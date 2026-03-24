Kündigung: So hoch ist die Abfindung nach 20 Jahren Arbeit

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Wer seit zwei Jahrzehnten in einem Unternehmen beschäftigt ist, verbindet mit dem Thema Kündigung meist nicht nur wirtschaftliche Sorgen, sondern auch die Erwartung, dass eine lange Betriebszugehörigkeit sich bei einer möglichen Abfindung deutlich bemerkbar machen müsse.

Genau an diesem Punkt setzt eine häufige Vorstellung an, die in der arbeitsrechtlichen Praxis immer wieder auftaucht: die Annahme, man könne die Abfindungshöhe recht verlässlich mit der bekannten Formel „ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr“ berechnen.

Auf den ersten Blick wirkt das korrekt. Bei 20 Jahren im Betrieb und 4.000 Euro Bruttogehalt ergäbe sich rechnerisch eine Summe von 40.000 Euro. Das klingt nach viel Abfindung und wird deshalb oft als realistische Orientierung verstanden.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese Rechnung allenfalls ein grober Ausgangspunkt sein kann. Gerade bei langjährig Beschäftigten ist die Lage meist deutlich komplexer. Denn nicht die bloße Anwendung einer verbreiteten Formel entscheidet darüber, welche Summe am Ende tatsächlich im Raum steht, sondern vor allem die Frage, wie riskant eine Kündigung für den Arbeitgeber im Streitfall ist.

Je größer das Risiko für das Unternehmen, vor Gericht zu scheitern oder die betroffene Person weiterbeschäftigen zu müssen, desto eher steigt der Druck, in Vergleichsverhandlungen ein höheres Angebot zu machen.

Die verbreitete Formel und ihr begrenzter Aussagewert

Die oft genannte Berechnung mit 0,5 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr ist in Deutschland zwar bekannt, aber sie ist kein allgemeiner gesetzlicher Automatismus.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird sie häufig so behandelt, als ließe sich daraus ein Anspruch ableiten. Tatsächlich ist das nur in besonderen Konstellationen näher am Gesetz angelehnt, etwa bei der in § 1a Kündigungsschutzgesetz geregelten Abfindung nach betriebsbedingter Kündigung unter bestimmten Voraussetzungen.

Auch dort ist die genannte Größe von 0,5 Monatsverdiensten pro Jahr ausdrücklich genannt. Für die große Mehrzahl arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen ist diese Zahl aber keine feste Vorgabe, sondern eher ein Orientierungswert aus der Vergleichspraxis.

Das ist ein entscheidender Unterschied. Wer aus der Formel vorschnell eine Art Mindeststandard ableitet, unterschätzt, dass Abfindungen in vielen Fällen nicht nach einem starren Schema zustande kommen.

Sie sind vielmehr das Ergebnis einer Verhandlung, die sich am Prozessrisiko orientiert. Dabei spielen die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage, die Dauer des Verfahrens, die Weiterbeschäftigungsperspektive und die wirtschaftlichen Interessen beider Seiten eine erhebliche Rolle.

Gerade langjährig Beschäftigte sind deshalb ein gutes Beispiel dafür, warum einfache Rechenmodelle oft nicht ausreichen.

Eine Person, die 20 Jahre im Unternehmen gearbeitet hat, ist aus arbeitsrechtlicher Sicht häufig schwerer zu kündigen als jemand mit kurzer Beschäftigungsdauer. Das betrifft zwar nicht jede einzelne Fallgestaltung, erhöht aber in vielen Konstellationen das Risiko für den Arbeitgeber spürbar.

Das Rechenbeispiel: 4.000 Euro brutto und 20 Jahre im Betrieb

Nimmt man das im Videoskript genannte Beispiel auf, ergibt sich zunächst eine einfache Rechnung. Bei einem Bruttomonatsgehalt von 4.000 Euro und 20 Jahren Betriebszugehörigkeit läge die häufig zitierte Regelgröße bei 40.000 Euro.

Das ist die Zahl, an der sich viele Beschäftigte im ersten Moment orientieren. Sie fragen sich dann, ob diese Summe bereits das Ende der Fahnenstange ist oder ob bei einer Kündigungsschutzklage mehr erreichbar sein kann.

Genau hier wird es interessant. Denn die Summe von 40.000 Euro sagt noch nichts darüber aus, was im konkreten Konfliktfall wirtschaftlich sinnvoll oder verhandlungstaktisch realistisch ist.

Sie beantwortet auch nicht die Frage, welche Kosten und Risiken dem Arbeitgeber entstehen, wenn er an der Kündigung festhält und der Fall vor Gericht weitergeführt wird.

