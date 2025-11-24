Gibt es Krankengeld auch noch bei einer Erwerbsminderungsrente – Urteil

Lesedauer 7 Minuten

Gibt es Krankengeld auch noch bei einer Erwerbsminderungsrente – oder schließen sich diese Leistungen aus? Die Antwort ist nicht eindeutig ja oder nein. Sie hängt davon ab, ob eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt wird, ob die Rente befristet ist, wie weit die Krankengeldzeit fortgeschritten ist und ob die Rente rückwirkend bewilligt wurde.

Geregelt ist das vor allem in § 50 SGB V (Ausschluss und Kürzung des Krankengeldes) sowie § 43 SGB VI (Rente wegen Erwerbsminderung).

Mit einem Urteil (Az. B 3 KR 4/23 R) hat das Bundessozialgericht die Linie klar gezogen: Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, soll nicht zusätzlich Krankengeld erhalten. Das Gericht hält den Ausschluss von Krankengeld in diesen Fällen für verfassungsgemäß und bestätigt damit den Vorrang der Rentenversicherung als Träger der dauerhaften Absicherung bei Erwerbsminderung.

Krankengeld: Lohnersatz auf Zeit

Krankengeld ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Es springt ein, wenn nach sechs Wochen Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber weiterhin Arbeitsunfähigkeit besteht. Der Anspruch entsteht ab dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise ab Beginn einer stationären Behandlung.

Die Höhe des Krankengeldes beträgt gesetzlich 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoeinkommens, höchstens jedoch 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts. Es wird kalendertäglich berechnet und nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt.

Wichtig ist die zeitliche Begrenzung: Wegen derselben Krankheit wird Krankengeld längstens 78 Wochen innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums gezahlt. Zeiten, in denen der Anspruch ruht oder das Krankengeld versagt wird, zählen dabei mit.

Erwerbsminderungsrente: Wenn die Arbeitsfähigkeit dauerhaft sinkt

Die Erwerbsminderungsrente ist eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie greift, wenn die gesundheitliche Leistungsfähigkeit so weit eingeschränkt ist, dass unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nur noch begrenzt gearbeitet werden kann.

Sozialrechtlich wird unterschieden zwischen teilweiser und voller Erwerbsminderung:

Wer aus gesundheitlichen Gründen auf nicht absehbare Zeit nur noch zwischen drei und unter sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt als teilweise erwerbsgemindert und kann eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung erhalten.

Wer weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein kann, ist voll erwerbsgemindert und kann eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beanspruchen.

Hinzu kommen versicherungsrechtliche Voraussetzungen, etwa Mindestversicherungszeiten, die von der Deutschen Rentenversicherung geprüft werden.

In der Praxis sind Erwerbsminderungsrenten häufig befristet. Die Rentenversicherung prüft regelmäßig, ob sich der Gesundheitszustand verbessert hat oder ob die Rente verlängert werden muss.

Warum Krankengeld und Erwerbsminderungsrente kollidieren

Krankengeld und Erwerbsminderungsrente dienen beide dazu, Einkommensverluste aufgrund von Krankheit oder verminderter Arbeitsfähigkeit auszugleichen.

Der Gesetzgeber will verhindern, dass gleichzeitig zwei Lohnersatzleistungen für denselben Zeitraum nebeneinander fließen. Genau an diesem Punkt setzt § 50 SGB V an: Er regelt, wann der Anspruch auf Krankengeld endet oder wie Krankengeld zu kürzen ist, wenn Renten gezahlt werden.

Volle Erwerbsminderungsrente: Krankengeld endet mit Rentenbeginn

Für Versicherte, die eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, endet der Anspruch auf Krankengeld mit Beginn dieser Rente. Ein neuer Krankengeldanspruch entsteht nach Rentenbeginn nicht mehr. Das ergibt sich ausdrücklich aus § 50 Absatz 1 Satz 1 SGB V.

Damit ist klar: Wer volle Erwerbsminderungsrente erhält, bekommt ab dem Rentenbeginn kein Krankengeld mehr. Krankengeld bleibt eine Leistung für zeitlich begrenzte Ausfälle der Arbeitsfähigkeit; für dauerhafte Erwerbsminderung soll die Rentenversicherung sichern. Diese Systementscheidung hat das Bundessozialgericht in seinem Urteil vom 12. Dezember 2024 ausdrücklich bestätigt.

