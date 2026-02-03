Schwerbehinderung: Mit Teilrente die volle Rente retten

Lesedauer 4 Minuten

Der Brief liegt seit Wochen auf dem Küchentisch. „Nach Ablauf der Heilungsbewährung wird neu geprüft.“ Wer so etwas im Feststellungsbescheid liest, merkt oft erst kurz vor dem geplanten Rentenstart, was dieser Satz bedeuten kann.

Denn die Altersrente für schwerbehinderte Menschen hängt an einem Stichtag – und genau dieser Stichtag kann zur Falle werden, wenn der Grad der Behinderung (GdB) zwar heute bei 50 liegt, aber in einem laufenden Nachprüfungsfenster wieder auf 40 oder 30 sinken könnte.

Die Idee, bis zur abschlagsfreien Rente zu warten, wirkt auf den ersten Blick vernünftig. In Konstellationen mit befristeter Feststellung oder Heilungsbewährung ist sie jedoch nicht nur eine Frage von Abschlägen, sondern eine Frage des Anspruchs selbst.

Der Stichtag, der alles entscheidet

Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar: Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegen; fällt sie später weg, berührt das den Rentenanspruch nicht. Damit ist der entscheidende Moment nicht „irgendwann im Jahr vor der Rente“, sondern genau der erste Tag des Rentenbezugs.

Für Betroffene ist das mehr als Formalismus. Wer sich auf einen späteren Starttermin festlegt und vorher in eine Herabstufung gerät, kann die Rentenart verlieren, obwohl jahrzehntelang ein GdB von mindestens 50 festgestellt war.

Dass die Schwerbehinderteneigenschaft bei Beginn der Rente vorliegen muss, ist auch in einschlägigen Unterlagen der Rentenversicherung so beschrieben.

Heilungsbewährung: Warum Nachprüfungen oft „eingebaut“ sind

Die Heilungsbewährung ist kein Randthema, sondern Teil der versorgungsmedizinischen Bewertung. In den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen wird der GdB in Phasen der Ungewissheit über den weiteren Verlauf pauschal höher bewertet als es die aktuelle Funktionsbeeinträchtigung allein hergeben würde. Genau deshalb wird nach Ablauf der Bewährungszeit häufig erneut geprüft und neu bewertet – nicht selten mit einer Absenkung, wenn der Verlauf stabil ist.

In der Praxis betrifft das besonders viele Menschen nach schweren Erkrankungen, etwa nach onkologischen Behandlungen. Beratungsstellen weisen seit Jahren darauf hin, dass der Schwerbehindertenstatus hier „auf Zeit“ zuerkannt sein kann und die Rentenplanung dadurch unter Druck gerät.

Beispiel Jahrgang 1964: Warum drei Jahre Warten drei Jahre Risiko bedeuten können

Für Versicherte, die 1964 oder später geboren sind, nennt die Deutsche Rentenversicherung als Orientierungsrahmen: ohne Abschläge mit 65, frühestens ab 62 mit Abschlägen.

Überträgt man das auf einen typischen Fall, wird das Dilemma greifbar. Ein Versicherter des Jahrgangs 1964, der im Mai 2026 seinen 62. Geburtstag erreicht, könnte – bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren – ab Juni 2026 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beginnen.

Wartet er stattdessen bis zum abschlagsfreien Start ab 65, verschiebt sich der Beginn auf Juni 2029. Diese drei Jahre sind dann nicht nur „drei Jahre ohne Abschlag“, sondern auch „drei Jahre, in denen der GdB noch fallen kann“, wenn eine Nachprüfung angekündigt oder wahrscheinlich ist.

Die Abschläge sind in diesem Bereich systematisch: Bei vorzeitigem Start sind dauerhafte Minderungen möglich; als maximaler Abschlag werden häufig 10,8 Prozent genannt. Für viele ist genau das der Grund zu warten. In Fällen mit befristeter Feststellung kann dieses Warten aber den gesamten Rentenzugang gefährden, wenn der GdB vor dem geplanten Rentenbeginn unter 50 sinkt.

Teilrente: Der Rentenbeginn als Absicherung, nicht als kompletter Ausstieg

Hier setzt das Modell an, das im Videoskript beschrieben wird: Der Rentenbeginn wird bewusst vorgezogen, aber nicht zwingend als Vollrente. Altersrenten können auch als Teilrente bezogen werden; als Bandbreite werden mindestens 10 Prozent und höchstens 99,99 Prozent der Vollrente genannt.