Wichtig: Eine Abfindung wird häufig nicht aus Großzügigkeit gezahlt, sondern weil sie für das Unternehmen der kalkulierbare Preis dafür ist, einen rechtlichen Konflikt zu beenden.

Wenn die Alternative darin besteht, ein langwieriges Verfahren zu führen, Annahmeverzugslohn zu riskieren und den Arbeitnehmer am Ende weiterbeschäftigen zu müssen, verändert sich die Verhandlungsbasis erheblich.

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Warum lange Betriebszugehörigkeit die Verhandlungsposition stärken kann

Wer 20 Jahre oder länger in einem Betrieb tätig war, steht in einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung oft anders da als eine erst kürzlich eingestellte Person. Eine lange Beschäftigungsdauer kann im Rahmen der sozialen Rechtfertigung einer Kündigung ein bedeutsamer Umstand sein.

Sie spricht vielfach für eine stärkere soziale Schutzwürdigkeit. Hinzu kommt, dass Arbeitgeber bei einer Einzelkündigung langjähriger Beschäftigter regelmäßig genauer darlegen müssen, warum die Trennung gerechtfertigt sein soll und weshalb mildere Mittel nicht in Betracht kamen.

In der Praxis führt das dazu, dass die Unsicherheit auf Arbeitgeberseite häufig steigt. Das gilt besonders dann, wenn kein besonders gravierendes Fehlverhalten vorliegt, keine eindeutige verhaltensbedingte Grundlage besteht und auch keine umfassende betriebliche Umstrukturierung mit belastbarer Sozialauswahl und sauberer Umsetzung erkennbar ist. In solchen Fällen ist das Risiko real, dass ein Arbeitsgericht die Kündigung nicht für wirksam hält.

Der Blick auf das Prozessrisiko statt auf starre Pauschalen

Im Videoskript wird ein Gedanke hervorgehoben, der für die Praxis besonders aufschlussreich ist: Entscheidend ist nicht, welche Formel man abstrakt anlegt, sondern welche Kosten dem Arbeitgeber drohen, wenn der Rechtsstreit weitergeführt wird. Dieser Perspektivwechsel ist wichtig, weil er den Fokus von einer schematischen Berechnung auf die wirtschaftliche Realität verschiebt.

Angenommen, ein Kündigungsschutzverfahren zieht sich über viele Monate hin. Wenn die Kündigung am Ende scheitert, kann der Arbeitgeber verpflichtet sein, den Arbeitnehmer weiterzubeschäftigen und unter Umständen Vergütung für die Zwischenzeit nachzuzahlen.

Bei einem Monatsgehalt von 4.000 Euro bleibt es außerdem nicht bei genau dieser Summe. Auf Unternehmensseite kommen regelmäßig zusätzliche Belastungen hinzu, etwa Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Verwaltungsaufwand, interne Abstimmungskosten und Anwaltskosten.

Wird im Beispiel überschlägig mit rund 5.000 Euro monatlicher Gesamtbelastung kalkuliert, dann können sich bei zehn bis zwölf Monaten bereits 50.000 bis 60.000 Euro aufsummieren.

Das bedeutet: Die angebliche „Regelabfindung“ von 40.000 Euro kann aus Sicht des Unternehmens unter Umständen günstiger erscheinen als das Risiko, den Prozess zu verlieren und am Ende noch höhere Lasten tragen zu müssen. Genau daraus kann Verhandlungsspielraum entstehen.

Warum Arbeitgeber häufig nicht wirklich an einer Rückkehr interessiert sind

Arbeitgeber kündigen in aller Regel nicht deshalb, weil sie die Person später doch gern zurücknehmen möchten. Eine Kündigung ist fast immer Ausdruck des Wunsches, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Wenn im Prozess plötzlich die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung im Raum steht, ist das für viele Unternehmen keine attraktive Lösung.

Zwar gibt es Branchen und Situationen, in denen Arbeitgeber eher bereit sind, Beschäftigte zurückzunehmen, etwa bei Personalmangel oder in Bereichen mit dauerhaft hoher Nachfrage nach Arbeitskräften.

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“In der Regel ist die Drohung mit einer Rücknahme jedoch kein Lieblingsszenario des Unternehmens. Nach einer ausgesprochenen Kündigung ist das Vertrauensverhältnis oft belastet, die Motivation auf beiden Seiten beeinträchtigt und die Zusammenarbeit erschwert”, sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Christian Lange aus Hannover.

Aus genau diesem Grund sind viele Arbeitgeber bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um einen gerichtlichen Streit mit einem Vergleich zu beenden. Für Beschäftigte mit langer Betriebszugehörigkeit kann das bedeuten, dass die erste genannte Summe noch nicht das Ende der Verhandlungen markiert.

