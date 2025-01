Krankgeschrieben nach dem Krankengeld

Lesedauer 4 Minuten

Die Krankengeldzahlung setzt zwingend voraus, dass man durchgängig arbeitsunfähig geschrieben ist. Sobald eine Lücke zwischen zwei Krankschreibungen entsteht, läuft man Gefahr, dass die Krankenkasse für diesen Zeitraum kein Krankengeld mehr zahlt.

Dies ist vielen Krankengeld-Beziehern bekannt – doch die eigentlichen Probleme tauchen häufig erst auf, wenn das Krankengeld „ausgesteuert“, also beendet wird. Dann entsteht eine neue, mitunter sehr anspruchsvolle Situation: Man muss sich in der Regel bei der Arbeitsagentur melden und trifft dort auf zahlreiche bürokratische Hürden.

Was bedeutet die Aussteuerung des Krankengeldes konkret?

Unter „Aussteuerung“ versteht man das Ende des Anspruchs auf Krankengeld. In der Praxis sind Betroffene oft über Monate oder sogar bis zu 78 Wochen wegen derselben Erkrankung krankgeschrieben.

Ist diese Zeit ausgeschöpft, beendet die Krankenkasse die Zahlung – die sogenannte Aussteuerung tritt ein.

Es folgt typischerweise der Gang zur Agentur für Arbeit, wo man Arbeitslosengeld (ALG) beantragen kann. Doch genau hier beginnt eine rechtlich komplexe Phase, die auch in der Sozialberatung immer wieder zu Nachfragen führt.

Warum ist die Nahtlosigkeitsregelung wichtig?

Der Begriff „Nahtlosigkeitsregelung“ findet sich zwar nicht ausdrücklich im Gesetz, hat sich jedoch als feststehender Begriff eingebürgert. Er beschreibt einen rechtlichen Mechanismus, der sicherstellen soll, dass Menschen, deren Krankengeld ausläuft, nicht plötzlich ohne Einkommen dastehen – insbesondere wenn sie auch weiterhin nicht arbeiten können.

Vereinfacht gesagt: Die Nahtlosigkeitsregelung ermöglicht den Bezug von Arbeitslosengeld, solange gesundheitlich unklar ist, ob eine Rückkehr in den Job zeitnah möglich ist oder eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt.

Damit die Nahtlosigkeitsregelung greift, wird geprüft, ob man innerhalb der nächsten sechs Monate für mindestens 15 Stunden pro Woche arbeitsfähig sein wird.

Diese Einschätzung erfolgt nicht durch die Krankenkasse, sondern durch den ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit. Er prüft nach Aktenlage, ob weitergehende Maßnahmen wie Rehabilitation oder gar eine Erwerbsminderungsrente angezeigt sind.

Welche Konsequenzen hat die Nahtlosigkeitsregelung für mich?

Wenn der ärztliche Dienst der Arbeitsagentur zu dem Schluss kommt, dass man in den kommenden sechs Monaten nicht in der Lage ist, mindestens 15 Stunden wöchentlich zu arbeiten, wird die Nahtlosigkeitsregelung angewandt.

In diesem Fall fordert die Agentur für Arbeit in der Regel zur Stellung eines Reha-Antrags bei der Deutschen Rentenversicherung auf. Das ist ein wichtiger Schritt, denn damit soll geklärt werden, ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt.

Wer den Reha-Antrag verweigert oder nicht rechtzeitig stellt, riskiert, dass die Agentur für Arbeit die Zahlung des Arbeitslosengeldes einstellt.

Läuft dieser Reha-Antrag bereits oder hat man kürzlich eine Rehabilitation durchlaufen, kann das den Prozess beschleunigen.

Während der Bearbeitungszeit des Reha-Antrags oder gegebenenfalls eines Antrags auf Erwerbsminderungsrente bekommt man dennoch Arbeitslosengeld. Man steht also nicht plötzlich ohne Einkommen da – genau das ist Sinn und Zweck der Nahtlosigkeit.

Was gilt für die Krankschreibung nach dem Ende des Krankengeldes?

Solange die Nahtlosigkeitsregelung Anwendung findet, ist es völlig unproblematisch, sich weiter krankschreiben zu lassen.

