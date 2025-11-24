Rente 2026: Wie viel darf ein Rentner steuerfrei dazuverdienen im Monat?

Lesedauer 6 Minuten

Wenn Rentnerinnen und Rentner fragen, wie viel sie „steuerfrei dazuverdienen“ dürfen, vermischen sich oft drei verschiedene Ebenen: das Steuerrecht, die Regeln der gesetzlichen Rentenversicherung und die Sozialversicherung mit Kranken- und Pflegebeiträgen.

Steuerrechtlich ist entscheidend, ob auf zusätzliches Einkommen Einkommensteuer anfällt. Hier wirken der allgemeine Grundfreibetrag sowie – ab 2026 – ein neuer Freibetrag speziell für Arbeit im Rentenalter, die sogenannte Aktivrente.

Rentenrechtlich geht es um die Frage, ob ein Nebenverdienst die Rente kürzt. Seit 2023 dürfen Bezieher einer Altersrente – auch bei vorgezogenem Rentenbeginn – unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente gekürzt wird. Nur bei Erwerbsminderungsrenten gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen.

Sozialversicherungsrechtlich schließlich geht es um Beiträge zur Kranken-, Pflege- und ggf. Rentenversicherung, die auch im Ruhestand auf Arbeitseinkommen anfallen können. Steuerfrei heißt also nicht automatisch „abgabenfrei“.

Vor diesem Hintergrund lohnt der Blick auf die Jahre 2025 und 2026 im Detail – denn 2026 bringt mit der Aktivrente eine einschneidende Neuerung für viele arbeitende Rentner.

2025: Steuerfreier Zuverdienst ohne Aktivrente

Im Jahr 2025 gilt für Rentnerinnen und Rentner zunächst das gleiche Einkommensteuerrecht wie für alle anderen. Es gibt keinen speziellen zusätzlichen Freibetrag allein für Zuverdienst im Rentenalter.

Der wichtigste Betrag ist der allgemeine steuerliche Grundfreibetrag. Er stellt sicher, dass das Existenzminimum steuerfrei bleibt. 2025 liegt dieser Grundfreibetrag bei 12.096 Euro im Jahr, also rechnerisch bei etwa 1.008 Euro im Monat.

Alles zu versteuernde Einkommen – also insbesondere die steuerpflichtige Rente und eventuelle Arbeitseinkommen – wird gemeinsam betrachtet. Solange dieses zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag nicht überschreitet, fällt keine Einkommensteuer an.

In der Praxis ist die gesetzliche Rente jedoch bei den meisten Rentnern so hoch, dass der Grundfreibetrag bereits weitgehend oder vollständig durch die Rente ausgeschöpft wird. Dann führt zusätzlicher Lohn aus einem Nebenjob häufig zumindest teilweise zu Einkommensteuer.

Minijob im Jahr 2025

Besonders verbreitet ist der Minijob. Die Geringfügigkeitsgrenze für Minijobs liegt 2025 bei 556 Euro pro Monat.

Wird der Minijob klassisch geführt, zahlt der Arbeitgeber pauschale Abgaben an die Minijob-Zentrale, inklusive einer pauschalen Lohnsteuer von in der Regel 2 Prozent. Für die Rentnerin oder den Rentner bedeutet das: Das Entgelt aus dem Minijob taucht normalerweise nicht in der eigenen Einkommensteuerveranlagung auf. Subjektiv wirkt der Minijob damit „steuerfrei“, auch wenn formal eine pauschale Lohnsteuer abgeführt wird.

Wer statt der Pauschalsteuer eine individuelle Besteuerung nach Lohnsteuerkarte wählt, muss das Minijob-Einkommen ganz normal versteuern – dann ist es Bestandteil des zu versteuernden Gesamteinkommens.

Seit 2023: Keine Hinzuverdienstgrenzen mehr bei Altersrenten

Für die Frage nach dem monatlichen Zuverdienst ist auch wichtig, dass bei Altersrenten seit dem 1. Januar 2023 keine Hinzuverdienstgrenzen mehr gelten. Altersrentner – auch mit vorgezogener Altersrente – dürfen seither beliebig viel hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente gekürzt wird.

Damit gilt bereits 2025: Die Obergrenze, wie viel ein Rentner „dazuverdienen darf“, wird im Wesentlichen nur noch durch das Steuerrecht und durch die Bereitschaft begrenzt, Sozialbeiträge auf den Lohn zu zahlen – nicht mehr durch Rentenkürzungen.

Anders ist die Lage bei Erwerbsminderungsrentnern. Hier bestehen weiterhin deutliche Hinzuverdienstgrenzen: Für eine volle Erwerbsminderungsrente liegen diese um die 19.000 bis 20.000 Euro im Jahr, bei teilweiser Erwerbsminderung etwa beim Doppelten.

Werden diese Grenzen überschritten, drohen Rentenkürzungen – unabhängig davon, ob der Hinzuverdienst steuerfrei bleibt oder nicht.