Je ungünstiger die Aussichten des Arbeitgebers vor Gericht sind, desto eher wächst der Anreiz, die Sache durch eine höhere Abfindung zu erledigen.

Der Unterschied zwischen Angebot und tatsächlichem Verhandlungspotenzial

Besonders aufschlussreich ist die Beobachtung, dass ein frühes Abfindungsangebot des Arbeitgebers oft gerade kein Zeichen besonderer Großzügigkeit ist, sondern eher ein Hinweis auf vorhandenes Risiko. Wer eine Kündigung rechtlich für unangreifbar hält, hat meist wenig Anlass, von sich aus einen nennenswerten Betrag anzubieten.

Ein Unternehmen, das schon vor einer Klage oder unmittelbar nach Ausspruch der Kündigung Geld ins Spiel bringt, signalisiert damit häufig, dass es einen Konflikt vermeiden möchte.

Für Arbeitnehmer bedeutet das nicht automatisch, dass jedes Angebot zu niedrig ist. Es bedeutet aber, dass das erste Angebot in vielen Fällen nicht den besten Wert darstellt, der erreichbar wäre.

Arbeitgeber verhandeln aus ihrer Sicht wirtschaftlich rational. Sie werden daher regelmäßig nicht ohne Weiteres den höchsten Betrag anbieten, den sie im Zweifel noch zahlen würden, um ein Verfahren zu beenden.

Gerade langjährig Beschäftigte sollten deshalb vorsichtig sein, eine erste Zahl vorschnell als angemessen anzusehen. Wer 20 Jahre im Betrieb war, verfügt nicht selten über eine deutlich stärkere Verhandlungsposition, als es der erste Blick auf die Formel vermuten lässt.

Ob diese Position im Einzelfall tatsächlich zu einer höheren Abfindung führt, hängt von vielen Faktoren ab. Die lange Beschäftigungsdauer allein entscheidet nicht alles, sie erhöht aber in vielen Fällen das Gewicht der eigenen Seite.

Tabelle: So hoch ist die Abfindung nach Betriebsjahren bei 4000 Euro Bruttogehalt

Beschäftigungsjahre Abfindungshöhe 1 Jahr 2.000 Euro 2 Jahre 4.000 Euro 3 Jahre 6.000 Euro 4 Jahre 8.000 Euro 5 Jahre 10.000 Euro 6 Jahre 12.000 Euro 7 Jahre 14.000 Euro 8 Jahre 16.000 Euro 9 Jahre 18.000 Euro 10 Jahre 20.000 Euro 11 Jahre 22.000 Euro 12 Jahre 24.000 Euro 13 Jahre 26.000 Euro 14 Jahre 28.000 Euro 15 Jahre 30.000 Euro 16 Jahre 32.000 Euro 17 Jahre 34.000 Euro 18 Jahre 36.000 Euro 19 Jahre 38.000 Euro 20 Jahre 40.000 Euro 21 Jahre 42.000 Euro 22 Jahre 44.000 Euro 23 Jahre 46.000 Euro 24 Jahre 48.000 Euro 25 Jahre 50.000 Euro 26 Jahre 52.000 Euro 27 Jahre 54.000 Euro 28 Jahre 56.000 Euro 29 Jahre 58.000 Euro 30 Jahre 60.000 Euro

Warum die Kündigungsschutzklage oft der eigentliche Hebel ist

Rechtsanwalt Lange vertritt sehr deutlich die Auffassung, dass sich eine Kündigungsschutzklage in solchen Fällen regelmäßig lohnt. Diese Einschätzung knüpft an eine typische Erfahrung aus der Praxis an: Erst wenn der Arbeitgeber merkt, dass die Kündigung nicht widerspruchslos hingenommen wird, beginnt häufig die eigentliche Verhandlung. Die Klage schafft Druck, zwingt zur rechtlichen Begründung und macht das Risiko für das Unternehmen konkret.

Dabei ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem Ziel der Klage und ihrer praktischen Wirkung. Juristisch richtet sich die Kündigungsschutzklage auf die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht beendet worden ist.

“Viele Verfahren enden dann nicht mit einer gerichtlichen Entscheidung über Fortsetzung oder Rückkehr, sondern mit einem Vergleich. Gerade deshalb ist die Klage oft das Instrument, mit dem überhaupt erst eine bessere Einigung erreichbar wird”, sagt Lange.

Für Arbeitnehmer mit langer Betriebszugehörigkeit ist dieser Mechanismus besonders bedeutsam. Je stärker der Kündigungsschutz im Einzelfall greift und je unangenehmer die Vorstellung einer erzwungenen Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber ist, desto eher kann eine Klage die Verhandlungsposition verbessern.

