26 Automarken bieten 2026 Rabatte beim Neuwagenkauf bei Schwerbehinderung an

Wer mit einem Schwerbehindertenausweis einen Neuwagen kaufen möchte, hört oft Sätze wie „Da gibt es doch einen Behindertenrabatt“. Tatsächlich handelt es sich dabei in Deutschland in aller Regel nicht um einen gesetzlichen Anspruch, sondern um freiwillige Sonderkonditionen von Herstellern und Händlern.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Ob es einen Nachlass gibt, wie hoch er ausfällt und für welche Modelle er gilt, kann sich je nach Marke, Zeitpunkt und Vertriebspartner ändern. Selbst wenn ein Hersteller Rabatte empfiehlt, entscheidet am Ende häufig der jeweilige Händler, wie das Angebot konkret aussieht.

Wie hoch sind die Rabatte in der Praxis?

In der Realität bewegt sich der Preisnachlass beim Neuwagenkauf mit Schwerbehindertenausweis meist in einer Spanne, die von moderaten Prozentwerten bis zu deutlich spürbaren Nachlässen reicht. Bei vielen Marken sind Größenordnungen um etwa 10 bis 15 Prozent auf den Grundfahrzeugpreis keine Seltenheit, wobei Ausnahmen nach oben und unten vorkommen.

Bei einzelnen Herstellern und Programmen können – je nach Modellreihe und Aktion – auch spürbar höhere Nachlässe möglich sein. Entscheidend ist dabei fast immer, ob der Rabatt an ein festes Sonderkundenprogramm gebunden ist, ob er nur auf bestimmte Baureihen angewendet wird und ob zusätzliche Bedingungen wie eine Mindesthaltedauer greifen.

Wichtig: Der beworbene „Behindertenrabatt“ ist nicht automatisch der beste Preis am Markt. Gerade in Zeiten hoher Wettbewerbsintensität können normale Verhandlungsrabatte, Online-Broker-Angebote oder Lagerwagenaktionen ähnlich hoch oder sogar höher ausfallen. Der Schwerbehindertenrabatt kann dann trotzdem sinnvoll sein, weil er in manchen Fällen eine verlässliche Einstiegskondition schafft oder mit bestimmten Ausstattungen und Umbauten verknüpft ist.

Tabelle 2026: Hier gibt es Rabatte bei Schwerbehinderung beim Kauf eines Neuwagens