2026: Die Aktivrente als neuer Steuerfreibetrag für Arbeit im Ruhestand

Zum 1. Januar 2026 tritt mit dem Aktivrentengesetz eine neue Regelung in Kraft, die das Arbeiten im Ruhestand steuerlich deutlich attraktiver macht. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz inzwischen beschlossen; es soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Inhalt der Aktivrente ist ein neuer Steuerfreibetrag im Einkommensteuergesetz: Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat und als Arbeitnehmer weiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann bis zu 2.000 Euro monatlich aus dieser Beschäftigung steuerfrei beziehen.

Wichtige Punkte im Überblick

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Regelaltersgrenze überschritten haben, können weiterhin arbeiten. Der Lohn aus dieser sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bleibt bis zu einer Höhe von 2.000 Euro im Monat steuerfrei. Die Steuerbefreiung greift bereits im Lohnsteuerabzug, das heißt, der Arbeitgeber berücksichtigt den Freibetrag bei der Gehaltsabrechnung. Einkommen oberhalb von 2.000 Euro im Monat ist wie bisher regulär steuerpflichtig.

Die Aktivrente gilt ausdrücklich nicht für Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte, Beamtinnen und Beamte sowie Minijobs. Für diese Gruppen ändert sich durch die Aktivrente an der Besteuerung grundsätzlich nichts.

Die Aktivrente ist kein Rentenprodukt und keine zusätzliche Rentenleistung, sondern ein Steuerbonus auf Arbeitseinkommen im Rentenalter. Die gesetzliche Rente selbst wird unverändert nach den allgemeinen Regeln zur nachgelagerten Besteuerung behandelt.

Kombination von Aktivrente und Grundfreibetrag: bis zu 36.348 Euro steuerfrei pro Jahr

Der allgemeine Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro im Jahr.

Zusammen mit der Aktivrente eröffnet sich damit ein beträchtlicher Spielraum für steuerfreien Zuverdienst.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt weist darauf hin, dass “die Steuerfreiheit aus der Aktivrente (24.000 Euro pro Jahr = 2.000 Euro pro Monat) zusätzlich zum Grundfreibetrag von 12.348 Euro gelten soll. Daraus ergibt sich ein theoretisch steuerfreies Einkommen aus Rente und Arbeit von bis zu 36.348 Euro im Jahr, also rechnerisch rund 3.029 Euro im Monat.”

Das bedeutet in der Praxis: Ein Rentner, der regulär im Ruhestand ist und zum Beispiel 2.000 Euro brutto im Monat aus einer Teilzeitbeschäftigung erhält, zahlt auf diesen Lohn keine Einkommensteuer mehr, solange die Voraussetzungen der Aktivrente erfüllt sind. Die gesetzliche Altersrente selbst bleibt zwar grundsätzlich steuerpflichtig, profitiert aber weiterhin vom allgemeinen Grundfreibetrag. Je nach Rentenhöhe kann ein Teil der Rente ebenfalls steuerfrei bleiben.

Wichtig ist, dass es sich bei den 36.348 Euro im Jahr um eine Obergrenze unter idealisierten Annahmen handelt. Ob im Einzelfall wirklich keine Einkommensteuer anfällt, hängt von vielen Faktoren ab: Höhe der Bruttorente, steuerpflichtiger Anteil der Rente, weitere Einkünfte (zum Beispiel aus Vermietung oder Kapitalvermögen), Steuerklasse und kirchensteuerliche Situation.

Sozialabgaben bleiben: Die Aktivrente entlastet nur bei der Steuer

Die Aktivrente ändert nichts daran, dass auf Arbeitseinkommen im Ruhestand weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen, ebenso in aller Regel Beiträge zur Rentenversicherung.

Das führt zu einer interessanten Doppelwirkung. Die Bruttolöhne bleiben bis 2.000 Euro im Monat steuerfrei, gleichzeitig fließen weiter Beiträge in die Sozialversicherung. Für viele arbeitende Rentner steigt damit das verfügbare Nettoeinkommen deutlich, ohne dass die sozialen Sicherungssysteme geschwächt werden. Langfristig können zusätzliche Rentenpunkte aus den weiteren Beiträgen die Altersrente sogar etwas erhöhen.

Wer dagegen sehr niedrige Renten bezieht und auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, profitiert von der Aktivrente steuerlich nur eingeschränkt. Grundsicherungsleistungen werden bedarfsabhängig berechnet; zusätzlicher Nettoverdienst wird in der Regel vollständig oder weitgehend auf die Leistung angerechnet. Für diese Personengruppe entscheidet eher das Sozialrecht als das Steuerrecht darüber, was „unterm Strich“ vom Zuverdienst bleibt.

Minijob und Midijob 2026: Mehr Spielraum für Rentner

Parallel zur Aktivrente verändern sich zum 1. Januar 2026 auch die Grenzen für Minijobs. Die Geringfügigkeitsgrenze steigt mit dem höheren Mindestlohn von 13,90 Euro auf 603 Euro pro Monat. 2025 lag sie noch bei 556 Euro.