Das bedeutet nicht, dass automatisch ein überdurchschnittlich hoher Betrag erzielt wird. Es bedeutet aber, dass der Verhandlungsspielraum häufig größer ist als das anfängliche Angebot vermuten lässt.

Die kurze Frist nach einer Kündigung

Ein Punkt darf in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden: Wer sich gegen eine Kündigung wehren will, hat dafür regelmäßig nur wenig Zeit. Nach § 4 Kündigungsschutzgesetz muss die Kündigungsschutzklage grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Wird diese Frist versäumt, gilt die Kündigung im Regelfall als wirksam, selbst wenn sie inhaltlich angreifbar gewesen wäre.

Gerade weil Entscheidungen in einer emotional belastenden Situation schnell getroffen werden müssen, ist die Vorstellung verführerisch, man könne erst einmal abwarten, ob sich später noch etwas machen lässt.

Genau darin liegt jedoch ein erhebliches Risiko. Der rechtliche Spielraum schrumpft rasch, wenn die Frist verstreicht. Wer überlegt, gegen eine Kündigung vorzugehen oder ein Angebot zu prüfen, sollte deshalb sehr früh fachkundigen Rat einholen.

Was von der „Regelabfindung“ wirklich bleibt

Die im Alltag häufig zitierte Abfindungsformel ist nicht wertlos. Sie kann als erste Orientierung dienen und hilft, eine Größenordnung einzuordnen. Problematisch wird sie dort, wo sie mit einer verbindlichen Anspruchsgrundlage verwechselt wird oder den Blick auf die eigentliche Dynamik eines Kündigungsstreits verstellt.

Gerade bei langjähriger Betriebszugehörigkeit ist die Frage nach der Abfindungshöhe nicht sinnvoll zu beantworten, ohne das Risiko des Arbeitgebers genauer zu betrachten. Wer 20 Jahre im Unternehmen war und 4.000 Euro brutto verdient, kann rechnerisch auf 40.000 Euro kommen.

Ob das im konkreten Fall ein realistischer Vergleichsbetrag, ein zu niedriger Einstieg oder bereits eine vernünftige Lösung ist, hängt jedoch davon ab, wie belastbar die Kündigung ist und wie teuer ein Scheitern für den Arbeitgeber werden könnte.

Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Christian Lange, macht auf einen Punkt aufmerksam, der oft zu kurz kommt: “Nicht die Formel entscheidet den Fall, sondern die Verhandlungsmacht, die aus der konkreten arbeitsrechtlichen Lage entsteht. Und genau diese Verhandlungsmacht kann bei langjährig Beschäftigten erheblich sein.”

Fazit: Lange Betriebszugehörigkeit verändert die Kräfteverhältnisse

Wer nach 20 Jahren im Betrieb eine Kündigung erhält, sollte die Sache nicht allein durch die Brille einer einfachen Rechenformel betrachten. Die bekannte Größe von 0,5 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr kann eine erste Orientierung liefern, ersetzt aber keine Prüfung des Einzelfalls.

In vielen Konstellationen ist die rechtliche und wirtschaftliche Lage für den Arbeitgeber deutlich riskanter, als es der erste Blick vermuten lässt. Genau daraus entsteht oft der Spielraum für höhere Abfindungen.

Das gilt besonders dann, wenn es sich nicht um einen klar gelagerten Ausnahmefall mit eindeutigen Kündigungsgründen handelt. Je länger die Beschäftigung gedauert hat, desto eher stellt sich die Frage, ob eine Kündigung vor Gericht wirklich Bestand hätte und ob das Unternehmen eine Rückkehr des Arbeitnehmers ernsthaft in Kauf nehmen will.

Ist die Antwort darauf unsicher, kann die Abfindung rasch zu einem Instrument werden, mit dem der Arbeitgeber den Konflikt wirtschaftlich bereinigen möchte.

Der eigentliche Wert des angesprochenen Beispiels liegt daher nicht in der Zahl 40.000 Euro, sondern in der Erkenntnis, dass hinter jeder Abfindung eine Macht- und Risikorechnung steht. Wer diese Rechnung versteht, sieht schneller, warum langjährig Beschäftigte häufig bessere Karten haben, als es eine starre Faustformel vermuten lässt.

Quellen

Gesetze im Internet: Kündigungsschutzgesetz, § 1a KSchG, Gesetze im Internet: Kündigungsschutzgesetz, § 4 KSchG, Bundesagentur für Arbeit: Informationen zu Kündigung, Abfindung und Freistellung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zum Kündigungsschutz, Rechtsanwalt Christian Lange, Hannover.