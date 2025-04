122 Euro mehr Rente pro Kind – Es soll so einfach sein?

Lesedauer 3 Minuten

In sozialen Netzwerken kursieren derzeit Kurzvideos, die Eltern den Eindruck vermitteln, ein einfaches Formular genüge, um pro Kind dauerhaft 122 Euro Zusatzrente zu sichern.

Die Zahl speist sich aus einer rechnerischen Wahrheit: Zum 1. Juli 2025 klettert der aktuelle Rentenwert bundeseinheitlich auf 40,79 Euro. Multipliziert man diesen Wert mit den maximal drei Entgeltpunkten, die für Kinder gewährt werden, ergibt sich ein Bruttozuwachs von 122,37 Euro.

Aber: Die Rechnung ist korrekt – sie unterschlägt jedoch die Bedingungen, Abschläge und Abzüge, die den Betrag dann in der Praxis schmälern.

Kurz & klar – was wirklich hinter den „122 € pro Kind“ steckt

Behauptung in den sozialen Medien So ist es in der Praxis „Einfach Formular V0800 ausfüllen und 122 € pro Kind kassieren“ Die 122 € sind nur eine grobe Brutto-Daumenregel: 3 Entgeltpunkte × 40,79 € (neuer Rentenwert ab 1 Juli 2025) = 122,37 € „Beide Eltern bekommen das Geld“ Die 3 Entgeltpunkte können pro Kind nur einmal gutgeschrieben werden – entweder komplett an einen Elternteil oder in beliebiger Aufteilung (z. B. je 1,5 EP) „Das sind fixe 122 € netto“ Von der Bruttorente werden Kranken- (hälftig) und Pflegeversicherungs­­beiträge (voll) abgezogen. Bei den heutigen Sätzen landen real eher rund 108 €–110 € netto pro Kind, dazu kommt ggf. Einkommensteuer. „Auch bei vorgezogener Rente bleibt es bei 122 €“ Gehen Sie mit Abschlägen (z. B. 10,8 %) in Rente, werden dieselben Abschläge auf die Kinderpunkte angewandt. „Wer gleichzeitig arbeitet, hat keinen Nachteil“ Arbeiten Sie in denselben Monaten, greifen Höchstgrenzen: Übersteigt die Summe aus Arbeits-Entgeltpunkten + Kinderpunkten den Jahres-Höchstwert, werden die Kinderpunkte gekürzt (sog. additive Anrechnung)

Welche gesetzlichen Regeln stehen hinter den Kindererziehungszeiten?

Maßgeblich ist das Sechste Buch Sozialgesetzbuch. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden bis zu 36 Kalendermonate als Kindererziehungszeit angerechnet; das entspricht drei Entgeltpunkten.

Bei vor 1992 geborenen Kindern sind es seit der Reform „Mütterrente II“ zweieinhalb Entgeltpunkte. Die Rentenversicherung behandelt diese Monate so, als habe der erziehende Elternteil in dieser Zeit zum Durchschnittslohn gearbeitet. Damit soll der Nachteil ausgeglichen werden, der durch reduzierte Erwerbstätigkeit in der frühen Familienphase entsteht.

Wer darf die Entgeltpunkte beanspruchen?

Die Punkte können in jedem Kalendermonat nur einer Person gutgeschrieben werden. Standardmäßig erhält die Mutter die vollständige Gutschrift, doch Eltern können eine abweichende Zuordnung oder eine Aufteilung beantragen.

Erforderlich ist eine gemeinsame Erklärung beider Sorgeberechtigten; ohne sie bleibt es bei der gesetzlichen Vermutung zugunsten der Mutter. Für die Zuordnung nutzt die Deutsche Rentenversicherung das Formular V0800, gegebenenfalls zusammen mit der Erklärung V0820.

Deutsche Rentenversicherung

Warum sind 122 Euro selten das, was tatsächlich ausgezahlt wird?