Für Rentnerinnen und Rentner entstehen damit zwei unterschiedliche Modelle des steuerbegünstigten Zuverdienstes. Wer unterhalb der Regelaltersgrenze ist oder lieber bei einem Minijob bleiben möchte, kann bis 603 Euro monatlich im Rahmen eines Minijobs verdienen. Die Lohnsteuer wird meist pauschal vom Arbeitgeber getragen; das Einkommen taucht dann nicht im individuellen Steuerbescheid auf. Die Regelungen bleiben auch 2026 gültig.

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und sozialversicherungspflichtig arbeitet, kann ab 2026 statt eines Minijobs oder zusätzlich dazu von der Aktivrente profitieren. Dann sind bis zu 2.000 Euro monatlicher Arbeitslohn aus dieser Beschäftigung steuerfrei, auch wenn das Beschäftigungsverhältnis kein Minijob ist.

Wichtig bleibt die Gestaltung im Einzelfall. Für kleinere Zuverdienste kann ein Minijob weiterhin sinnvoll sein. Wer regelmäßig deutlich mehr als die Minijob-Grenze dazuverdienen möchte, fährt mit einem regulären sozialversicherungspflichtigen Teilzeitjob und Aktivrente oft besser.

Sonderfall Erwerbsminderungsrente

Für Bezieher einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen, die sich an bestimmten Sozialversicherungsgrößen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Für 2025 liegt die jährliche Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderungsrente rund bei 19.600 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung etwa bei 39.000 Euro.

Wer diese Grenzen überschreitet, riskiert eine Kürzung oder den Wegfall der Erwerbsminderungsrente. Die Aktivrente zielt dagegen ausdrücklich auf Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und damit nicht mehr im System der Erwerbsminderungsrente sind. Für diese Gruppe gelten ausschließlich die neuen steuerlichen Regeln, nicht jedoch zusätzliche Hinzuverdienstgrenzen im Rentenrecht.

Tabelle: Steuerfreier Zuverdienst 2025 und 2026 im Vergleich

Die folgende vereinfachte Übersicht fasst die wichtigsten steuerlichen Spielräume für Rentnerinnen und Rentner zusammen. Sie bezieht sich auf Single-Haushalte und stellt die typischen Höchstbeträge dar, die nach aktueller Rechtslage bzw. beschlossener Gesetzeslage ohne Einkommensteuerbelastung möglich sind.

Bitte beachten: Im individuellen Fall können die Werte abweichen, insbesondere durch die konkrete Rentenhöhe und weitere Einkünfte.

Jahr Steuerfreier Zuverdienst pro Monat (typischer Höchstwert) 2025 Kein eigener zusätzlicher Freibetrag für Rentner-Zuverdienst.

Maßgeblich ist der allgemeine Grundfreibetrag von 12.096 € pro Jahr

(ca. 1.008 € pro Monat), der durch die Rente meist weitgehend ausgeschöpft wird.

Minijob-Einkommen bis 556 € monatlich kann bei pauschaler Versteuerung durch den Arbeitgeber

faktisch ohne eigene Einkommensteuerbelastung bezogen werden. 2026 Neuer Freibetrag für Arbeitslohn nach Erreichen der Regelaltersgrenze:

bis zu 2.000 € pro Monat steuerfrei aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (Aktivrente).

Zusätzlich bleibt der Grundfreibetrag von 12.348 € pro Jahr bestehen.

Theoretisch sind damit im Extremfall bis zu rund 3.029 € pro Monat an Rente und Arbeitslohn zusammen

ohne Einkommensteuer möglich. Die Minijob-Grenze steigt zugleich auf 603 € pro Monat.

Was bedeutet das für Rentner praktisch?

Für viele Rentnerinnen und Rentner ist 2025 steuerlich noch von der klassischen Logik geprägt: Die Rente nimmt den meisten Platz im Grundfreibetrag ein, zusätzlicher Lohn ist ab einer gewissen Höhe steuerpflichtig, es sei denn, er wird im Rahmen eines Minijobs pauschal besteuert.

Ab 2026 kommt mit der Aktivrente ein zusätzlicher, deutlich spürbarer Steuerbonus hinzu. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und weiterarbeitet, kann bis zu 2.000 Euro monatlich lohnsteuerfrei verdienen – zusätzlich zur ohnehin bestehenden Steuerfreigrenze für das Existenzminimum. Damit wird es attraktiver, im Ruhestand in Teilzeit weiterzuarbeiten oder eine bisherige Tätigkeit einige Jahre fortzuführen.

Gleichzeitig bleibt es wichtig, den eigenen Fall genau zu prüfen. Ob und in welcher Höhe tatsächlich keine Einkommensteuer anfällt, hängt von der persönlichen Rentenhöhe, von anderen Einkünften und von der Wahl der Beschäftigungsform ab.

Für eine individuelle Einschätzung ist eine Beratung bei Lohnsteuerhilfeverein, Steuerberaterin oder Finanzamt sinnvoll – insbesondere bei Kombination von gesetzlicher Rente, betrieblicher oder privater Altersvorsorge, Miet- und Kapitaleinkünften.