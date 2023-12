Bürgergeld: Höherer Regelsatz wird bereits im Dezember überwiesen

Lesedauer 3 Minuten

Das Bürgergeld steigt ab 2024 um 61 Euro für einen Single-Haushalt und um 55 Euro für Partner in einer Bedarfsgemeinschaft. Der neue Regelsatz wird aber bereits im Dezember ausgezahlt.

Erhöhung der Bürgergeld-Sätze

Die Regelleistungen werden ab 2024 erhöht. Der Regelsatz für einen Einpersonenhaushalt steigt dann auf 563 Euro (bisher 502 Euro). Für erwachsene Partner in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft steigt der Regelsatz auf 506 Euro (bisher 451 Euro).

Auch die Regelsätze für Kinder und Jugendliche steigen. So steigt der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren von 402 auf 451 Euro. Der Regelsatz für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren steigt von 348 Euro auf 390 Euro.

Der monatliche Bürgergeld-Regelsatz von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren steigt von 318 Euro auf 357 Euro. Junge Erwachsene unter 25 Jahre, die noch im elterlichen Haushalt wohnen beziehen ab 2024 451 Euro (+49 Euro).

Alle Bürgergeld-Regelsätze für 2024 im Überblick

Alle Regelsätze 2024 im Vergleich zu 2023 in der tabellarischen Übersicht:

Regelsatz 2023 2024 Anpassung Regelbedarf für Alleinstehende/ Alleinerziehende

(Regelbedarfsstufe 1) 502 € 563 € +61 € Volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft

(Regelbedarfsstufe 2) 451 € 506 € +55 € Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen

(Regelbedarfsstufe 3) 402 € 451 € +49 € Regelsatz unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / Strafregelleistung

für ohne Zustimmung ausgezogene U 25’er

(Regelbedarfsstufe 3) 402 € 451 € +49 € Kinder 14 bis 17 Jahre

(Regelbedarfsstufe 4) 420 € 471 € +51 € Kinder von 6 bis 13 Jahre

(Regelbedarfsstufe 5) 348 € 390 € +42 € Kinder 0 bis 5 Jahre

(Regelbedarfsstufe 6) 318 € 357 € +39 €

Wann wird das Bürgergeld überwiesen?

Grundsätzlich müssen die Regelleistungen am ersten Tag des Monats auf dem Konto sein, damit wichtige Überweisungen wie Miete, Strom, Telefon etc. pünktlich getätigt werden können.

Um dies zu gewährleisten, wird das Bürgergeld bereits im Vormonat überwiesen. Meistens geschieht dies am letzten Arbeitstag der Woche.

Der letzte Tag des Monats ist Silvester, also der 31.12.2023. Silvester fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Der zweitletzte Tag ist ein Samstag. Samstage sind jedoch keine Bankarbeitstage, so dass auch dieser Tag für Überweisungen nicht zur Verfügung steht.

Somit bleibt als letztmöglicher Überweisungstag der Freitag, 29.12.2023. Das bedeutet, dass spätestens an diesem Tag die neuen Regelleistungen überwiesen werden müssen. In einigen Regionen werden die Bürgergeldleistungen bereits am 28.12.2023 überwiesen.

Auch Mehrbedarfe werden erhöht

Auch die möglichen Mehrbedarfe werden für 2024 erhöht. Diese werden zum Beispiel für Alleinerziehende, Schwerbehinderte oder chronisch Kranke zusätzlich zu den Regelleistungen gezahlt. Für chronisch Kranke werden beispielsweise 10 Prozent der Regelleistung zusätzlich gezahlt. Da die Regelsätze steigen, steigen auch die Mehrbedarfe.

Welche Mehrbedarfe gibt es?

Für unterschiedliche Lebenslagen werden sogenannte Mehrbedarfe, sofern ein Anspruch besteht, im Bürgergeld bewilligt. Hier eine Übersicht der Mehrbedarfe:

Was passiert, wenn kein Geld überwiesen wird?

Wenn bis zum 2. Januar 2024 kein Geld überwiesen wurde, sollten Betroffene sofort aktiv werden, denn das ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Es kann technische Probleme beim Jobcenter geben oder die Bankverbindung, die beim Antrag angegeben wurde, ist falsch.

Daher ist es ratsam, sofort den zuständigen Sachbearbeiter oder das Jobcenter zu informieren.

Manchmal liegen auch inhaltliche Gründe vor. Hat das Jobcenter vielleicht eine Zahlung gestoppt, weil bestimmte Leistungen unklar erscheinen? Wurde der Anspruch auf Bürgergeld noch nicht anerkannt?

Müssen die Betroffenen Unterlagen nachreichen? Gerade solche inhaltlichen Probleme müssen schnell geklärt werden, denn für die Betroffenen kann es nicht nur darum gehen, ob sie das ihnen zustehende Geld nicht rechtzeitig erhalten. Im Ernstfall geht es darum, ob sie es überhaupt bekommen. Und Vermieter, Stromanbieter und andere laufende Kosten warten – und sie warten nicht gerne.