Pflegegrad zu niedrig trotz Schwerbehinderung: So findet man die Fehler im Gutachten

Wer einen Schwerbehindertenausweis hat und zusätzlich Pflege braucht, erlebt es oft täglich: Es sind zwei verschiedene Bescheide, zwei verschiedene Gutachten – aber nur ein Körper, ein Alltag, eine Familie.

Viele Betroffene merken erst beim Blick in die Post vom Versorgungsamt oder der Pflegekasse, wie groß die Lücke zwischen Papier und Wirklichkeit sein kann. Genau an diesen Schnittstellen entscheiden Bürokratie und Gutachten darüber, ob Hilfen ausreichen oder nicht.

Grad der Behinderung: Teilhabe statt Pflege

Der Grad der Behinderung bewertet, wie stark Krankheit oder Behinderung die Teilhabe am Leben einschränkt. Es geht um Wegefähigkeit, Arbeit, Konzentration, soziale Kontakte, aber auch darum, ob jemand auf Hilfsmittel, Begleitung oder besondere Schutzrechte angewiesen ist.

Zuständig ist das Versorgungsamt, entschieden wird überwiegend nach Aktenlage. Ärztliche Berichte, Klinikbefunde und Diagnosen werden nach den versorgungsmedizinischen Grundsätzen in einen GdB „übersetzt“.

Mit einem GdB von mindestens 50 gilt man als schwerbehindert. Das eröffnet Nachteilsausgleiche, etwa Zusatzurlaub, besonderen Kündigungsschutz, steuerliche Pauschbeträge, teilweise auch frühere Rentenoptionen und Merkzeichen wie G, aG, H oder Bl.

Auf dem Papier wirkt das oft umfangreich, im Alltag ist es aber nur dann etwas wert, wenn die Einstufung die wirklichen Einschränkungen abbildet. Ein GdB von 30 bei massiven Mobilitätsproblemen hilft kaum, wenn Fahrten nicht organisiert werden können und der Arbeitsplatz nicht gesichert ist.

Pflegegrad: Konkreter Hilfebedarf im Tagesablauf

Der Pflegegrad misst nicht die Behinderung an sich, sondern den tatsächlichen Hilfebedarf bei alltäglichen Tätigkeiten. Entscheidend ist, wie selbstständig jemand sich waschen, anziehen, essen, bewegen, kommunizieren, den Tagesablauf steuern und mit psychischen Belastungen umgehen kann.

Die Pflegekasse beauftragt dafür den Medizinischen Dienst, bei Privatversicherten MEDICPROOF.

Begutachtet wird nach Modulen mit Punktesystem. Am Ende steht ein Pflegegrad zwischen 1 und 5, aus dem sich Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Kombinationsleistungen, Entlastungsleistungen und weitere Hilfen ergeben.

Wer hier zu niedrig eingestuft wird, hat im Alltag schlicht zu wenig Unterstützung – und Angehörige tragen die Folgen, egal wie die Zahlen im Bescheid aussehen.

Kein Automatismus – aber dieselben Krankheiten

Wichtiger Klartext: Es gibt keinen rechtlichen Automatismus. Ein GdB von 50 führt nicht automatisch zu einem bestimmten Pflegegrad. Und ein Pflegegrad 3 bedeutet nicht automatisch Schwerbehinderung. Beide Verfahren sind rechtlich unabhängig.

In der Praxis beruhen beide Einstufungen aber häufig auf denselben Erkrankungen: chronische Herzschwäche, Parkinson, Long Covid, Multiple Sklerose, schwere Depressionen, Demenz, Rheuma, schwere orthopädische Schäden und viele andere. Der Unterschied liegt in der Brille, mit der geschaut wird.

Die Schwerbehinderung fragt, wie weit die Teilhabe am Leben eingeschränkt ist. Der Pflegegrad konzentriert sich darauf, wie viel praktische Hilfe jemand braucht.

