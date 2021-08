Hartz IV: Viele Kinder bekommen den Zuschlag nicht!

Teilen









Ab August wird der einmalige Kinderfreizeitbonus von 100 Euro an Kinder in Familien mit Sozialleistungsbezug ausgezahlt. Damit sollen vor allem sozialen Einbußen durch den Corona-Lockdown durch die Chance zur Teilnahme an sozialen und kulturellen Freizeitveranstaltungen ausgeglichen werden. Doch offenbar erhalten viele Kinder den Zuschlag gar nicht!

Kinderfreizeitbonus von 100 Euro soll Folgen des Lockdowns entgegenwirken

Der von Sozialverbänden als unzureichend kritisierte einmalige Zuschlag von 100 Euro für Kinder in Armut wird automatisch an Familien gezahlt, die Sozialleistungen beziehen und Kindern haben, die am 01. August noch minderjährig waren. Allein Betroffene, die lediglich Wohngeld oder Grundsicherung nach dem SGB XII erhalten, müssen den Zuschlag beantragen.

Als Baustein des Corona-Aufholpakets soll der Kinderfreizeitbonus vor allem die sozialen Folgen des Lockdowns mindern, die für Kinder durch die Schließung von Kitas und Schulen besonders hart waren. Während das Aufholpaket insgesamt auch Nachhilfeförderung und dergleichen umfasst, um Lernrückstände durch den Fernunterricht aufzuholen, ist der Freizeitzuschlag für die Teilnahme an sozialen und kulturellen Freizeitangeboten gedacht, kann aber beliebig eingesetzt werden.

Skandal: Viele Kinder erhalten den Zuschlag gar nicht!

Jetzt berichtet Hartz IV-Aktivist Perry Feth, dass viele Kinder den Zuschlag offenbar überhaupt nicht erhalten! Gestern erfuhr ein alleinerziehender Vater, dass seine 16-jährige Tochter den Freizeitbonus erhält, sein 12-jähriger Sohn allerdings nicht. Sie leben zusammen in einer Bedarfsgemeinschaft.

Während die Tochter einen Anspruch auf ergänzende Hartz IV-Leistungen hat, wird für sie der Kinderfreizeitbonus ausgezahlt. Der Regelbedarf des Sohnes wiederum wird durch Kindergeld und den gesetzlichen Unterhaltsvorschuss gedeckt. Er erhält den Zuschlag daher nicht. Wie hier offenbar systematisch angenommen werden kann, dass er darum weniger von den pandemiebedingten Mehrausgaben und den sozialen Folgen des Lockdowns betroffen wäre, ist unerklärbar.

