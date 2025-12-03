Rente mit 63: Denkfehler in der Renteninfo kostet Rentenanspruch

Lesedauer 4 Minuten

Viele Versicherte glauben, sie könnten ihre Rente mit 63 direkt aus der Renteninformation ableiten. Sie nehmen die dort genannte Hochrechnung, ziehen 14,4 Prozent Abschlag ab und planen damit Miete, Kredit und Ausstieg. Wer so rechnet, riskiert jeden Monat eine spürbare Lücke im Geldbeutel – dauerhaft.

Renteninformation: Überblick, aber kein verbindlicher Anspruch

Die Renteninformation kommt einmal im Jahr. Sie wirkt verbindlich, ist aber nur eine Momentaufnahme. Im Kern finden Sie drei Angaben.

Erstens: die bisher erworbenen Entgeltpunkte und die daraus berechnete Bruttorente bei Regelaltersrente nach heutigem Stand. Das zeigt, was Ihre bisherige Erwerbsbiografie aktuell an Anspruch ergibt.

Zweitens: eine Hochrechnung der späteren Regelaltersrente. Sie unterstellt, dass Sie bis zur gesetzlichen Altersgrenze weiterarbeiten und ungefähr so verdienen wie in den letzten Jahren. Auch angenommene Rentenanpassungen fließen ein. Diese Zahl ist ein Szenario, kein Versprechen.

Drittens: Informationen zur Erwerbsminderungsrente. Sie zeigt, welche Absicherung bestünde, falls Sie dauerhaft nicht mehr arbeiten können.

Entscheidend: Die Renteninformation rechnet immer auf die Regelaltersgrenze. Sie sagt nichts Verlässliches darüber, wie hoch Ihre Rente mit 63 tatsächlich ausfallen wird.

Wo der teure Denkfehler steckt

Der typische Fehler sieht so aus: Sie sehen in der Renteninformation eine hochgerechnete Regelaltersrente, zum Beispiel rund 2.000 Euro brutto. Sie wissen, dass eine Rente mit 63 mit 14,4 Prozent Abschlag verbunden ist. Also ziehen Sie im Kopf 14,4 Prozent von den 2.000 Euro ab und planen mit rund 1.700 Euro.

Das wirkt logisch, ist aber falsch. Denn diese Hochrechnung beruht darauf, dass Sie bis zur Regelaltersgrenze weiter Entgeltpunkte sammeln. Gehen Sie mit 63, erreichen Sie diese Punkte gar nicht mehr. Ihre Rente ist schon vor dem Abschlag niedriger.

Erst darauf wird der Abschlag wegen des vorgezogenen Beginns berechnet. So entsteht leicht eine Differenz von hundert Euro und mehr pro Monat.

Kurzes Praxisbeispiel: Weniger Punkte, weniger Rente, gleicher Abschlag

Nehmen wir eine versicherte Person des Jahrgangs 1964. Die Regelaltersgrenze liegt bei 67 Jahren. Ende 2024 weist die Renteninformation zum Beispiel 44 Entgeltpunkte aus. Daraus ergibt sich eine berechnete Regelaltersrente nach aktuellem Rentenwert.

Zusätzlich steht eine Hochrechnung, die unterstellt, dass bis 67 weiter Beiträge fließen. So kommt schnell eine Prognose von über 2.000 Euro brutto zustande.

Wer innerlich schon mit 63 Schluss machen will, zieht gern 14,4 Prozent von dieser Zahl ab. In Wirklichkeit sammelt diese Person bis 63 weniger Entgeltpunkte, weil vier Beitragsjahre fehlen. Zum Rentenbeginn werden nur die tatsächlich erreichten Punkte mit dem dann gültigen Rentenwert multipliziert.

Erst anschließend greift der Abschlag von 0,3 Prozent je Monat. Die echte Rente mit 63 fällt daher deutlich niedriger aus als „Hochrechnung minus 14,4 Prozent“.

So rechnet die Rentenversicherung tatsächlich

Die gesetzliche Rente folgt einer klaren Formel. Zuerst zählen alle Entgeltpunkte, die Sie bis zum Rentenbeginn aufgebaut haben. Ein Jahr mit Durchschnittsverdienst bringt etwa einen Entgeltpunkt.

Verdienen Sie weniger, erhalten Sie Bruchteile; bei höherem Verdienst steigen die Punkte, begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze.

Diese gesamte Punktesumme wird mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert. Der Rentenwert sagt, wie viel ein Entgeltpunkt in Euro bringt. Er wird regelmäßig angepasst und kann bis zu Ihrem Rentenbeginn mehrfach steigen.

