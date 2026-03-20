Rentner aufgepasst: Diese alte Vertragsklausel kann sich jetzt auszahlen

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Viele Rentner wissen nicht, dass in ihrem alten Arbeitsvertrag noch ein finanzieller Anspruch stecken kann. Wer an ein wirksames nachvertragliches Wettbewerbsverbot gebunden ist, kann unter Umständen zusätzlich zur gesetzlichen Rente Geld vom früheren Arbeitgeber verlangen. Gemeint ist die sogenannte Karenzentschädigung.

Wichtig ist dabei die richtige Einordnung: Die Zahlung gibt es nicht wegen der Rente, sondern als Ausgleich dafür, dass der frühere Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden keine Konkurrenztätigkeit ausübt. Genau deshalb kann der Anspruch auch im Ruhestand weiterlaufen.

Was ist eine Karenzentschädigung?

Die Karenzentschädigung ist die gesetzlich vorgesehene Gegenleistung für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses für eine bestimmte Zeit nicht für einen Wettbewerber tätig wird.

Damit eine solche Klausel für Arbeitnehmer verbindlich ist, müssen allerdings klare Voraussetzungen erfüllt sein. Der Arbeitgeber muss eine Karenzentschädigung zusagen. Diese muss mindestens 50 Prozent der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen betragen.

Für Betroffene ist das entscheidend. Ohne eine solche Entschädigung ist ein Wettbewerbsverbot in der Regel nicht wirksam. Wer nur die Verbotsklausel liest und den Entschädigungsteil übersieht, kann seinen Anspruch falsch einschätzen.

Wettbewerbsverbot: Nur unter klaren Grenzen wirksam

Nicht jedes Wettbewerbsverbot hält einer rechtlichen Prüfung stand. Die Vereinbarung muss schriftlich abgeschlossen werden. Außerdem darf sie nur berechtigte geschäftliche Interessen des Arbeitgebers schützen und den früheren Arbeitnehmer nicht unbillig in seinem beruflichen Fortkommen behindern.

Auch die Dauer ist gesetzlich begrenzt. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot darf höchstens zwei Jahre ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses gelten.

Gerade hier liegt in der Praxis ein häufiger Fehler. Viele Betroffene gehen davon aus, dass eine Klausel im Vertrag automatisch wirksam ist. Das stimmt nicht. Ist das Verbot zu weit gefasst, zu lang oder unklar formuliert, kann der Anspruch ganz anders aussehen als gedacht.

Gilt das Wettbewerbsverbot auch im Ruhestand?

Ja. Genau das überrascht viele. Der Eintritt in die Rente beendet ein wirksames Wettbewerbsverbot nicht automatisch.

Der Grund ist einfach: Auch ein Rentner könnte grundsätzlich noch beruflich tätig werden und damit in Konkurrenz zum früheren Arbeitgeber treten. Hält sich der Betroffene an das vereinbarte Verbot, kann deshalb auch im Ruhestand ein Anspruch auf Karenzentschädigung bestehen.

Für manche Rentner ist das bares Geld. Wer kurz vor dem Ruhestand aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und an eine wirksame Klausel gebunden ist, kann in den ersten Rentenjahren zusätzlich zur Altersrente noch Zahlungen vom früheren Arbeitgeber verlangen.

Karenzentschädigung neben der Rente: Geht das überhaupt?

Ja, genau das ist möglich. Die gesetzliche Altersrente wird auf die Karenzentschädigung grundsätzlich nicht angerechnet.

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Der wichtige juristische Punkt lautet: Auf die Karenzentschädigung wird nur angerechnet, was durch anderweitige Verwertung der Arbeitskraft verdient wird oder böswillig nicht verdient wird. Eine gesetzliche Altersrente ist aber kein solches neues Erwerbseinkommen. Sie beruht auf bereits erworbenen Rentenansprüchen aus dem Arbeitsleben.

Das ist für Betroffene die eigentliche Schlüsselinformation: Rente und Karenzentschädigung können parallel fließen. Genau deshalb kann ein alter Vertrag für Rentner finanziell noch einmal relevant werden.

Vorsicht bei neuer Arbeit im Ruhestand

Unproblematisch ist vor allem die Rente selbst. Anders kann es aussehen, wenn der frühere Arbeitnehmer im Ruhestand doch wieder arbeitet.

Wer eine neue Tätigkeit aufnimmt, muss genau prüfen, ob diese gegen das Wettbewerbsverbot verstößt. Schon eine beratende Tätigkeit, freie Mitarbeit oder ein Wechsel in ein nahes Marktumfeld kann kritisch sein. Verstöße können dazu führen, dass der Anspruch auf Karenzentschädigung entfällt.

Auch dann, wenn die neue Tätigkeit nicht gegen das Wettbewerbsverbot verstößt, kann anderer Verdienst auf die Karenzentschädigung angerechnet werden. Wer im Ruhestand noch einmal beruflich aktiv wird, sollte das also vorab rechtlich prüfen lassen.

