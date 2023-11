Rente: Diese Änderungen für Rentner kommen im Dezember 2023

Lesedauer 2 Minuten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit dem Monat Dezember 2023 stehen Änderungen an, die besonders für Rentner relevant sind. Dieser Monat markiert für verschiedene Geburtsjahrgänge den Beginn unterschiedlicher Rentenarten.

Neue Rentenmöglichkeiten für bestimmte Geburtsjahrgänge

1. Regelaltersrente

Geburtsjahrgänge von 02.12.1957 bis 31.12.1957 können erstmals ab dem 01. Dezember 2023 die Regelaltersrente ohne Abschläge beanspruchen. Die spezifischen Daten für den Beginn variieren je nach Geburtsdatum, wobei beispielsweise Personen, die am 01.12.1957 geboren sind, die Rente bereits ab dem 01.11.2023 erhalten können.

2. Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Für Versicherte, die zwischen dem 02.03.1962 und 01.04.1962 geboren wurden, startet am 01.12.2023 die Möglichkeit, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu beziehen. Der frühestmögliche Beginn birgt einen Abschlag von 10,8%. Geburten nach dem 02.04.1962 ermöglichen den Rentenstart ab dem 01.01.2024.

3. Altersrente für langjährig Versicherte

Vom 02.11.1960 bis 01.12.1960 Geborene können ab dem 01.12.2023 die Altersrente für langjährig Versicherte beantragen. Hierbei ist eine Wartezeit von 35 Jahren erforderlich. Geburtsdaten nach dem 01.12.1960 erlauben den Rentenbeginn ab dem 01.01.2024.

4. Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Personen, die zwischen dem 02.09.1959 und 01.10.1959 geboren sind und die 45 Jahre Wartezeit mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 2 Kalendermonaten erfüllen, können erstmals am 01. Dezember 2023 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen. Für Geburten ab dem 02.10.1959 erfolgt der Rentenstart ab dem 01.01.2024.

Nicht vergessen: Rentenantrag rechtzeitig stellen!

Rentenzahlungen im Dezember 2023

Rentenzahlungen für den Monat Dezember 2023 erfolgen am 29.12.2023, dem letzten Bankarbeitstag des Monats. Dabei wird die Rente in der Regel nachschüssig für den laufenden Monat ausgezahlt. Rentner mit vorschüssiger Zahlung erhalten am 29.12.2023 bereits ihre Rente für den Monat Januar 2024.

Bürgergeld und Wohngeld für Dezember 2023

Das Bürgergeld für den Monat Dezember 2023 wird am 30. November 2023 ausgezahlt. Diese Zahlungen variieren je nach Jobcenter, wobei einige bereits am letzten Dienstag oder Mittwoch des Novembers erfolgen.

Zudem wird das Bürgergeld für Januar 2024 spätestens am 29. Dezember 2023 ausgezahlt, zusammen mit der Erhöhung um 12,2%.

Wann wird das Wohngeld überwiesen?

Das Wohngeld wird ebenfalls am letzten Bankarbeitstag des Monats November 2023 gutgeschrieben.

Letzter Monat für die Nebenkostenabrechnung 2022

Dezember 2023 markiert den letzten Monat, in dem Vermieter die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 an Mieter übermitteln müssen. Diese Frist endet am 31. Dezember 2023. Nicht erfüllte Fristen entbinden Mieter von eventuellen Nachzahlungen.

Wichtig für Mieter

Aufgrund steigender Energiepreise sollten Mieter trotzdem im Blick behalten, ob und wann die Nebenkostenabrechnung eintrifft, da Vermieter nach dem 31. Dezember 2023 keine Nachforderungen mehr geltend machen können. Arbeitnehmer, die durch die Nebenkostennachzahlung unter das Existenzminimum rutschen, können einen Zuschuss beantragen. Wie und wann das geht, haben wir in diesem Artikel beschrieben: Zuschuss für Nebenkostennachzahlung für Arbeitnehmer beantragen