Das Ergebnis: Ein Mensch kann formal einen mittleren GdB und einen niedrigen Pflegegrad haben und trotzdem im Alltag kaum noch auf die Beine kommen. Für Betroffene zählt nicht die juristische Konstruktion, sondern die Summe der Nachteile.

Wo Gutachten gern Lücken lassen

Die erste Lücke entsteht bei der Pflegebegutachtung. Der Termin ist eine Momentaufnahme. Angekündigt, zeitlich begrenzt, oft tagsüber. Viele Betroffene bemühen sich, „tapfer“ zu sein, wollen nicht jammern und reißen sich zusammen.

Was nachts passiert, wenn niemand vom Medizinischen Dienst zugeschaltet ist, bleibt unsichtbar: Stürze auf dem Weg zur Toilette, Verwirrtheit, Panikattacken, Atemnot, schlaflose Nächte der Angehörigen.

Die zweite Lücke liegt bei psychischen und kognitiven Einschränkungen. Wer äußerlich „ganz okay“ wirkt, innerlich aber unter ständiger Angst, Orientierungslosigkeit, Konzentrationsstörungen oder Vergesslichkeit leidet, wird im Gutachten schnell als „noch weitgehend selbstständig“ beschrieben.

Dass Angehörige Medikamente vorbereiten, Termine überwachen, Telefonate führen und Krisen abfangen, fällt nicht unter „Körperpflege“ und taucht häufig nur am Rand auf.

Ähnlich problematisch arbeiten viele GdB-Entscheidungen. Versorgungsämter lesen Diagnosen, aber nicht immer die Funktionsfolgen. Ob jemand nur mit Schmerzmitteln überhaupt aus dem Haus kommt, nach wenigen Schritten stehenbleiben muss oder öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr nutzen kann, ist in Arztbriefen oft nicht klar beschrieben.

Entscheider greifen dann eher auf Standardwerte zurück. Heraus kommt ein GdB, der mit der gelebten Realität wenig zu tun hat.

Wie sich beide Einstufungen trotzdem stützen können

Gerade weil beide Systeme dieselben Krankheiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten, können sie einander stützen – wenn Betroffene das bewusst nutzen.

Ein anerkannter Pflegegrad belegt schriftlich, dass dauerhafte Hilfebedürftigkeit besteht. Im Widerspruch gegen einen zu niedrigen GdB kann genau darauf verwiesen werden. Wenn der Medizinische Dienst festhält, dass regelmäßig Hilfe beim Duschen, Anziehen, beim Gang zur Toilette oder bei der Medikamenteneinnahme nötig ist, spricht das für eine erhebliche Teilhabeeinschränkung. Ignoriert das Versorgungsamt diese Realität, lässt sich der Widerspruch damit begründen.

Umgekehrt kann ein bereits anerkannter hoher GdB mit Merkzeichen ein deutliches Warnsignal sein, wenn der Pflegegrad niedrig angesetzt wurde.

Wer wegen des Merkzeichens G oder aG als erheblich in der Bewegungsfähigkeit eingeschränkt gilt, aber im Pflegegutachten angeblich weitgehend selbstständig Treppen steigen und sich fortbewegen kann, steht mit zwei widersprüchlichen Bewertungen da. Genau solche Widersprüche eignen sich, um ein Pflegegutachten anzugreifen.

Finanzielle Folgen: Wenn Lücken Geld kosten

Die Doppelrolle von GdB und Pflegegrad ist nicht nur rechtliches Detail, sondern bares Geld. Treffer oder Fehler in den Gutachten entscheiden über Nachteilsausgleiche, Steuer-Pauschbeträge, Pflegepauschbetrag für Angehörige, Pflegegeld, Sachleistungen und Hilfsmittel.