Danach folgt der Zugangsfaktor. Liegen Sie genau auf der Regelaltersgrenze, beträgt er 1,0. Gehen Sie früher in Rente, sinkt er um 0,3 Prozent pro Monat vorgezogenem Beginn. Bei 48 Monaten vorgezogener Rente ergibt sich ein Abschlag von 14,4 Prozent – dauerhaft.

Dieser Abschlag bezieht sich auf die Rente aus Ihren tatsächlichen Entgeltpunkten zum gewählten Stichtag, nicht auf eine Hochrechnung bis 67.

Wenn falsche Zahlen ganze Planungen kippen

Viele Menschen treffen mit den Zahlen aus der Renteninformation endgültige Entscheidungen. Wer glaubt, mit 63 eine bestimmte Summe sicher zu erhalten, kündigt manchmal früher, lehnt Angebote ab oder plant Kredittilgungen zu optimistisch.

Fällt der Rentenbescheid dann deutlich niedriger aus, sind die Korrekturmöglichkeiten begrenzt. Eine Rückkehr in den ursprünglichen Job ist selten. Neue Arbeit bringt oft weniger Geld oder höhere Belastungen.

Freiwillige Zusatzbeiträge kosten Geld, das im Ruhestand knapp ist. Am Ende bleibt häufig nur Verzicht im Alltag. Genau das lässt sich vermeiden, wenn Sie vor Entscheidungen mit realistisch berechneten Zahlen arbeiten.

So nutzen Sie Ihre Renteninformation richtig

Statt die Renteninformation ungelesen abzuheften, sollten Sie sie gezielt prüfen. Kontrollieren Sie den Versicherungsverlauf. Sind Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Arbeitslosigkeit und Minijobs erfasst? Fehlt etwas, kann Ihre spätere Rente spürbar niedriger ausfallen. Klären Sie Unstimmigkeiten früh, solange Nachweise vorhanden sind.

Legen Sie dann einen realistischen Zielzeitpunkt fest. Fragen Sie sich, ob Sie tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze arbeiten wollen oder ob Sie ernsthaft eine Rente mit 63 planen. Erst mit einem klaren Zieltermin lohnt sich eine konkrete Berechnung.

Fordern Sie bei der Deutschen Rentenversicherung eine individuelle Rentenauskunft für Ihren Wunschzeitpunkt an. Bitten Sie ausdrücklich um eine Berechnung der Altersrente zu diesem konkreten Datum. Dort sehen Sie, welche Rente voraussichtlich möglich ist und wie hoch die Abschläge sind.

Zusätzlich können Sie eine neutrale Beratung nutzen, etwa bei unabhängigen Rentenberatern oder Sozialverbänden. Wichtig ist, dass dort mit Ihrem tatsächlichen Versicherungsverlauf und dem gewünschten Rentenbeginn gearbeitet wird – nicht mit der bloßen Hochrechnung aus der Renteninformation.

Was Sie tun sollten, bevor Sie kündigen oder reduzieren

Bevor Sie den Job aufgeben, die Arbeitszeit senken oder einen Kredit eng auf Ihre vermeintliche Rente mit 63 ausrichten, sollten Sie drei Schritte gehen.

Erstens: Renteninformationen der letzten Jahre zusammensuchen und den Versicherungsverlauf kontrollieren.

Zweitens: den geplanten Rentenbeginn festlegen und ehrlich prüfen, ob dieser Zeitpunkt finanziell tragbar ist.

Drittens: eine individuelle Rentenauskunft einholen und anhand dieser Zahlen eine Haushaltsrechnung machen. Stellen Sie Ihre voraussichtliche Netto-Rente Ihren festen Kosten gegenüber, inklusive Miete, Energie, Versicherungen und Gesundheit.

Stellt sich dabei heraus, dass es eng wird, kann ein zusätzliches Arbeitsjahr, eine Teilzeitbrücke oder zusätzliche Vorsorge die Lage deutlich entschärfen. Besser Sie sehen das jetzt, als erst mit dem ersten Rentenbescheid.

Fazit: Erst echte Zahlen, dann Frührente planen

Die Renteninformation ist ein wichtiges Dokument, aber sie taugt nicht als einfache Rechengrundlage für die Rente mit 63. Wer die Hochrechnung zur Regelaltersrente nimmt und nur den Abschlag abzieht, überschätzt seinen späteren Anspruch schnell um hundert Euro und mehr pro Monat.

Entscheidend sind Ihre tatsächlichen Entgeltpunkte zum gewünschten Rentenbeginn und der Abschlag, der darauf angewendet wird. Wenn Sie eine Frührente ernsthaft planen, sollten Sie Ihre Unterlagen jetzt prüfen, eine individuelle Rentenauskunft anfordern und Ihren Haushalt mit diesen Zahlen durchrechnen.