Ein praktischer Sonderfall entsteht, wenn die Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt wird. Häufig hat die Krankenkasse dann für einen Teil dieses Zeitraums bereits Krankengeld gezahlt. Nach der gesetzlichen Systematik entfällt der Krankengeldanspruch rückwirkend ab Rentenbeginn; die Krankenkasse erhält für den überschneidenden Zeitraum einen Erstattungsanspruch gegen den Rentenversicherungsträger (§ 103 SGB X).

Für Versicherte ist wichtig zu wissen: Zu viel gezahltes Krankengeld darf die Krankenkasse in der Regel nicht einfach zurückfordern, soweit es den Rentenbetrag nicht übersteigt. Nach § 50 Abs. 1 Satz 2 SGB V gilt das überzahlte Krankengeld bis zur Höhe der Rentenleistung als „Erfüllung“ des Rentenanspruchs.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Schutzfunktion in einer Entscheidung zu Krankengeld und voller Erwerbsminderungsrente ausdrücklich hervorgehoben.

Damit wird vermieden, dass Versicherte im Nachhinein mit Rückforderungen konfrontiert werden, obwohl sie während der Krankheit tatsächlich keine doppelte Zahlung erhalten haben.

Teilweise Erwerbsminderungsrente: Krankengeld ja, aber gekürzt

Anders sieht es aus, wenn nicht volle, sondern nur teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt wird. Dann greift § 50 Absatz 2 SGB V. Danach wird das Krankengeld um den Zahlbetrag der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder einer Teilrente wegen Alters gekürzt, wenn diese Rente für einen Zeitraum nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit bewilligt wird.

Der Gesetzgeber verfolgt damit eine Linie: Es soll grundsätzlich nur eine volle Lohnersatzleistung geben. Wer weiterhin Krankengeld bezieht, während parallel eine teilweise Erwerbsminderungsrente bewilligt wird, erhält deshalb Krankengeld nur noch in Höhe der Differenz – vereinfacht gesagt: Krankengeld minus Teilrente.

In der Praxis kommt es dabei immer wieder zu Streit darüber, ob die Krankenkassen korrekt kürzen. Teilweise wird statt des tatsächlichen Zahlbetrags der Rente (also nach Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung) der Bruttorentenbetrag angerechnet. Sozialgerichte und Landessozialgerichte haben mehrfach klargestellt, dass dies rechtswidrig ist und nur der tatsächliche Zahlbetrag der Rente zur Kürzung des Krankengeldes herangezogen werden darf.

Eine weitere Streitfrage betrifft die Konstellation, dass eine teilweise Erwerbsminderungsrente schon vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gewährt wurde. Teile der Rechtsprechung und Fachliteratur argumentieren, dass der Kürzungstatbestand des § 50 Abs. 2 SGB V nur dann greift, wenn die Rente für einen Zeitraum nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit erstmals zuerkannt wird. Wird die Rente schon länger bezogen, darf das Krankengeld nicht zusätzlich gekürzt werden. Landesozialgerichte haben diese Sichtweise in jüngerer Zeit bestätigt und damit Versicherte gestärkt, die vor Krankengeldbeginn bereits eine Teilrente erhalten.

Rückwirkende Rentenbewilligung: Was passiert mit bereits gezahltem Krankengeld?

Rentenentscheidungen dauern häufig sehr lange. Nicht selten entscheidet die Deutsche Rentenversicherung erst Monate später und bewilligt eine Erwerbsminderungsrente rückwirkend – also für einen Zeitraum, in dem die Krankenkasse bereits Krankengeld gezahlt hat.

In diesen Fällen greifen zwei Punkte: Zum einen entfällt der Krankengeldanspruch rückwirkend ab dem Rentenbeginn, soweit es um eine Rente wegen voller Erwerbsminderung geht. Das ist im Lehr- und Studienmaterial der Deutschen Rentenversicherung ausdrücklich so beschrieben.