Ein zu niedriger GdB kann den Zugang zu bestimmten Merkzeichen blockieren und damit zum Beispiel Befreiungen bei ÖPNV, Kfz-Steuer, Parkmöglichkeiten oder Steuererleichterungen verhindern. Ein zu niedriger Pflegegrad reduziert das Pflegegeld, lässt notwendige Hilfsmittel oder Entlastungsleistungen entfallen und zwingt Angehörige, mehr unvergütete Pflege zu leisten oder aus eigener Tasche zu zahlen.

Gerade Menschen mit geringen Einkommen, Bürgergeld-Beziehende, Alleinerziehende oder Rentner mit kleinen Renten können diese Lücken nicht „auffangen“. Für sie ist ein einstelliger Prozentwert im Bescheid kein abstrakter Streit, sondern die Frage, ob die Pflegeperson sich ein paar Stunden Entlastung leisten kann oder ob eine notwendige Haushaltshilfe überhaupt finanzierbar ist.

Widerspruch: Wenn Bescheid und Alltag nicht zusammenpassen

Der erste Schritt ist immer dieselbe Frage: Passt das, was im Bescheid steht, zu dem, was an einem durchschnittlichen Tag wirklich passiert? Wer morgens ohne Hilfe nicht aus dem Bett kommt, beim Duschen stürzt, beim Anziehen Hilfe braucht, sich im Haushalt nicht mehr orientieren kann und abends völlig erschöpft ist, sollte sich in einem niedrigen Pflegegrad nicht wiederfinden.

Betroffene und Angehörige brauchen dafür keine juristische Ausbildung. Hilfreich ist ein ehrlicher Blick auf den Tagesablauf: Was gelingt nur noch mit Hilfe? Was wird ganz von Angehörigen übernommen? Welche Tätigkeiten können gar nicht mehr ausgeführt werden?

Wo drohen Gefahren, etwa durch Sturzrisiko oder Vergessen von Medikamenten? Wenn das Leben deutlich schwerer aussieht, als es im Gutachten beschrieben ist, liegt fast immer ein Ansatz für Widerspruch vor.

Dann kommt die zweite Ebene: Dokumentation. Ein Pflegetagebuch über mindestens ein bis zwei Wochen, konkrete Beispiele, wie lange Körperpflege dauert, wie oft Hilfe benötigt wird, wann es zu Krisen oder Überforderungen kommt, hilft enorm.

Ärztliche Stellungnahmen mit klaren Aussagen sind dabei wichtiger als blumige Formulierungen. Der Satz, jemand sei „eingeschränkt belastbar“, nützt wenig. Hilfreich ist eine Formulierung wie: „Der Patient kann maximal 50 Meter gehen, danach sind Pausen und Begleitung nötig.“

Diese Unterlagen sollten für beide Verfahren genutzt werden: für den Widerspruch beim Pflegegrad und die Neufeststellung oder Höherstufung beim GdB. Wer beide Bescheide nebeneinander legt und Widersprüche aufzeigt, macht deutlich, dass hier nicht sorgfältig gearbeitet wurde.

Klage: Wenn die Verwaltung bei der eigenen Sicht bleibt

Nicht jeder Widerspruch führt zu einer Korrektur. Bleibt die Behörde bei ihrer Einstufung, ist die Klage vor dem Sozialgericht der nächste Schritt. Sie kostet keine Gerichtsgebühren, kann aber lang dauern und Nerven kosten.

Sinnvoll ist sie vor allem dann, wenn die tatsächlichen Einschränkungen belegbar sind und Gutachten offensichtlich am Alltag vorbeigehen.

Wer schwer krank ist, allein lebt, einen hohen Medikamentenbedarf hat, an schweren psychischen Erkrankungen leidet oder bereits im Krankenhaus, in Reha oder bei Fachärztinnen umfassend dokumentierte Befunde hat, bringt starke Argumente mit.

Kommt dann noch hinzu, dass GdB und Pflegegrad sich ersichtlich widersprechen, steigt der Druck auf die Verwaltung, nachzubessern oder im Klageverfahren ein neutrales Gerichtsgutachten einzuholen.