Der errechnete Betrag ist ein Bruttowert. Darauf werden bei Rentnerinnen und Rentnern, die in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versichert sind, aktuell gut elf Prozent Sozialabgaben fällig.

Zudem reduziert jeder vorzeitige Rentenbeginn die Kindererziehungs-Entgeltpunkte im gleichen prozentualen Umfang wie die übrige Rente. Wer also mit einem Abschlag von 10,8 Prozent in Ruhestand geht, verliert auch 10,8 Prozent des Kinderzuschlags. Unterm Strich bleiben häufig nur etwas mehr als 100 Euro netto übrig – je nach Beitragssatz und Steuerpflicht sogar weniger.

Wie wirkt sich eine gleichzeitige Erwerbstätigkeit auf die Gutschrift aus?

Treffen in denselben Monaten Kindererziehungszeiten und eigene Pflichtversicherungsbeiträge zusammen, werden beide Rentenanwartschaften addiert, dürfen aber den gesetzlichen Höchstwert an Entgeltpunkten pro Jahr nicht übersteigen.

Liegt die Summe darüber, kürzt die Rentenversicherung die Kindererziehungs-Punkte. Dieser Mechanismus, „additive Anrechnung“ genannt, verhindert eine doppelte Besserstellung von Eltern, die ohnehin ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen.

Wie funktioniert der Antrag – und gibt es Fristen?

Kindererziehungszeiten können jederzeit nachgemeldet werden. Wer noch keine Rente bezieht, stellt den Antrag formlos oder mit dem V0800 online oder per Post bei der Rentenversicherung und legt Geburtsurkunden vor. Bei bereits laufenden Renten erfolgt nach Anerkennung eine rückwirkende Nachzahlung ab Rentenbeginn.

Eine Ausschlussfrist gibt es nicht; gleichwohl empfiehlt die Rentenversicherung, Zeiten möglichst früh zu klären, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.

Wann ist fachliche Hilfe sinnvoll?

Sobald mehrere Kinder, Phasen der Teilzeitbeschäftigung, Auslandsaufenthalte oder ein Versorgungsausgleich durch Scheidung ins Spiel kommen, wird die Zuordnung komplex.

Die Rentenversicherung bietet kostenlose Beratung an; bei darüber hinausgehenden Gestaltungen – etwa taktischen Übertragungen zwischen Ehepartnern, um maximale Punkte zu sichern – kann ein zugelassener Rentenberater oder Fachanwalt die individuell günstigste Lösung erarbeiten.

Der neue Rentenwert 2025 langfristig

Mit dem Sprung auf 40,79 Euro steigt nicht nur der absolute Mehrbetrag pro Entgeltpunkt, sondern auch die Attraktivität des Kinderzuschlags. Da der Rentenwert jährlich der Lohnentwicklung folgt, ist der Betrag dynamisch: Eltern profitieren dauerhaft von jeder späteren Rentenerhöhung.

Zugleich zeigt die Debatte um die „122 Euro“ ein strukturelles Problem – komplexe Regeln lassen sich kaum in 30-Sekunden-Clips abbilden, ohne in die Irre zu führen.

Fazit – was bleibt von den Versprechungen?

Die Kindererziehungsleistung ist und bleibt ein lohnender Baustein in der Altersvorsorge, doch sie ist kein Automatismus. Anspruch, Höhe und Nettoeffekt hängen von Zuordnungsentscheidungen, Beschäftigung, Rentenalter und Abgabenlast ab.

Wer den vollen Vorteil ausschöpfen will, kommt um eine sorgfältige Prüfung seines Rentenkontos und – bei Bedarf – professionelle Beratung nicht herum. Die schnelle „Extra-Rente auf Knopfdruck“ existiert nicht; stattdessen gilt: genaue Kenntnis der Regeln verhindert enttäuschte Erwartungen und sichert das, was Eltern tatsächlich zusteht.