Zum anderen sieht § 103 SGB X vor, dass die Krankenkasse einen Erstattungsanspruch gegen den Rentenversicherungsträger hat. Der Rentenversicherungsträger zahlt dann für den überschneidenden Zeitraum im Ergebnis nicht an die versicherte Person, sondern erstattet die Krankengeldaufwendungen der Krankenkasse.

Für Versicherte ist jetzt wichtig: In der Regel müssen sie das bereits erhaltene Krankengeld nicht zurückzahlen. Nur wenn der Krankengeldbetrag über der zustehenden Rentenleistung lag, kann es komplizierter werden. Nach der Rechtsprechung darf die Krankenkasse den den Rentenbetrag übersteigenden Anteil jedoch häufig nicht vom Versicherten zurückverlangen, weil insoweit von einer Erfüllung des Rentenanspruchs auszugehen ist.

Wer einen rückwirkenden Rentenbescheid erhält, sollte deshalb sorgfältig prüfen, ob und gegenüber wem Erstattungsansprüche geltend gemacht werden – und ob das eigene Konto tatsächlich belastet werden darf.

Befristete Erwerbsminderungsrente: Krankengeld kann später wieder relevant werden

Viele Erwerbsminderungsrenten sind befristet. Läuft eine befristete Rente aus und wird nicht verlängert, stellt sich die Frage, ob bei erneuter Arbeitsunfähigkeit später wieder ein Krankengeldanspruch entstehen kann.

§ 50 Abs. 1 Satz 4 SGB V sieht ausdrücklich vor, dass nach Wegfall einer der genannten Renten ein Anspruch auf Krankengeld entsteht, wenn das Mitglied bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit mit Anspruch auf Krankengeld versichert ist.

Wer also nach Ende einer befristeten Erwerbsminderungsrente wieder eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt oder sich freiwillig mit Krankengeldanspruch versichert, kann bei neuer Krankheit grundsätzlich wieder Krankengeld erhalten. Entscheidend ist, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen im Zeitpunkt der neuen Arbeitsunfähigkeit erfüllt sind.

Krankenkasse: Druck zum Reha- oder Rentenantrag

Schon bevor eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird, mischt sich die Krankenkasse aktiv ein. § 51 SGB V erlaubt es den Kassen, Versicherten mit erheblich gefährdeter oder bereits geminderter Erwerbsfähigkeit eine Frist von zehn Wochen zu setzen, um einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen. Für Personen mit Wohnsitz im Ausland kann sogar direkt ein Rentenantrag auf volle Erwerbsminderungsrente verlangt werden.

Wird der Antrag nicht fristgerecht gestellt, kann die Krankenkasse die Krankengeldzahlung einstellen. Patientenorganisationen und Fachinformationen betonen, dass dies in der Praxis tatsächlich vorkommt und für Betroffene eine erhebliche finanzielle Zäsur bedeuten kann.

Zugleich gilt: Ein Reha-Antrag kann nach § 116 SGB VI in bestimmten Konstellationen als Rentenantrag gelten, wenn medizinische Rehabilitation nicht erfolgversprechend ist oder schon ausgeschöpft wurde.

Damit schiebt die Krankenkasse den Prozess in Richtung Erwerbsminderungsrente – und weg vom relativ höheren Krankengeld.

Arbeitsverhältnis, Arbeitsagentur und Übergangsleistungen

Die Feststellung einer Erwerbsminderung beendet ein Arbeitsverhältnis nicht automatisch. Wie die Techniker Krankenkasse betont, können arbeitsrechtliche Beendigungen gesondert geregelt, etwa im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag, vereinbart sein; das Sozialversicherungsrecht und das Arbeitsrecht folgen dabei eigenen Logiken.

Ist der Krankengeldanspruch ausgeschöpft und die Erwerbsminderungsrente noch nicht bewilligt, greift häufig die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung des Arbeitslosengeldes nach § 145 SGB III.

Sie soll die Lücke zwischen Auslaufen des Krankengeldes und der Entscheidung der Rentenversicherung schließen. Versicherte können trotz eingeschränkter Leistungsfähigkeit Arbeitslosengeld beziehen, obwohl sie dem Arbeitsmarkt faktisch nicht zur Verfügung stehen.

