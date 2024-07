Rente: Kommt die 13. Monatsrente? SPD stellt weitreichende Forderung auf

Lesedauer 2 Minuten

Die SPD hat im Vorfeld der Landtagswahlen 2024 eine neue Rentenkampagne gestartet.

Die Forderung: Die Einführung einer 13. Monatsrente, die Rentner in Deutschland ein jährliches Weihnachtsgeld von mindestens 500 EUR extra bescheren soll.

Das SPD-Konzept, angelehnt an einem fast identischen Modell in der Schweiz, zielt insbesondere auf Rentner in Ostdeutschland ab.

Ähnlich wie das 13. Monatsgehalt sollen auch Rentnerinnen und Rentner eine weitere Extrazahlung erhalten, so die Forderung der Partei.

Hintergrund der 13. Monatsrente

In der Schweiz wurde kürzlich per Volksabstimmung eine 13. Monatsrente eingeführt, um Rentnern, die oft an der Armutsgrenze leben, ein finanzieller Ausgleich zu bieten.

Die Rentenreform fand große Zustimmung, da viele ältere Menschen trotz Rente auf zusätzliche staatliche Hilfen angewiesen sind.

Neben der Schweiz haben längst auch andere Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien die 13. Monatsrente eingeführt. In Österreich sind es sogar 14 Zahlungen im Jahr.

Umfrage und Zustimmung

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa ergab, dass zwei Drittel der Thüringer die Idee einer 13. Monatsrente unterstützen.

Besonders hohe Zustimmungsraten finden sich unter den Anhängern der AfD und der BSW. Auch Wähler der Linken und der SPD selbst zeigen große Zustimmung, während FDP-Anhänger die 13. Monatsrente ablehnen.

Starke Kritik an der SPD

Trotz der positiven Umfragewerte gibt es Kritik an der SPD. Viele Bürger in Ostdeutschland haben das Vertrauen in die SPD verloren, da sie die Partei für die soziale und wirtschaftliche Situation in den neuen Bundesländern mitverantwortlich machen.

Weitere Forderungen

Neben dem Weihnachtsgeld für Rentner stellt sich auch die Frage nach der Inflationsausgleichsprämie von 3000 EUR, die bisher nur bestimmten Gruppen zugutekommt, nicht jedoch den Rentnern. Eigens hierfür wurde eine Petition gestartet, um die Inflationsprämie für Rentner durchzusetzen.

Auch eine Erhöhung der Renten um 10% aufgrund der gestiegenen Inflation wird gefordert, um der Wertschätzung der Rentner gerecht zu werden.