Jahrgang 1970: Wann kann ich in Rente gehen?

Bevor Sie Ihren Ruhestand planen, müssen zwei zentrale Bedingungen erfüllt sein: Sie müssen eine bestimmte Altersgrenze erreichen und gleichzeitig die erforderliche Mindestversicherungszeit nachweisen.

Zu diesen anrechenbaren Zeiten gehören sämtliche Beitragsjahre, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten sowie viele Phasen der Arbeitslosigkeit. Erst wenn beides vorliegt, entsteht ein Anspruch auf eine Altersrente.

Reguläre Rente: Wann Sie als Jahrgang 1970 ohne Abschläge in Ruhestand gehen

Für alle, die ab 1964 geboren wurden – also auch für Sie als Jahrgang 1970 – liegt das abschlagsfreie Rentenalter bei 67 Jahren. Damit beginnt Ihre reguläre Altersrente im Jahr 2037. Dieser Ruhestand im Regelalter ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, den Übergang vom Erwerbsleben zu gestalten.

Regelaltersrente – der klassische Weg

Wenn Sie die Mindestwartezeit erfüllen und das gesetzliche Eintrittsalter von 67 Jahren erreichen, können Sie ohne Abschläge Ihren Ruhestand antreten. Für den Jahrgang 1970 bedeutet das den Rentenbeginn im Jahr 2037 ohne jede Kürzung.

Altersrente für langjährig Versicherte – ab 35 Versicherungsjahren

Wer mindestens 35 Versicherungsjahre gesammelt hat, kann bereits vor der regulären Altersgrenze in Rente gehen. Der frühere Start ist allerdings stets mit Abschlägen verbunden.

Wenn Sie etwa früh ins Berufsleben eingestiegen sind und zusätzlich Kinder erzogen haben, erreichen Sie diese Zeit häufig problemlos und könnten zwischen 63 und 65 Jahren in den Ruhestand starten – dann aber mit dauerhaften Kürzungen.

Ein praktisches Beispiel

Stellen wir uns Sabine M. vor, geboren im Mai 1970. Sie beginnt ihre Ausbildung im Alter von 17 Jahren, also im Jahr 1987, und arbeitet anschließend kontinuierlich weiter.

So setzt sich ihre Versicherungszeit zusammen:

1987–2020: 33 Jahre reguläre Beschäftigung

2020–2023: 3 Jahre Pflegezeit für ihre Mutter (voll anrechenbar)

2023–2024: 1 Jahr Teilzeitjob (ebenfalls voll anrechenbar)

Damit kommt Sabine im Jahr 2024 bereits auf insgesamt 37 Versicherungsjahre – die Mindestgrenze von 35 Jahren für die Altersrente für langjährig Versicherte überschreitet sie also problemlos.

Ab wann kann Sabine in Rente gehen?

Da sie die 35 Jahre erfüllt, hat sie Anspruch auf die Altersrente für langjährig Versicherte und kann vorzeitig in den Ruhestand, allerdings mit Abschlägen.Für den Jahrgang 1970 liegt die frühestmögliche Altersrente für langjährig Versicherte typischerweise bei 63 Jahren (mit Abschlägen).

Sabines 63. Geburtstag ist im Mai 2033.. Sie könnte also ab Mai 2033 in Rente gehen. Pro Monat, den sie vor der Regelaltersgrenze von 67 Jahren (2037) in Rente geht, fallen 0,3 Prozent Abschlag an – insgesamt also rund 14,4 Prozent.

Alternative ohne oder mit weniger Abschlägen

Wenn Sabine später geht, zum Beispiel mit 65 Jahren, verringern sich die Abschläge spürbar. Mit 67 Jahren erhält sie die volle Rente ohne Kürzungen – dann allerdings nicht über die “langjährig Versicherte”-Rente, sondern über die normale Regelaltersrente.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte – ab 45 Versicherungsjahren

Mit 45 Versicherungsjahren dürfen Sie abschlagsfrei früher in den Ruhestand. Für den Jahrgang 1970 hängt der genaue Beginn davon ab, wann Sie diese 45 Jahre voll haben.

Wer beispielsweise bereits mit 20 Jahren begonnen hat zu arbeiten und kaum Unterbrechungen im Erwerbsleben hatte, erreicht die 45 Jahre etwa mit 65 und kann damit zwei Jahre früher als regulär abschlagsfrei gehen.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen – früher und mit Sonderregelungen

Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 besitzt und gleichzeitig mindestens 35 Versicherungsjahre nachweisen kann, erhält Zugang zu dieser besonderen Rentenart. Für Menschen des Jahrgangs 1970 bedeutet das einen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 65 Jahren.

Ein früherer Start ist möglich, und zwar bereits mit 62 Jahren, jedoch mit entsprechenden Abschlägen. Besonders attraktiv ist diese Rentenart für alle, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen früher planen müssen oder möchten.

