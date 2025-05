Rente: Kommt bald die 13. Monatsrente?

Lesedauer 3 Minuten

Die Sozialdemokratie in Thüringen möchte eine zusätzliche Monatsrente einführen. Dieses Vorhaben könnte Millionen Rentnern in Deutschland zugutekommen. Ein Plus an Kaufkraft würde die Wirtschaft ankurbeln und viele Haushalte stärken.

Europäische Vorbilder: Mehrfachauszahlungen für Rentner

In einigen europäischen Ländern erhalten Ruheständler mehr als zwölf Rentenzahlungen pro Jahr. Österreich zahlt seit Langem eine 14. Pension an alle Anspruchsberechtigten. Dadurch steigt das verfügbare Einkommen in den Frühlings- und Herbstmonaten deutlich an.

Auch in der Schweiz profitieren Senioren von einer 13. Monatszahlung. Laut verschiedenen Berichten haben sich Schweizer Rentnerorganisationen aktiv dafür eingesetzt, um die Regierung zu überzeugen. Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien verfolgen ähnliche Modelle.

Diese Erfahrungen geben einen Hinweis darauf, wie eine zusätzliche Zahlung die Lebensqualität Älterer hebt. Wer mehr Geld in der Tasche hat, kann sich häufiger kulturelle Veranstaltungen leisten oder notwendige Anschaffungen tätigen.

Wirtschaftliche Vorteile und Kostenfaktor

Eine 13. Monatsrente erhöht zunächst die Ausgaben des Staates. Schätzungen gehen von rund 27 Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr aus. Das klingt nach einer enormen Summe. Doch wenn diese Gelder unmittelbar in den Konsum fließen, profitiert auch die öffentliche Hand von steigenden Steuereinnahmen.

Höhere Mehrwertsteuereinnahmen, stärkere Binnenkaufkraft und eine mögliche Entlastung der Sozialkassen könnten einen Teil der Kosten kompensieren. Laut Berechnungen verschiedener Rentenexperten bleiben die tatsächlichen Mehrbelastungen deshalb überschaubar.

Ein Sprecher der Thüringer SPD betont, dass diese Investition in soziale Sicherheit nicht nur moralisch wichtig sei, sondern zudem einen spürbaren volkswirtschaftlichen Mehrwert biete.

Wer regelmäßig mit weniger als 1.200 Euro pro Monat auskommen muss, sieht sich immer häufiger gezwungen, stark zu sparen. Sobald ein finanzielles Polster in Form eines zusätzlichen Rentenbezugs existiert, wird wieder mehr gekauft, was den Wirtschaftskreislauf ankurbelt.

Soziale Aspekte: Kampf gegen Altersarmut

Mit Einführung einer weiteren Monatszahlung könnten ältere Menschen ihre finanzielle Lage spürbar verbessern. Das wirkt vor allem in Regionen, in denen Rentner bisher besonders wenig erhalten. Thüringen sticht in offiziellen Statistiken als Bundesland hervor, das nicht nur eine ältere Bevölkerung hat, sondern deren Ruheständler auch vergleichsweise niedrige Bezüge aufweisen.

Dadurch steigen dort die Risiken von Altersarmut besonders stark. Immer mehr Seniorinnen und Senioren beantragen staatliche Grundsicherung oder andere ergänzende Leistungen. Eine zusätzliche Monatsrente würde die Not vieler Betroffener lindern und mehr finanzielle Unabhängigkeit schaffen. Wer im Ruhestand noch kulturell aktiv sein will, kann sich so eher einen Theaterbesuch oder Kinotickets leisten.

Auch die Enkel können öfter mit kleinen Geschenken überrascht werden. Das steigert den Lebensstandard und mindert Existenzängste.

Politische Hintergründe: Thüringer SPD setzt Zeichen

Der Vorschlag, eine 13. Monatsrente einzuführen, stammt nicht zufällig aus Thüringen. Dort gehört ein Teil der Sozialdemokratie dem sogenannten Seeheimer Kreis an. Diese Gruppe gilt als eher wirtschaftsnah, drängt aber gleichzeitig auf sozialpolitische Verbesserungen.

Eine ehemalige Staatssekretärin des Thüringer Wirtschaftsministeriums befürwortet die Idee ausdrücklich und sieht darin einen zentralen Schritt, um Altersarmut einzudämmen. Die Debatte im Freistaat könnte bundesweit Wellen schlagen. Denn sollte sich in Berlin eine Mehrheit finden, könnten rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in naher Zukunft eine Extrazahlung erhalten.

Das Signal aus Thüringen zeigt, dass die Idee nicht nur von eher linken Parteiflügeln, sondern auch von realpolitisch orientierten Sozialdemokraten vorgetragen wird.

Warum die 13. Monatsrente gerade jetzt diskutiert wird

In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten geraten Ruheständler mit kleinem Budget an ihre Grenzen. Strom, Heizung und Lebensmittel werden teurer. Viele Renten steigen jedoch nicht im gleichen Tempo. Bereits vor einigen Jahren wies eine Analyse des Arbeitskreises Rentenpolitik darauf hin, dass vor allem Frauen, die lange in Teilzeit gearbeitet haben, von Altersarmut bedroht sind.

Die Sozialpolitik versucht, verschiedene Stellschrauben anzuziehen. Dazu gehören Grundrentenmodelle und bedarfsabhängige Leistungen. Eine universelle 13. Monatszahlung würde aber ohne bürokratische Hürden alle Rentner erreichen. Das schafft Transparenz und nimmt sowohl Versicherten als auch Verwaltungen Arbeit ab.

Gegenstimmen und Herausforderungen

Kritische Stimmen fragen, ob eine solche Maßnahme in wirtschaftlich schwierigen Zeiten finanzierbar ist. Gegner verweisen auf andere dringende Baustellen, etwa den Ausbau der Digitalisierung oder Infrastrukturprojekte. Zudem warnen einige Ökonomen, dass zusätzliche staatliche Ausgaben die Inflation anheizen könnten.

Im Gegenzug erhalten sie Widerspruch von Verfechtern einer aktiven Sozialpolitik. Diese argumentieren, dass das Geld vor allem dem Binnenmarkt zugutekommt und so binnen kurzer Zeit in Form von Steuereinnahmen zum Teil wieder an den Staat zurückfließt.

Zukunftsausblick: Politische Umsetzung und mögliche Schritte

Die Debatte um eine zusätzliche Monatsrente könnte in den kommenden Jahren Fahrt aufnehmen. Sollte der Vorschlag es in die Koalitionsverhandlungen schaffen, wäre ein Entwurf denkbar, der die Leistung Schritt für Schritt einführt. Eine Testphase in einzelnen Bundesländern käme ebenfalls infrage.

Falls sich die Rentnerinnen und Rentner in größerer Zahl organisieren, könnte der politische Druck stark steigen. Experten gehen davon aus, dass eine breite Mobilisierung die Chancen auf eine Umsetzung erhöht. Beispiele aus der Schweiz zeigen, dass Protestaktionen und medienwirksame Kampagnen viel bewegen können.