Hersteller/Marke Rabatt/Programm (Kurzbeschreibung & typische Voraussetzungen) Alfa Romeo In der Regel etwa 3 % zusätzlich auf Konditionen, die sonst für Gewerbekunden gelten; Details und Nachweise werden im Angebot über den Händler geregelt. Audi Sonderkonditionen über Audi-Handelspartner, die Höhe wird vom jeweiligen Betrieb festgelegt; üblicherweise wird ein Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 verlangt. BMW Sonderkonditionen über die BMW-Handelsorganisation, die konkrete Höhe legt der Händler fest; üblicherweise wird ein Schwerbehindertenausweis ab GdB 50 verlangt. Citroën Modellabhängige, teils zeitlich begrenzte Sonderkonditionen; Preisnachlässe werden häufig über Partner/Verbände organisiert und sind je nach Modell unterschiedlich. DS Automobiles Standardmäßig etwa 2 % zusätzlich auf Gewerbekundenkonditionen; Abwicklung und Nachweisführung über den Handel. Fiat Modell- und quartalsabhängige Nachlässe, teils mit festen Prozentwerten je Modell; Voraussetzung ist typischerweise der Besitz eines Schwerbehindertenausweises. Honda Preisnachlass ist individuell verhandelbar, da der jeweilige Vertragshändler eigenständig über Rabatt und Höhe entscheidet; es gibt in der Regel keine einheitliche Rabattempfehlung. Hyundai Quartals-, modell- und ausstattungsabhängige Konditionsempfehlungen; als Zugangsvoraussetzung wird typischerweise ein GdB von mindestens 50 genannt, die konkrete Höhe steht im Händlerangebot. Jaguar / Land Rover Nachlass ist individuell verhandelbar und abhängig von Modell und Ausstattung, einzelne Baureihen können ausgeschlossen sein; typischerweise GdB ≥ 50, Zulassung auf die berechtigte Person oder Verwandte ersten Grades, häufig mit Mindesthaltedauer. Jeep Konditionen verändern sich laufend und sind individuell verhandelbar; die finale Entscheidung über Höhe und Ausgestaltung liegt beim Händler. Kia Nachlassempfehlungen je nach Modell bis in den hohen zweistelligen Bereich möglich; die finale Entscheidung trifft der Händler, die Abwicklung läuft über den Handel und kann je nach Standort variieren. Mazda Nachlässe sind modell- und quartalsabhängig und werden im Rahmen des jeweiligen Vertriebsprogramms im Angebot berücksichtigt; die konkrete Höhe steht im Händlerangebot. Mercedes-Benz Für Pkw häufig ein pauschaler prozentualer Nachlass mit Ausnahmen für bestimmte Baureihen, bei Vans teils höhere Nachlässe je Modell; typischerweise GdB ≥ 50 und häufig eine Mindestzulassungsdauer auf die berechtigte Person. Mitsubishi Grundsätzlich sind Preisnachlässe möglich, die Händler entscheiden eigenständig über Höhe und Ausgestaltung; typischerweise wird ein GdB von mindestens 50 gefordert. Nissan Unverbindliche Nachlassempfehlungen je nach Modell, die im Jahresverlauf wechseln können; Zugang typischerweise über GdB ≥ 50 oder über bestimmte Mitgliedschaften/Verbände, die Entscheidung liegt beim Händler. Opel Modell- und quartalsabhängige Nachlässe für Privatkunden mit GdB ≥ 50, häufig verbunden mit einer Mindesthalte- beziehungsweise Mindestzulassungsdauer. Peugeot Aktuell teils keine direkten Herstellernachlässe, Rabatte können jedoch über Verbände/Sonderkonditionen möglich sein; die konkrete Ausgestaltung wird über Handel und Partnerprogramme geklärt. Renault Quartals-, modell- und ausstattungsabhängige Nachlässe, teils mit sehr hohen Modell-Ausnahmen in einzelnen Programmen; die finale Entscheidung liegt beim Renault-Händler. Škoda Škoda empfiehlt Rabatte für Menschen mit Behinderung, die konkreten Konditionen werden über den Händler festgelegt; typischerweise GdB ≥ 50, häufig mit Mindestzulassungsdauer und teils erweiterten Berechtigtenkreisen wie Betreuern oder Erziehungsberechtigten. SEAT / CUPRA Nachlass ist individuell verhandelbar; die finale Entscheidung über Höhe und Bedingungen liegt beim Händler. Subaru Pauschaler prozentualer Nachlass auf viele Modelle, einzelne Modelle können ausgenommen sein; typischerweise GdB ≥ 50, häufig Mindesthaltedauer sowie Mindestlaufleistung und Zulassung auf die berechtigte Person. Suzuki Nachlassempfehlungen je nach Modell im hohen zweistelligen Bereich möglich, einzelne Modelle können ausgenommen sein; typischerweise GdB ≥ 50, die Entscheidung ist für Händler nicht bindend. Toyota Modellabhängige Prämien als feste Euro-Beträge statt Prozenten; typischerweise GdB ≥ 50, häufig Mindesthaltedauer, Mindestlaufleistung und Zulassung auf die Person mit Behinderung. Volvo Einmalzahlung je Fahrzeug für viele Modelle, bestimmte Antriebsarten können ausgenommen sein; typischerweise GdB ≥ 50, teils Begrenzung der Anzahl pro Jahr und Zulassung auf berechtigte Personen beziehungsweise Angehörige ersten Grades. Volkswagen (Pkw) Nachlass bis zu einem mittleren zweistelligen Prozentsatz auf den Listenpreis bei vielen Modellen möglich; typischerweise GdB ≥ 50, teils auch bei Contergan-Nachweis oder eingetragener erforderlicher Fahrhilfe, Abwicklung über den Volkswagen-Partner. Volkswagen Nutzfahrzeuge Entsprechende Preisnachlässe für fabrikneue Fahrzeuge sind möglich, Details sind modell- und programmbedingt; konkrete Ausgestaltung und Abwicklung erfolgen über den Nutzfahrzeuge-Händler.

Hinweis: Herstellerprogramme, Modell-Ausschlüsse und konkrete Nachlasshöhen können sich kurzfristig ändern, außerdem entscheidet in der Praxis häufig der jeweilige Händler über die endgültige Kondition (Stand: 01/2026).

Worauf bezieht sich der Rabatt – Listenpreis, Grundpreis oder Endpreis?

Ein häufiger Stolperstein steckt im Kleingedruckten: Rabatte werden nicht immer auf den gesamten „Endpreis“ inklusive Sonderausstattung gewährt, sondern oftmals auf den Grundfahrzeugpreis.