Kommt es später zur Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente, ruht wiederum der Anspruch auf Arbeitslosengeld, und es greifen ähnliche Erstattungsmechanismen wie beim Krankengeld.

Reicht die Erwerbsminderungsrente trotz allem nicht zum Leben, kommt als letzte Sicherungsebene die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Betracht. Sie stockt das Einkommen bedürftiger Rentnerinnen und Rentner auf ein bedarfsorientiertes Existenzminimum auf.

Private Krankentagegeldversicherung: Ein anderer Maßstab

Neben dem gesetzlichen Krankengeld gibt es private Krankentagegeldversicherungen. Sie zahlen ein vertraglich vereinbartes Tagegeld bei Arbeitsunfähigkeit, meist zusätzlich zum gesetzlichen Krankengeld.

Einige Versicherungsbedingungen sehen jedoch vor, dass mit Bewilligung einer Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsrente das Krankentagegeld endet oder rückwirkend anzupassen ist.

Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre zeigen, dass private Versicherer in bestimmten Konstellationen Krankentagegeld zurückfordern, wenn nachträglich eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird.

Hier gelten nicht die Schutzmechanismen des § 50 SGB V; maßgeblich sind die individuellen Vertragsbedingungen und das Versicherungsvertragsrecht. Betroffene sollten solche Fälle daher stets einzeln prüfen lassen.

Typische Konflikte – und was Betroffene beachten sollten

Im Alltag entstehen Konflikte vor allem in folgenden Situationen:

Krankenkassen kürzen das Krankengeld bei teilweiser Erwerbsminderungsrente zu stark, indem sie den Bruttobetrag statt des tatsächlichen Zahlbetrags anrechnen. Sozialgerichte haben diese Praxis wiederholt als rechtswidrig eingeordnet.

Bei rückwirkender Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente werden Versicherte mit Rückforderungsbescheiden konfrontiert, obwohl ein Erstattungsanspruch eigentlich zwischen Krankenkasse und Rentenversicherung zu klären ist.

Krankenkassen setzen Fristen nach § 51 SGB V und drohen mit Einstellung des Krankengeldes, wenn kein Reha- oder Rentenantrag gestellt wird. Wer die Frist hinausschieben oder anfechten möchte, muss schnell reagieren, weil die Einstellung des Krankengeldes weitreichende Folgen für den gesamten Versicherungsschutz haben kann.

Solche Konstellationen machen deutlich, dass Krankengeld und Erwerbsminderungsrente nicht nur rechtlich, sondern auch praktisch eng miteinander verflochten sind.

Fazit: Krankengeld und Erwerbsminderungsrente – sorgfältige Planung nötig

Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen: Bei voller Erwerbsminderungsrente endet der Anspruch auf Krankengeld mit Beginn der Rente und lebt grundsätzlich nicht wieder auf, solange diese Rente gezahlt wird. Doppelzahlungen sind gerade nicht vorgesehen.

Bei teilweiser Erwerbsminderungsrente bleibt Krankengeld möglich, wird aber regelmäßig um den tatsächlichen Zahlbetrag der Rente gekürzt. Ausnahmen und Streitpunkte ergeben sich, wenn die Rente bereits vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt wurde.

Bei rückwirkenden Rentenbewilligungen spielen Erstattungsansprüche zwischen Krankenkasse und Rentenversicherung eine große Rolle; Versicherte sind hier durch gesetzliche Regelungen teilweise vor Rückforderungen geschützt.

Und schließlich ersetzen befristete Erwerbsminderungsrenten, die Nahtlosigkeitsregelung beim Arbeitslosengeld sowie gegebenenfalls Grundsicherung das Krankengeld nicht, sondern bilden in zeitlicher Abfolge verschiedene Stufen der Absicherung.

Die rechtlichen Vorgaben sind detailliert, die Rechtsprechung entwickelt sich weiter, zuletzt mit wichtigen Entscheidungen des Bundessozialgerichts zur vollen Erwerbsminderungsrente und dem Ausschluss von Krankengeld. Gerade deshalb lohnt es sich für Betroffene, Bescheide genau zu lesen, Fristen im Blick zu behalten und im Zweifel fachkundigen Rat – etwa bei Sozialverbänden, Beratungsstellen oder spezialisierten Rechtsanwälten – einzuholen.