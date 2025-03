Schwerbehinderung: Diese 3 Märchen zur Altersrente können bares Geld kosten

Lesedauer 3 Minuten

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen kursieren viele Meinungen und Behauptungen, die für große Verwirrung sorgen. Wenn Sie eine Schwerbehinderung haben und sich auf Gerüchte verlassen, riskieren Sie Folgen, die Sie im schlimmsten Fall viel Geld kosten können. In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten Fakten zusammen und räumen mit Fehlinformationen auf.

Märchen Nr. 1: „Ich war schon mit 50 ohne Abzug in Rente“

Ein häufiges Missverständnis führt dazu, dass einige Menschen behaupten, sie hätten bereits mit 50 Jahren ohne jegliche Abschläge Rente bezogen, nur weil sie eine Schwerbehinderung haben. Tatsächlich entsteht dieser Eindruck oft durch eine Verwechslung von zwei völlig unterschiedlichen Rentenarten.

Einerseits gibt es die Rente wegen Erwerbsminderung, die Personen erhalten können, wenn sie wegen gesundheitlicher Probleme gar nicht mehr oder nur noch wenige Stunden täglich arbeiten können. Diese Leistung kann tatsächlich schon in relativ jungen Jahren gewährt werden, etwa mit 30, 40 oder 50, wenn eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt.

Andererseits existiert die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die zwar aufgrund einer Schwerbehinderung einen früheren Renteneintritt ermöglicht, jedoch keinesfalls bereits mit 50 Jahren.

Sie setzt nämlich erst wenige Jahre vor dem gesetzlichen Rentenalter an, was heute meist Mitte 60 bedeutet, und in dieser Konstellation ist ein Bezug mit 50 ausgeschlossen. Wer sich also ausschließlich auf das Gerücht verlässt, man könne mit Schwerbehindertenausweis bereits in sehr jungen Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, läuft Gefahr, die eigenen Möglichkeiten grundlegend falsch einzuschätzen.

Wer stattdessen genauer hinschaut und die jeweils gültigen Voraussetzungen prüft, profitiert von verlässlichen Informationen und kann deutlich besser planen. So ist ein Renteneintritt für schwerbehinderte Menschen zwar früher möglich als bei anderen Versicherten, je nach individueller Versicherungsbiografie häufig schon mit 62 oder 65, doch niemals bereits mit 50.

Märchen Nr. 2: „Der Schwerbehindertenausweis allein öffnet die Tür zur Frührente“

Ein weiterer Trugschluss lautet: „Sobald ich den Ausweis habe, kann ich früher in Rente gehen.“ Tatsächlich genügt das Dokument allein nicht.

Ein Grad der Behinderung ab 50 allein genügt nicht für den vorzeitigen Rentenbezug. Zusätzlich ist eine Mindestversicherungszeit von 35 Jahren in der Gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich, die man auch als Wartezeit bezeichnet.

Wer die 35 Jahre nicht erreicht, hat keinen direkten Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen – selbst wenn ein Schwerbehindertenausweis vorliegt. Viele Personen erfüllen die Wartezeit jedoch durch Berufstätigkeit, Kindererziehungsphasen oder Zeiten der Arbeitsunfähigkeit.

Prüfen Sie frühzeitig Ihren Rentenkontostand. So können Sie realistisch einschätzen, ob Sie die erforderlichen 35 Jahre bereits erreicht haben oder wie viele Monate oder Jahre noch fehlen. Dann fallen spätere Überraschungen weg, und Sie können Ihren Ruhestand besser planen.

Märchen Nr. 3: „Diese Rente wird künstlich hochgerechnet“

Ein häufiges Märchen sagt, dass die Altersrente für schwerbehinderte Menschen künstlich aufgestockt wird, sodass Betroffene von einer besonders vorteilhaften Berechnung profitieren und dadurch spürbar höhere Auszahlungen erhielten als bei anderen Rentenarten.