Denn in diesem Szenario ist bereits anerkannt, dass eine längerfristige Arbeitsunfähigkeit besteht und eine zeitnahe Rückkehr in den Job voraussichtlich nicht möglich ist.

Die Frage einer Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tritt in diesen Fällen erst einmal in den Hintergrund, weil die gesundheitliche Situation Priorität hat.

Anders sieht es jedoch aus, wenn die Nahtlosigkeitsregelung nicht greift.

Was passiert, wenn die Nahtlosigkeit nicht zur Anwendung kommt?

Kommt der ärztliche Dienst der Arbeitsagentur zu dem Ergebnis, dass man zwar lange krank war, aber in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich doch mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten kann, wird die Nahtlosigkeitsregelung nicht angewandt.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass man kein Arbeitslosengeld erhält. Allerdings gilt nun eine andere Voraussetzung: Man muss sich dem Arbeitsmarkt offiziell „zur Verfügung stellen“.

Wer also weiterhin finanzielle Leistungen benötigt, muss sich bei der Arbeitsagentur so darstellen, als könne er arbeiten – und zwar in Vollzeit. So absurd es auch klingen mag, diese Vorgehensweise ist für viele der einzige Weg, Arbeitslosengeld I zu erhalten.

In der Praxis heißt das, dass man gegenüber der Arbeitsagentur eine grundsätzliche Arbeitsbereitschaft signalisiert.

Eine dauerhafte Vorlage weiterer Krankschreibungen kann dazu führen, dass die Agentur für Arbeit die Zahlung von Arbeitslosengeld einstellt, weil dann vermeintlich keine Vermittlungsfähigkeit besteht.

Diese Situation ist für viele Betroffene paradox und nicht selten auch belastend. Alle Beteiligten wissen, dass eine sofortige Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit gesundheitlich kaum realistisch ist.

Dennoch bleibt das Vorgehen oftmals, sich offiziell als arbeitsfähig zu melden und gleichzeitig auf eine geeignete Vermittlung zu hoffen – auch wenn diese nicht realistisch ist.

Wie wird das Arbeitslosengeld nach Ende des Krankengeldes berechnet?

Häufig stellt sich dann die Frage nach der Höhe des Arbeitslosengeldes. Grundsätzlich gilt: Die Berechnung erfolgt nach dem zuvor erzielten Einkommen aus der Beschäftigung.

Trotz längerer Krankheitsphasen bleibt also das vormals erzielte Entgelt die maßgebliche Grundlage. Auch hier kann es jedoch zu Einzelfragen und Abweichungen kommen, die man im Zweifel am besten direkt mit der Agentur für Arbeit oder mithilfe einer fachkundigen Beratung klärt.

Fazit

Die Zeit nach dem Ende des Krankengeldes ist für viele Betroffene eine der kompliziertesten Phasen im Sozialrecht. Während man medizinisch noch auf dem Weg der Genesung ist oder gegebenenfalls sogar über eine Erwerbsminderungsrente nachdenken muss, stellen sich anspruchsvolle bürokratische Herausforderungen.

Nahtlosigkeit oder nicht?

Ob die Nahtlosigkeitsregelung greift, entscheidet letztlich über den weiteren Verlauf. Im Idealfall prüft der ärztliche Dienst, ob ein Reha-Antrag gestellt werden soll und gewährt nahtlos Arbeitslosengeld.

Krankschreibung ja oder nein?

Nur wenn die Nahtlosigkeitsregelung feststeht, ist eine fortlaufende Krankschreibung unproblematisch. Greift sie nicht, muss man sich offiziell arbeitsfähig zeigen, um Leistungen zu beziehen.

Dennoch muss niemand völlig unvorbereitet in diese Situation gehen: Beratungsstellen, der Sozialverband (SoVD), Fachanwälte und auch die Agentur für Arbeit selbst bieten Hilfestellungen.

Es lohnt sich, frühzeitig Informationen einzuholen, um sich einen nahtlosen Übergang in die passende Leistung zu sichern – sei es durch die Arbeitsagentur, eine Rehabilitation oder sogar eine Erwerbsminderungsrente.

Der Weg mag kompliziert erscheinen, doch mit einer sorgfältigen Planung und rechtzeitiger Klärung vieler Details bleibt man nicht ohne finanzielle Absicherung.