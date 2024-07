Rente: Wird die Rente 3 Monate nach dem Tod weitergezahlt?

Lesedauer 3 Minuten

Der Tod eines Rentenbeziehers bringt eine Vielzahl an organisatorischen und bürokratischen Herausforderungen mit sich.

Um die Angelegenheiten nach dem Tod eines Rentenempfängers korrekt zu regeln, sind mehrere Schritte erforderlich. Hierbei wird oft die Frage gestellt, wie lange die Rente und das Pflegegeld gezahlt werden. Wir geben Antworten!

Warum ist eine schnelle Meldung des Todesfalls wichtig?

Nach dem Tod eines Rentenbeziehers sollte der Sterbefall umgehend beim Renten Service der Deutschen Post gemeldet werden. Diese Meldung ist entscheidend, um Überzahlungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Rentenansprüche korrekt abgewickelt werden.

Das Standesamt stellt für die Abmeldung bei der Rentenversicherung ein spezielles Exemplar der Sterbeurkunde aus.

Falls das Bestattungsunternehmen diese Aufgabe nicht übernimmt, ist es am einfachsten, die Abmeldung persönlich in einer Postfiliale vorzunehmen. Dazu benötigen Sie den Rentnerausweis des Verstorbenen oder eine Mitteilung über die Rentenleistungen sowie die Sterbeurkunde.

Wie lange wird die Rente nach dem Tod weitergezahlt?

Gemäß § 102 Absatz 5 SGB VI wird die Rente eines Verstorbenen bis zum Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem der Tod eingetreten ist.

Das bedeutet, dass alle gesetzlichen Renten, die der Betroffene zuletzt erhalten hat, bis zum Ende des Todesmonats gezahlt werden.

Diese Gelder gehen in die Erbmasse ein und können zur Deckung anfallender Kosten genutzt werden. Häufig kommt es vor, dass bei einem Todesfall am Monatsende auch noch im Folgemonat Rentenzahlungen erfolgen.

Diese zuviel gezahlten Beträge werden normalerweise automatisch zurückgebucht. Daher empfiehlt es sich, das Konto des Verstorbenen noch für eine gewisse Zeit bestehen zu lassen, um Rückbuchungen zu ermöglichen.

Welche Ansprüche hat der hinterbliebene Partner?

Für den hinterbliebenen Ehe- oder Lebenspartner gilt die Regelung des sogenannten Sterbevierteiljahrs. Innerhalb der drei Monate nach dem Tod des Rentenbeziehers gelten bei der Witwenrente Sonderregelungen.

In dieser Zeit erhalten selbst finanziell gut situierte Witwen oder Witwer die Hinterbliebenenrente, vorausgesetzt, der Verstorbene bezog eine Altersrente oder erfüllte die Anspruchsvoraussetzungen.

Die Hinterbliebenenrente wird in dieser Zeit in voller Höhe der gesetzlichen Rente des Verstorbenen gewährt. Praktisch bedeutet dies, dass die Altersrente nicht nur im Sterbemonat, sondern auch in den folgenden drei Monaten in voller Höhe weitergezahlt wird.

Was ist der Sterbequartalsvorschuss?

Nach dem Tod eines Rentenbeziehers können auf den hinterbliebenen Ehe- oder Lebenspartner zahlreiche finanzielle Lasten zukommen.

Daher zahlt die Rentenversicherung auf Antrag die drei vollen Monatsrenten, die der Witwe oder dem Witwer zustehen, auf einmal aus. Diese Regelung, oft als Sterbevierteljahr bezeichnet, heißt offiziell Sterbequartalsvorschuss.

Die Einmalzahlung muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Tod beim Renten-Service der Deutschen Post beantragt werden. Wird der Antrag nicht gestellt, erhält der Hinterbliebene die drei Renten als monatliche Einzelzahlungen.

Erst nach dem Sterbevierteiljahr greifen die eigentlichen Regeln der Hinterbliebenenrente, wobei dann nur ein Teil der Rente des Verstorbenen gezahlt wird.

Bei der großen Witwenrente sind dies 60 beziehungsweise 55 Prozent der Altersrente des Verstorbenen, wobei Einkommen der Witwe oder des Witwers auf die Rente angerechnet wird.

Wir lange wird das Pflegegeld nach dem Tod gezahlt?

Die meisten Verstorbenen haben zuletzt Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Angehörige müssen die Pflegeversicherung über den Tod des Betroffenen informieren, falls diese Aufgabe nicht von einem Bestattungsunternehmen übernommen wird.

Nach dem Tod stehen Erben unter Umständen noch Zahlungen der Pflegeversicherung zu, insbesondere wenn der Verstorbene Pflegegeld erhielt, weil er überwiegend von Angehörigen gepflegt wurde. Das Pflegegeld wird für den vollen Todesmonat gezahlt, auch wenn der Tod am Monatsanfang eintrat. Bereits überwiesenes Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Tipp: Achten Sie auf Nachzahlungen des Pflegegelds

Wenn sich die gesundheitliche Situation des Verstorbenen in den letzten Monaten verschlechtert hat und eine Höherstufung des Pflegegrads beantragt wurde, besteht möglicherweise Anspruch auf Nachzahlungen. Diese Möglichkeit sollten Sie im Auge behalten und gegebenenfalls bei der Pflegekasse nachfragen. Erben müssen in solchen Fällen unter Umständen einen Erbschein vorlegen.

Was gilt bei Pflege-Rechnungen, die nach dem Tod eingehen?

Erben übernehmen nicht nur das Vermögen, sondern auch die Verbindlichkeiten des Verstorbenen. Sie müssen daher eingehende Rechnungen bezahlen, es sei denn, sie schlagen das Erbe aus. Das Erbe kann dadurch deutlich gemindert werden.

Die Pflegeversicherung erstattet jedoch auch Rechnungen, die nach dem Tod des Pflegebedürftigen eingehen, etwa für Hilfsmittel, Verhinderungspflege, den Entlastungsbetrag und Leistungen zur Wohnungsanpassung.

Diese Erstattungsleistungen können innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tod des Pflegebedürftigen bei der Pflegekasse eingereicht werden.

Rechnungen eines Pflegedienstes, die über das gesetzliche Sachleistungsbudget hinausgehen, werden jedoch auch nach dem Tod des Pflegebedürftigen nicht erstattet und müssen aus dem Erbe beglichen werden.