In Wirklichkeit gelten jedoch dieselben Grundregeln wie bei jeder Altersrente: Entscheidend für die Rentenhöhe sind in erster Linie die individuell erworbenen Entgeltpunkte, die sich aus dem Verlauf des Erwerbslebens ergeben. Wer in Zeiten mit hohem Verdienst Beiträge entrichtet hat, sammelt mehr Punkte, während längere Phasen mit geringem Einkommen oder Teilzeitbeschäftigung sich entsprechend schwächer auswirken.

Es gibt keinen Mechanismus, der die Rente für schwerbehinderte Menschen automatisch „aufbläht“ oder „hochrechnet“. Der wesentliche Unterschied liegt lediglich darin, dass man bei Erfüllung aller Voraussetzungen – also Schwerbehinderung und ausreichenden Versicherungszeiten – bis zu zwei Jahre vor dem regulären Eintrittsalter abschlagsfrei in Rente gehen kann.

Da viele Betroffene sehr lange voll oder nahezu voll erwerbstätig waren und somit kontinuierlich in die Rentenversicherung eingezahlt haben, zeigt sich im Schnitt oft ein vergleichsweise günstiges Niveau. Das erklärt, warum die Altersrente für schwerbehinderte Menschen statistisch gesehen häufig höher ausfällt als andere Rentenarten, ohne dass dafür irgendeine Sonderregelung bei der Berechnung greifen würde.

Für den Hintergrund: Wichtige Bedingungen für die Altersrente auf einen Blick

Damit Sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen können, müssen mehrere Faktoren erfüllt sein:

Anerkannte Schwerbehinderung (mind. GdB 50): Ein Ausweis oder ein amtlicher Bescheid dokumentieren den Grad der Behinderung.

Mindestversicherungszeit von 35 Jahren: Maßgeblich sind Zeiten, in denen Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden.

Kindererziehungszeiten, bestimmte Pflegezeiten und Phasen mit Arbeitsunfähigkeit zählen meist mit.

Die reguläre Regelaltersgrenze richtet sich nach Ihrem Geburtsjahr. Wer heute in der Regel bis 67 arbeitet, kann mit Schwerbehindertenausweis oft bereits mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen. Mit Abschlägen gelingt der Renteneintritt noch etwas eher, häufig ab 62.

Praxisbeispiel: Eine 1964 geborene Person wäre laut gesetzlichem Rentenplan mit 67 Jahren rentenberechtigt. Liegt ein Schwerbehindertenausweis vor und sind 35 Beitragsjahre erfüllt, kann ein abschlagsfreier Rentenstart bereits mit 65 erfolgen. Wer früher wechselt, zum Beispiel mit 62, muss jedoch mit Einbußen rechnen.

Was Sie noch bedenken sollten

Viele Fragen entstehen rund um das Thema, wie man die eigene Erwerbsbiografie optimiert und welche Leistungen ggf. kombinierbar sind. Gerade wer mit Anfang 60 gesundheitlich angeschlagen ist, aber noch ein paar Jahre schaffen möchte, kann von flexiblen Arbeitszeitmodellen profitieren.

Drei Ratschläge zur Vorbereitung:

Rentenkonto klären: Fordern Sie eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung an. Dann kennen Sie Ihre bisherigen Entgeltpunkte und sehen, ob alle Zeiten (Ausbildung, Pflege von Angehörigen, Arbeitslosigkeit, Kindererziehung) korrekt berücksichtigt wurden. Persönliche Beratung nutzen: Sozialverbände und Versicherungsberater unterstützen Sie dabei, Ihre individuelle Situation einzuschätzen. Das schafft Sicherheit, bevor ein Antrag gestellt wird. Zeitliche Lücken füllen: Wenn Ihnen Versicherungszeiten fehlen, können bestimmte freiwillige Beiträge Abhilfe schaffen. Auch längere Elternzeiten oder Pflegezeiten können häufig anerkannt werden.

Diese Punkte tragen wesentlich dazu bei, dass Sie im entscheidenden Moment keine bösen Überraschungen erleben.