Der praktische Effekt ist einfach, aber juristisch bedeutsam: Beginnt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu einem Zeitpunkt, an dem der GdB 50 nachweislich vorliegt, ist die Rentenart „im System“. Wenn der GdB später herabgesetzt wird oder die Schwerbehinderteneigenschaft endet, bleibt der Anspruch auf diese laufende Rente bestehen.

Damit wird die Teilrente in Konstellationen mit Heilungsbewährung zu einer Art Sicherheitsstart: Man verlässt den Arbeitsmarkt nicht zwingend vollständig, schafft aber den entscheidenden Stichtag.

Was an der Teilrente häufig missverstanden wird: Abschläge und spätere Aufstockung

Die verbreitete Sorge lautet: „Wenn ich einmal mit Abschlägen starte, ist alles dauerhaft gekürzt.“ Die Rentenversicherung beschreibt den Mechanismus differenzierter. In ihren Informationen zur Teilrente wird erläutert, dass der Rentenanteil, auf den zunächst verzichtet wird, später mit einem geringeren oder ohne Abschlag gezahlt werden kann.

In Broschüren wird derselbe Gedanke noch einmal erläutert: Bei späterer Erhöhung der Teilrente kann der bisher nicht bezogene Anteil einen geringeren Abschlag erhalten als der bereits bezogene Anteil; in manchen Fällen kann er sogar ohne Abschlag gezahlt werden.

Genau hier ist Präzision wichtig. Das ist keine pauschale Garantie, dass „am Ende alles abschlagsfrei“ wird, sondern eine Regelbeschreibung, die vom konkreten Zeitpunkt der Aufstockung und der individuellen Rentenkonstellation abhängt. Wer das Modell nutzen will, sollte deshalb nicht mit Bauchgefühl arbeiten, sondern mit einer konkreten Berechnung und dem späteren Bescheidbild der Rentenversicherung.

Warum „später klagen“ oft nicht reicht

Im Skript wird der Zeitfaktor betont – und der ist real. Wird der GdB im Rahmen einer Nachprüfung herabgesetzt, läuft ein Verwaltungsverfahren mit Bescheid, Widerspruch und gegebenenfalls Klage.

Selbst wenn Betroffene am Ende Erfolg haben, ist nicht sicher, dass das Verfahren rechtzeitig abgeschlossen ist, um den geplanten abschlagsfreien Rentenbeginn noch als „Rentenbeginn mit GdB 50“ zu erreichen. In dieser Phase kann ein frühzeitiger Rentenbeginn als Teilrente den entscheidenden Vorteil liefern, weil der Stichtag bereits gesetzt ist.

Ein seriöses Fazit, ohne Heilsversprechen

Die Teilrente ist kein Trick und keine Abkürzung an den Voraussetzungen vorbei. Sie nutzt einen legalen Gestaltungsspielraum, den das Rentenrecht ausdrücklich vorsieht. In Fällen mit Heilungsbewährung oder befristeter Feststellung kann sie den Rentenstart absichern, weil die Schwerbehinderung am Rentenbeginn vorliegen muss und ein späterer Wegfall den Anspruch auf die laufende Rente nicht zerstört.

Ob das im Einzelfall der richtige Weg ist, hängt an drei Fragen, die sich nur über Zahlen und Akten beantworten lassen: Wie wahrscheinlich ist eine Herabstufung vor dem geplanten Start? Wie hoch wären die Abschläge auf den früh begonnenen Anteil?

Und wie soll die spätere Aufstockung zeitlich gestaltet werden, damit der nicht bezogene Anteil möglichst günstig behandelt wird? Die Antworten darauf sind individuell – die Logik des Stichtags ist es nicht.

Quellenhinweis

Deutsche Rentenversicherung (Informationen zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Hinweise zum Stichtagsprinzip, Informationen zur Teilrente), Versorgungsmedizin-Verordnung (Versorgungsmedizinische Grundsätze zur Heilungsbewährung), Sozialverband VdK (Informationen zur Heilungsbewährung und Herabsetzung des GdB), Betanet (Grundinformationen zur Rentenart und zu Abschlägen).