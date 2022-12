Bürgergeld: Im Dezember wird neuer Hartz-Regelsatz überwiesen

Auszahlungsmonat Überweisungsdatum Wochentag November 2022 28.10.2022 Freitag Dezember 2022 29.11.2022 Freitag Januar 2023 28.12.2022 Montag

Das bedeutet, dass die neuen Bürgergeld-Regelleistungen bereits am 28. Dezember 2022 für Januar 2023 überwiesen werden.

Bürgergeld-Regelleistungen für 2023

Ab Januar 2023 gelten folgende Regelleistungen. Der neue Regelsatz wird bereits am 28. Dezember 2022 überwiesen.

Regelleistungen für einen erwachsenen Alleinstehenden: 502 Euro

Regelleistungen für erwachsene Partner: 451 Euro

Regelleistungen für Kinder von 14-17 Jahren: 420 Euro

Regelleistungen für Kinder von 6-13 Jahren: 348 Euro

Regelleistungen für Kinder bis 5 Jahren: 318 Euro

Mehrbedarfe ab 2023

Die Mehrbedarfe werden sich weiterhin prozentual an den Regelleistungen orientieren.

Nach dem derzeitigen Modell hieße das bei den Mehrbedarfen:

Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche 17 Prozent

Alleinerziehende Variante a) mit 1 Kind unter 7 Jahren oder 2 oder 3 Kindern unter 16 J. 36 Prozent

Alleinerziehende Variante b) mit mehr als 3 Kindern oder wenn Variante a) nicht zutrifft 12 Prozent je Kind (max. 60 Prozent)

Behinderte Leistungsberechtigte ab 15 Jahre, die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 SGB IX / § 54 SGB XII beziehen, erhalten 35 Prozent mehr

Nicht‐Erwerbsfähige mit Merkzeichen „G“ im Schwerbehindertenausweis 17 Prozent

Wenn das Jobcenter nichts überweist

Wenn das Jobcenter nicht zahlt, ist schnelle Hilfe gefragt. Oftmals sind technische Hinderungsgründe, wie eine falsche Kontonummer oder Buchungsfehler hierfür ursächlich. Wenn dann noch ein ganzes Wochenende am Monatsbeginn liegt, kann es sehr knapp werden. Diese erste Hilfe kann Abhilfe schaffen.

Wird es eine Weihnachtsbeilhilfe geben?

Bis zum Jahre 2005 gab es noch in der alten Sozialhilfe eine Weihnachtsbeihilfe. Nur kleinere Kommunen wie im oberbayrische Burghausen zahlten in den letzten Jahren von sich aus eine kleine Weihnachtsbeihilfe an Hartz IV Beziehende.

Das wurde von Jahr zu Jahr entschieden. Ob dies auch in diesem Jahr in den vereinzelten Kommunen passiert, ist ungewiss. Die absolute Mehrheit wird mal wieder auf sich allein gestellt sein. Das bedeutet im Klartext: Das SGB II sieht Weihnachtsbeihilfen nicht vor. Das wird sich auch mit dem “Bürgergeld” nicht ändern.

Welche Weihnachtsgeschenke behalten werden dürfen und was angerechnet werden könnte, haben wir hier beschrieben. (Bild: Strelciuc/stock.adobe.com)