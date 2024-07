Rente: Rentenerhöhung macht Rentner jetzt steuerpflichtig

Lesedauer 2 Minuten

Die BSW-Gruppe im Bundestag hat eine Anfrage an das Bundesfinanzministerium gestellt, deren Antwort es in sich hat: 114.000 Neurentnerinnen und Neurentner werden erstmals einkommensteuerpflichtig. Grund hierfür ist die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024.

Welche Rentner sind betroffen und warum?

114.000 Rentnerinnen und Rentner müssen ab dem 1. Juli 2024 erstmals Einkommensteuern zahlen. Diese Menschen werden aufgrund der Rentenerhöhung einkommensteuerpflichtig oder müssen zumindest eine Einkommensteuererklärung abgeben. Diese Entwicklung ist eine direkte Folge der nachgelagerten Besteuerung der Renten, die seit 2004 in Deutschland gilt.

Wie viele Rentner zahlen bereits Steuern?

Aktuell zahlen rund 30% aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland Einkommensteuer. Das entspricht 7 Millionen von insgesamt 21 Millionen Rentenbeziehern.

Lesen Sie auch:

– Rente: Die neue Rentenaufschubprämie ist Bares wert

Die Summe, die dabei jährlich an den Staat fließt, ist beeindruckend: Über 120 Milliarden Euro werden durch unsere Rentnerinnen und Rentner an Einkommensteuer gezahlt. Diese Zahlen verdeutlichen die enorme finanzielle Beteiligung der Rentner am deutschen Steuersystem und widerlegen die Behauptung, dass Rentner sich der Steuerpflicht entziehen würden.

Die nachgelagerte Besteuerung: Fair oder ungerecht?

Seit 2004 gilt in Deutschland die nachgelagerte Besteuerung der Renten. Das bedeutet, dass Renten erst im Alter versteuert werden. Diese Regelung sorgt dafür, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner einkommensteuerpflichtig werden.

Aus Sicht vieler Experten und Betroffener ist dies ungerecht, da die Menschen ihr Leben lang hart gearbeitet und bereits auf ihren Lohn und ihre Einkünfte Steuern gezahlt haben. Nun müssen sie auch auf ihre Rentenbezüge Steuern zahlen, was für viele eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt.

Mehrfach-Rentenbezieher aufgepasst besonders betroffen

Besondere Vorsicht ist geboten für Rentnerinnen und Rentner, die mehrere Renten beziehen, wie beispielsweise Altersrente, Witwenrente oder Erwerbsminderungsrente.

Durch die Rentenerhöhungen der letzten Jahre kann es unbemerkt zur Steuerpflicht gekommen sein. Es ist ratsam, die eigene Situation genau zu prüfen und gegebenenfalls Nachberechnungen durchzuführen.

Was können Betroffene tun?

Um sicherzustellen, dass Sie Ihrer Steuerpflicht korrekt nachkommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nutzen Sie preiswerte Steuerprogramme oder holen Sie sich Hilfe von Nachbarn, Lohnsteuerhilfevereinen oder Steuerberatern. Es wird jedoch empfohlen, nicht sofort das Finanzamt zu kontaktieren, um keine schlafenden Hunde zu wecken.