Wann der Anspruch scheitert

Ein Anspruch auf Karenzentschädigung scheitert oft nicht an der Rente, sondern an der Klausel selbst. Häufig fehlt es an einer wirksamen schriftlichen Vereinbarung. In anderen Fällen ist das Verbot zu weit gefasst, dauert zu lange oder enthält keine ausreichende Entschädigungsregelung.

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Genau deshalb reicht ein schneller Blick in den Vertrag meist nicht aus. Entscheidend ist nicht nur, ob ein Wettbewerbsverbot vereinbart wurde, sondern auch, ob es rechtlich überhaupt trägt.

Arbeitgeber kann verzichten – aber nicht sofort folgenlos

Auch das wird oft übersehen: Der Arbeitgeber kann auf das Wettbewerbsverbot verzichten. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sofort keine Zahlung mehr geschuldet ist.

Je nach Zeitpunkt und rechtlicher Gestaltung kann die Zahlungspflicht noch fortwirken. Für Betroffene ist deshalb wichtig, Verzichtserklärungen des früheren Arbeitgebers genau prüfen zu lassen. Wer hier vorschnell auf Ansprüche verzichtet oder sich abspeisen lässt, kann viel Geld verlieren.

Ein typischer Praxisfall

Ein Arbeitnehmer war viele Jahre im Außendienst tätig und geht mit 64 Jahren in Rente. In seinem Arbeitsvertrag steht ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für zwei Jahre. Gleichzeitig ist eine Karenzentschädigung vereinbart.

Der Mann arbeitet im Ruhestand nicht für ein Konkurrenzunternehmen. Dann kann genau diese Klausel dazu führen, dass neben der Altersrente noch monatliche Zahlungen des früheren Arbeitgebers fließen. Wer so einen Vertrag im Ordner liegen hat und die Regelung übersieht, lässt unter Umständen mehrere hundert Euro im Monat liegen.

Das sollten Rentner jetzt prüfen

Wer kurz vor der Rente steht oder schon im Ruhestand ist, sollte alte Arbeitsverträge nicht vorschnell abheften. Entscheidend sind vier Fragen: Gibt es ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot? Ist eine Karenzentschädigung ausdrücklich geregelt? Wie lange soll das Verbot gelten? Und hat der frühere Arbeitgeber möglicherweise schon auf das Verbot verzichtet?

Genau an diesen Punkten entscheidet sich, ob neben der Rente noch ein Anspruch auf zusätzliches Geld besteht. Gerade bei früheren Außendienstlern, leitenden Angestellten oder Beschäftigten mit engem Kundenkontakt lohnt sich eine Prüfung besonders.

Fazit

Ein wirksames nachvertragliches Wettbewerbsverbot kann für Rentner zu einem wenig bekannten Zusatzanspruch führen. Wer sich daran hält, kann unter Umständen zusätzlich zur Altersrente Karenzentschädigung erhalten.

Entscheidend ist aber die saubere Einordnung: Nicht der Rentenstatus schafft den Anspruch, sondern allein die wirksame Vereinbarung mit dem früheren Arbeitgeber. Wer eine solche Klausel im Vertrag hat, sollte sie prüfen lassen. Sonst bleibt womöglich Geld liegen, das rechtlich längst zusteht.

FAQ

Was ist eine Karenzentschädigung?

Das ist eine Zahlung des früheren Arbeitgebers, wenn ein wirksames nachvertragliches Wettbewerbsverbot eingehalten wird.

Haben Rentner automatisch Anspruch auf Karenzentschädigung?

Nein. Der Anspruch entsteht nicht wegen der Rente, sondern nur bei einem wirksamen Wettbewerbsverbot.

Gilt ein Wettbewerbsverbot auch im Ruhestand?

Ja, grundsätzlich kann es auch nach dem Renteneintritt weitergelten.

Wird die gesetzliche Altersrente auf die Karenzentschädigung angerechnet?

In der Regel nein. Die Altersrente ist kein neues Erwerbseinkommen.

Wie lange darf ein Wettbewerbsverbot gelten?

Maximal zwei Jahre nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses.

Kann eine neue Tätigkeit im Ruhestand problematisch werden?

Ja. Sie kann gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen oder auf die Karenzentschädigung angerechnet werden.

Wann sollte ich meinen Vertrag prüfen lassen?

Spätestens dann, wenn ein Wettbewerbsverbot vereinbart wurde, der Ruhestand beginnt oder eine neue Tätigkeit geplant ist.

Quellen

Institution: Gesetze im Internet – § 110 GewO Wettbewerbsverbot

Institution: Gesetze im Internet – § 74 HGB

Institution: Gesetze im Internet – § 74c HGB

Institution: Gesetze im Internet – § 75a HGB

Institution: KLIEMT.Arbeitsrecht – Nachvertragliches Wettbewerbsverbot: Karenzentschädigung trotz Ruhestand

Institution: dejure – BAG, Urteil vom 30.10.1984, 3 AZR 213/82

Institution: DATEV – Karenzentschädigung abrechnen