Das kann die reale Ersparnis spürbar verändern, wenn das Fahrzeug umfangreich konfiguriert wird. Auch Überführungskosten, Zulassungspakete, Servicepakete oder Zubehör sind je nach Anbieter ganz oder teilweise ausgenommen. Wer Angebote vergleicht, sollte deshalb konsequent auf den finalen Gesamtpreis achten und sich schriftlich bestätigen lassen, welche Positionen rabattiert wurden und welche nicht.

Wie der Händler das Ergebnis bestimmt – und warum Verhandeln trotzdem dazugehört

Auch wenn ein Hersteller Sonderkonditionen kommuniziert, ist der Verkauf im Alltag meist Händlersache. Händler kalkulieren je nach Auslastung, Lagerbestand, Quartalszielen und Modellmix. In einer Filiale kann ein Rabatt problemlos möglich sein, in der nächsten kaum verhandelbar.

Dazu kommt: Manche Händler rechnen den Behindertenrabatt in ein ohnehin rabattiertes Angebot ein, andere gewähren ihn zusätzlich, wieder andere schließen eine Kombination mit bestimmten Aktionen aus.

Wer die besten Chancen will, sollte Angebote vergleichbar machen, etwa indem man dieselbe Konfiguration bei mehreren Vertragspartnern anfragt und gezielt danach fragt, ob Sonderkonditionen mit aktuellen Aktionen kombinierbar sind.

Besonderheiten bei E-Autos, Sondermodellen und bestimmten Baureihen

Bei Elektrofahrzeugen, sportlichen Topvarianten oder Sondermodellen gelten in manchen Programmen Einschränkungen. Das kann daran liegen, dass die Margen anders sind oder die Nachfrage ohnehin hoch ist.

Manchmal werden bestimmte Performance- oder Luxuslinien ausgeschlossen oder nur mit geringerem Nachlass berücksichtigt. Wer ein konkretes Modell im Blick hat, sollte sich nicht auf pauschale Prozentzahlen verlassen, sondern die aktuellen Bedingungen für genau diese Baureihe prüfen lassen.

Der Schwerbehindertenausweis ist nicht die einzige Stellschraube: Förderungen und laufende Entlastungen

Beim Thema „günstiger Auto fahren“ lohnt ein breiter Blick, denn der Preis beim Kauf ist nur ein Teil der Rechnung. Je nach Merkzeichen kommen steuerliche Erleichterungen bei der Kraftfahrzeugsteuer in Betracht. Diese Vergünstigungen sind gesetzlich geregelt und an bestimmte Merkzeichen gebunden; sie betreffen typischerweise genau ein Fahrzeug und haben klare Vorgaben zur Nutzung.

Daneben gibt es die Kraftfahrzeughilfe, die nicht als Rabatt, sondern als einkommensabhängige Unterstützung im Zusammenhang mit beruflicher Teilhabe gedacht ist. Sie kann – unter Voraussetzungen – Zuschüsse zur Beschaffung eines Fahrzeugs, zur Fahrerlaubnis oder zu behinderungsbedingten Zusatzausstattungen umfassen.

In der Praxis ist das besonders relevant, wenn ein Fahrzeug nötig ist, um den Arbeitsplatz zu erreichen oder die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, und wenn zusätzliche Umbaukosten entstehen, die ein Standardrabatt beim Neuwagenkauf nicht abfedert.

So kommen Sie zu einer realistischen Zahl – ohne sich von Prozentversprechen täuschen zu lassen

Wer wissen will, „wie viel Rabatt es gibt“, braucht am Ende eine konkrete Angebotszahl für das gewünschte Modell, die gewünschte Ausstattung und die tatsächliche Lieferkonstellation. Prozentangaben sind nur dann aussagekräftig, wenn klar ist, worauf sie angewendet werden, welche Kostenpositionen ausgenommen sind und ob parallel andere Aktionen laufen.

Ein seriöser Vergleich entsteht erst, wenn zwei Angebote denselben Umfang abbilden und transparent ist, wie sich der Endpreis zusammensetzt. Genau hier trennt sich häufig Marketing von echtem Preisvorteil.

Fazit

Mit Schwerbehindertenausweis sind beim Neuwagenkauf in Deutschland häufig spürbare Nachlässe möglich, die bei vielen Marken in der Größenordnung mittlerer zweistelliger Prozentwerte liegen können und in Einzelfällen darüber hinausgehen.

Es gibt keinen allgemeinen Anspruch, Bedingungen und Ausschlüsse unterscheiden sich, und der Händler hat meist das letzte Wort. Wer sich nicht allein auf Schlagworte verlässt, sondern den Rabatt sauber auf den Endpreis herunterbricht und parallel Alternativangebote einholt, hat die besten Chancen, aus dem Nachlass einen echten finanziellen Vorteil zu machen.