalisierung und „Once-Only“

Die SozKiGAbV ist mehr als eine Detailverordnung zum Kindergeld. Sie steht beispielhaft für den Umbau des Sozialstaats hin zu datenbasierten Verwaltungsprozessen, bei denen Nachweise zunehmend durch Registerabfragen ersetzt werden. In den Vorarbeiten wird diese Richtung ausdrücklich begrüßt und es wird empfohlen, technische Anschlussfähigkeit an übergreifende Once-Only-Infrastrukturen zu prüfen. Damit wird deutlich: Der Kindergeldabruf ist ein Baustein, der perspektivisch in größere Datenräume eingebunden werden kann.

Ob dieser Umbau in der Lebenswirklichkeit der Leistungsberechtigten tatsächlich als Entlastung spürbar wird, hängt am Ende nicht nur vom Verordnungstext ab, sondern von der Umsetzung in Fachverfahren, von der Schulung der Beschäftigten und von der Frage, wie Behörden ihr Ermessen in Mitwirkungs- und Sanktionsfragen ausüben. Die Verordnung schafft Möglichkeiten. Wie konfliktarm oder konfliktträchtig sie sich auswirken, entscheidet sich im Verwaltungsalltag.

Übrigens: Wann das Bürgergeld in 2026 ausgezahlt wird, können hier lesen: Bürgergeld-Auszahlungstermine 2026