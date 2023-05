Bürgergeld-Überweisung: Für Juni kommt das Geld spät

Lesedauer 2 Minuten

Am Ende des Monats wird das Geld knapp. Viele Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld müssen ab Mitte des Monats auf die Tafel zurückgreifen, um über die Runden zu kommen. Wegen der Feiertage erfolgt die Überweisung in diesem Monat relativ spät: Am Mittwoch, 31. Mai 2023.

Das Bürgergeld für den Folgemonat wird immer im Vormonat überwiesen, damit das Geld rechtzeitig für die laufenden Überweisungen zur Verfügung steht. Diesmal wird es allerdings für viele Leistungsberechtigte relativ knapp. Für den Monat Juli überweist das Jobcenter das Geld erst am 31.05.2023.

Wann wird das Bürgergeld überwiesen?

Die folgende Tabelle zeigt, wann in den Folgemonaten die weiteren Überweisungen seitens des Jobcenters spätestens erfolgen:

Auszahlungstermine Bürgergeld für Monat Mittwoch, 31.05.2023 Juni Freitag, 30.06.2023 Juli Freitag, 28.07.2023 August Donnerstag, 31.08.2023 September Freitag, 29.09.2023 Oktober Dienstag, 31.10.2023 November Donnerstag, 30.11.2023 Dezember Freitag, 29.12.2023 Januar 2024

Alle Kosten müssen pünktlich bezahlt werden: Strom, Miete und Gas. Nach geltender Rechtsprechung müssen die Jobcenter als Leistungsträger die Zahlungen spätestens zum Monatsbeginn leisten, damit die Leistungsempfänger nicht in Not geraten. In den meisten Fällen zahlen die Jobcenter die Leistungen für den Folgemonat bereits im Vormonat aus.

Wenn das Jobcenter kein Geld überweist

Wenn das Jobcenter nicht überweist, liegt meist ein Fehler der Behörde oder der Bank vor. Oft ist der Behörde eine falsche Kontonummer bekannt, in anderen Fällen liegt ein Buchungsfehler vor. Fällt ein Wochenende auf den Monatsanfang, kann es finanziell eng werden.

In jedem Fall müssen die Betroffenen selbst aktiv werden, damit nicht noch mehr Zeit verstreicht. Rufen Sie zunächst den zuständigen Sachbearbeiter an und fragen Sie, warum kein Geld überwiesen wurde. Möglicherweise lässt sich das Problem dann schon identifizieren. Wenn das nicht hilft, können die folgenden Tipps helfen, das Geld doch noch zu bekommen.

Tipps, wenn das Jobcenter kein Geld zahlen will