Merkmal Rentenart Reguläres Eintrittsalter Regelaltersrente: 67 Jahre. Langjährig Versicherte: früher möglich. Besonders langjährig Versicherte: früher möglich. Schwerbehinderte: 65 Jahre Frühestmögliches Alter Regelaltersrente: nicht vor 67Langjährig Versicherte: ab ca. 63 Jahren. Besonders langjährig Versicherte: abhängig von 45 Versicherungsjahren. Schwerbehinderte: ab 62 Jahren Mindestversicherungszeit Regelaltersrente: Standardwartezeit. Langjährig Versicherte: 35 Jahre. Besonders langjährig Versicherte: 45 Jahre. Schwerbehinderte: 35 Jahre + GdB 50 Abschläge möglich? Regelaltersrente: nein. Langjährig Versicherte: ja. Besonders langjährig Versicherte: nein. Schwerbehinderte: ja, wenn vor 65 Beispiel Jahrgang 1970 Regelaltersrente 2037Langjährig: z. B. 63–65 mit Abschlägen. Besonders langjährig: abhängig vom Erreichen der 45 Jahre. Schwerbehinderte: 62–65

So füllen Sie fehlende Rentenzeiten sinnvoll auf

Um Ihren Rentenanspruch zu optimieren, sollten Sie zunächst Ihr Rentenkonto prüfen, denn die Renteninformation zeigt klar, welche Zeiten bereits anerkannt wurden und wo noch Lücken bestehen. Kindererziehungs- und Pflegezeiten lassen sich in vielen Fällen rückwirkend anrechnen und verbessern Ihre Versicherungsjahre deutlich.

Darüber hinaus können freiwillige Beiträge helfen, fehlende Zeiten zu schließen oder künftige Abschläge zu verringern. Auch Ausgleichszahlungen bieten die Möglichkeit, einen vorgezogenen Rentenstart finanziell abzufedern.

Wer über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeitet, profitiert hingegen von spürbaren Zuschlägen. Entscheidend ist, dass Sie frühzeitig planen, damit Sie alle steuernden Elemente bestmöglich nutzen können.

Ein konkretes Beispiel für Kinderziehungszeiten

Nehmen wir Thomas L., geboren im Jahr 1970. Er wird 1998 zum ersten Mal Vater. Die Mutter arbeitet voll, Thomas übernimmt überwiegend die Betreuung.

So werden seine Kindererziehungszeiten angerechnet: Sein erstes Kind wird im März 1998 geboren. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden drei Jahre Kindererziehungszeit pro Kind angerechnet.

Damit erhält Thomas vom März 1998 bis März 2001 36 Monate vollwertiger Rentenversicherungszeit. Diese drei Jahre zählen genauso wie normale Beitragsjahre – er muss dafür keine Beiträge zahlen.

Wie wirkt sich das aus?

Die 36 Monate verbessern seine Versicherungsjahre, was insbesondere bei Rentenarten mit Mindestwartezeiten wichtig ist. Wenn Thomas beispielsweise erst 1995 ins Berufsleben eingestiegen ist, fehlen ihm durch die Kindererziehungszeiten trotzdem keine Jahre – er erreicht die 35 Jahre durch die Anrechnung schneller.

Weiteres Beispiel bei mehreren Kindern

Hat Thomas später noch ein zweites Kind, zum Beispiel im Jahr 2001, dann werden für dieses zweite Kind erneut drei Jahre angerechnet – die Zeiten können sich sogar überschneiden und werden dennoch individuell berücksichtigt.

FAQ – Häufige Fragen zum Rentenbeginn Jahrgang 1970

Wann kann ich als Jahrgang 1970 ohne Abschläge in Rente gehen?

Sie erreichen die abschlagsfreie reguläre Altersrente mit 67 Jahren, also im Jahr 2037.

Kann ich früher gehen?

Ja, abhängig von der Rentenart ist ein früherer Wechsel in den Ruhestand möglich – teilweise bereits ab 62, 63 oder 65 Jahren. In vielen Fällen sind damit jedoch Abschläge verbunden.

Wie hoch sind die Abschläge?

Wenn Sie Ihre Rente vorziehen, beträgt der Abschlag in der Regel 0,3 Prozent pro Monat. Diese Kürzung bleibt dauerhaft bestehen.

Zählen Kindererziehungs- oder Pflegezeiten mit?

Ja, beide Zeiten werden voll angerechnet und können Ihre Versicherungsjahre deutlich erhöhen.

Kann ich ohne Abschläge früher in Rente, wenn ich schwerbehindert bin?

Ja. Mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahren können Sie abschlagsfrei bereits mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Was bringt es, länger als bis 67 zu arbeiten?

Wenn Sie über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten oder den Rentenbeginn nach hinten verschieben, erhöht sich die Höhe Ihrer späteren Rente Monat für Monat.

Kurz und knapp

Wenn Sie 1970 geboren sind, stehen Ihnen heute mehr Wege in den Ruhestand offen als früheren Generationen. Ob Sie regulär mit 67 Jahren, etwas früher mit Abschlägen, besonders früh mit vielen Versicherungsjahren oder dank Sonderregelungen bei Schwerbehinderung in Rente gehen möchten – entscheidend ist, dass Sie Ihre persönlichen Voraussetzungen kennen und aktiv gestalten.

Je gründlicher Sie Ihr Rentenkonto prüfen und je früher Sie fehlende Zeiten ausgleichen, desto flexibler bleiben Sie später. Nutzen Sie Ihre Spielräume bewusst und entscheiden Sie sich für die Rentenart, die optimal zu Ihrem Lebensweg passt.