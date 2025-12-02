Schwerbehinderte haben ein Anrecht auf HomeOffice

Lesedauer 2 Minuten

Ein Wiesbadener Urteil eröffnet schwerbehinderten Menschen neue Möglichkeiten. Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer kämpfte erfolgreich für das Recht, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten. Das Arbeitsgericht Wiesbaden stellte sich klar an seine Seite. (3 Ca 216/22).

Arbeit muss sich den Menschen anpassen – nicht umgekehrt. Besonders für Schwerbehindertebedeutet dies einen großen Schritt zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe. Das Urteil zeigt, dass individuelle Bedürfnisse endlich ernst genommen werden.

Warum Home-Office für schwerbehinderte Menschen mehr ist als ein Arbeitsort

Der Kläger, mit einem GdB von 50 und einem chronischen Schmerzsyndrom, arbeitete während der Pandemie zwei Jahre im Home-Office. In dieser Zeit konnte er flexibel seine Arbeitsposition ändern und seine Medikamenteneinnahme reduzieren. Dadurch blieb seine Leistungsfähigkeit stabil.

Nach der Pandemie verlangte sein Arbeitgeber jedoch die Rückkehr ins Büro, ohne einen leidensgerechten Arbeitsplatz bereitzustellen. Für viele schwerbehinderte Menschen wäre dies eine massive Belastung oder sogar ein Gesundheitsrisiko. Der Kläger entschied sich deshalb, sein Recht auf eine passende Arbeitsform einzufordern.

Das Gericht stärkt Selbstbestimmung und Teilhabe

Das Arbeitsgericht Wiesbaden entschied zugunsten des Klägers und erkannte Home-Office als Form der behinderungsgerechten Beschäftigung an. Es verwies auf § 164 Abs. 4 SGB IX, der schwerbehinderten Menschen eine angepasste Arbeitsumgebung zusichert. Auch der Arbeitsort fällt nach Auffassung des Gerichts darunter.

Die Richter stellten fest, dass der Kläger seine Aufgaben im Home-Office ohne Leistungseinbußen erbringt. Zudem konnte die Arbeitgeberin keine unzumutbare Belastung oder zwingende betriebliche Gründe vorweisen. Die Pandemiezeit diente als klarer Beweis, dass Home-Office dauerhaft praktikabel ist.

Was dieses Urteil für andere Betroffene bedeutet

Die Entscheidung knüpft an frühere Urteile der Landesarbeitsgerichte Niedersachsen und Köln an. Beide Gerichte bestätigten, dass ein Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung auch den Arbeitsort umfassen kann. Voraussetzung ist, dass dadurch kein völlig neuer Arbeitsplatz entsteht.

Für betroffene Arbeitnehmerinnen bedeutet das Urteil zusätzlichen Handlungsspielraum. Wer im Home-Office nachweislich besser arbeiten kann und keinen geeigneten Arbeitsplatz im Betrieb erhält, kann einen entsprechenden Anspruch geltend machen. Damit wächst die Chance auf eine langfristige, gesundheitsverträgliche Beschäftigung.

FAQ – Die fünf wichtigsten Fragen zum Home-Office-Anspruch für schwerbehinderte Menschen

1. Habe ich als schwerbehinderter Arbeitnehmerin einen Anspruch auf Home-Office?

Ja, wenn Home-Office notwendig ist, um Ihre Arbeit behinderungsgerecht zu gestalten. § 164 Abs. 4 SGB IX bildet dafür die rechtliche Grundlage.

2. Muss mein Arbeitgeber nachweisen, warum Home-Office nicht möglich ist?

Ja, der Arbeitgeber muss konkrete und nachvollziehbare Gründe liefern. Pauschale Aussagen reichen rechtlich nicht aus.

3. Reicht es, wenn ich erfolgreich im Home-Office gearbeitet habe?

Das ist ein starkes Argument. Bewährte Praxis gilt als wichtiger Hinweis auf die langfristige Umsetzbarkeit.

4. Muss mein Arbeitgeber die technische Ausstattung bereitstellen?

Ja, wenn Home-Office erforderlich ist, gehört die Bereitstellung der Arbeitsmittel zu den Pflichten des Arbeitgebers. Dazu zählen etwa Laptop, Software oder sichere Zugänge.

5. Kann der Anspruch entfallen?

Ja, wenn im Home-Office wesentliche Aufgaben nicht mehr erledigt werden können. Auch wenn dadurch ein völlig neuer Arbeitsplatz entstehen würde, entfällt der Anspruch.

Home-Office als Baustein für selbstbestimmtes Arbeiten

Das Urteil aus Wiesbaden stärkt die Rechte schwerbehinderter Menschen deutlich. Es zeigt, dass individuelle Bedürfnisse ernst genommen werden müssen und Home-Office ein entscheidender Baustein für gesundes und selbstbestimmtes Arbeiten sein kann.

Für Betroffene schafft die Entscheidung klare Perspektiven – und fordert Arbeitgeber dazu auf, Barrieren aktiv abzubauen.