2000 Euro steuerfreie Rente: Keine Doppelbesteuerung von gesetzlichen Renten?

Das Land Brandenburg hat über den Bundesrat einen Antrag eingebracht, der eine Steuerfreistellung von monatlich 2.000 Euro Rente vorsieht. Insbesondere wird dieser Vorstoß von der BSW-Landtagsfraktion.

Die Idee: Rentnerinnen und Rentner, die weniger als 2.000 Euro monatlich an gesetzlicher Rente erhalten, sollen keine Einkommensteuer mehr zahlen müssen. Dies soll vielen Menschen im Ruhestand deutlich mehr finanzielle Sicherheit bieten.

Aktuell ist jedoch vollkommen offen, ob und wann dieser Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird. In der Regel befasst sich zunächst der Bundesrat damit, anschließend wäre die Bundesregierung am Zug. Dort müsste ein entsprechender Gesetzesentwurf erarbeitet werden, bevor er den Bundestag zur Beschlussfassung passiert.

Wie kam es zur nachgelagerten Rentenbesteuerung?

Die heutige Rentenbesteuerung geht auf das Jahr 2005 zurück. Damals wurde das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung eingeführt. Dieses sieht vor, dass Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung während des Erwerbslebens schrittweise von der Steuer abgesetzt werden können. Im Gegenzug wird die Rente im Alter besteuert.

Steigende Steueranteile: Wer zum Beispiel 2005 in Rente ging, musste lediglich einen bestimmten Teil der Rente versteuern. Bei Rentenbeginn 2024 wird hingegen schon ein deutlich höherer Prozentsatz fällig.

Fortschreitende Steuerbelastung: Ab dem Jahr 2040 sollen Renten sogar zu 100 Prozent besteuert werden, was die ohnehin angespannte Situation für viele Ruheständler verschärfen könnte.

Diese Regelung basierte auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und sollte mehr Gerechtigkeit schaffen. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln jedoch, dass es dadurch bei bestimmten Konstellationen zu einer Doppelbesteuerung kommen könnte. Dabei würden Teile des Einkommens sowohl während des Erwerbslebens als auch im Alter nochmals versteuert.

Was bedeutet der 2.000-Euro-Vorschlag konkret für Rentnerinnen und Rentner?

Der Vorschlag aus Brandenburg sieht vor, dass die ersten 2.000 Euro der gesetzlichen Altersrente von der Einkommensteuer freigestellt werden. Rentenberaterinnen und Rentenberater, wie etwa Rechtsanwalt Peter Knöppel von Rentenbescheid24.de, verweisen darauf, dass dies vielen Ruheständlerinnen und Ruheständlern spürbar zugutekäme.

Im Raum steht eine steuerliche Entlastung, die folgende Auswirkungen hätte:

Entfall der Doppelbesteuerung: Wer grundsätzlich nur eine Rente bis 2.000 Euro bezieht, müsste sich künftig keine Gedanken mehr um eine potenzielle Doppelbesteuerung machen.

Mehr Netto vom Brutto: Viele Rentnerinnen und Rentner würden einen höheren Netto-Auszahlungsbetrag erhalten, was den finanziellen Spielraum im Alltag vergrößern könnte.

Allerdings ist offen, wie hoch die Kosten für den Bundeshaushalt wären und wer letztendlich für die Einnahmeausfälle aufkommen müsste.

Warum ist das Thema Doppelbesteuerung so umstritten?

Durch die nachgelagerte Besteuerung sollten eigentlich alle Beitragszahlungen während des Erwerbslebens steuerlich begünstigt werden. Allerdings kam es in der Praxis zu Fällen, bei denen Teile der Beiträge im Arbeitsleben bereits besteuert wurden – und im Rentenalter nochmals eine Besteuerung derselben Beträge fällig wird.

Fachleute und einige Gerichte kritisieren diese Situation als verfassungsrechtlich bedenklich. Zwar hat der Bundesfinanzhof in mehreren Urteilen betont, dass die Grenzen zur Doppelbesteuerung teils eng gezogen sind. Doch die Unsicherheit unter Rentnerinnen und Rentnern bleibt groß – zumal die Steueranteile immer weiter steigen.

Welche Rolle spielt die Vermögensteuer in der Finanzierung?

Ein zentraler Knackpunkt der 2.000-Euro-Steuerfreistellung ist die Finanzierung. Befürworterinnen wie Sahra Wagenknecht schlagen zur Gegenfinanzierung unter anderem eine Wiedereinführung der Vermögensteuer vor. Diese Idee findet bislang allerdings kaum Mehrheiten in Bund und Ländern.

Hintergrund ist die Sorge um Abwanderung von Kapital und die bürokratische Komplexität, die mit der Erhebung einer Vermögensteuer verbunden wäre. Gleichzeitig argumentieren Anhänger, dass eine gerechte Beteiligung großer Vermögen zur Stabilisierung des Rentensystems beitragen könnte. Ob dies politisch durchsetzbar ist, ist allerdings fraglich.

Was plant die CDU mit der „Aktivrente“?

Mit Blick auf die anstehenden Wahlen könnte sich die politische Konstellation in Berlin ändern. Nach aktuellen Umfragen ist eine von der CDU geführte Bundesregierung denkbar, möglicherweise in Koalition mit der SPD. In diesem Zusammenhang hat die CDU das Konzept der Aktivrente ins Spiel gebracht.

Das Modell sieht vor, dass Rentnerinnen und Rentner, die über das gesetzliche Rentenalter hinaus weiterarbeiten, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Ziel ist es, den Fachkräftemangel abzumildern und den Anreiz zu erhöhen, länger am Arbeitsleben teilzunehmen.

Allerdings wirft dieses Vorhaben Fragen der Gleichbehandlung auf. Warum sollten ältere Beschäftigte steuerlich anders gestellt werden als Jüngere ohne Rente? Der verfassungsrechtliche Bestand eines solchen Modells wäre in jedem Fall zu prüfen.

Wie realistisch ist eine Steuerfreistellung von 2.000 Euro Rente?

Ob Brandenburgs Vorschlag jemals in die Praxis umgesetzt wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab: der politischen Mehrheit im Bundesrat, den finanzpolitischen Prioritäten der Bundesregierung und letztlich vom Votum des Bundestages. Die aktuelle Bundesregierung hat bislang keine klaren Anzeichen dafür gegeben, die Rentenbesteuerung grundlegend zu ändern.

Zudem ist die Frage nach der Finanzierung entscheidend. Ohne ein tragfähiges Konzept dürfte eine Steuerfreistellung von 2.000 Euro Rente pro Person in den Parlamenten kaum Mehrheiten finden. Es bleibt abzuwarten, ob sich Parteien in näherer Zukunft zu einem solchen Paradigmenwechsel durchringen können.

Steht die Doppelbesteuerung von Renten vor dem Aus?

Die Diskussion um eine mögliche Steuerfreistellung von 2.000 Euro Rente zeigt, wie groß der Handlungsdruck bei der Rentenbesteuerung ist. Viele Rentnerinnen und Rentner empfinden die aktuelle Lage als ungerecht und wünschen sich finanzielle Entlastung. Dennoch bleibt die Umsetzung in der Bundesrepublik ein steiniger Weg.

Einerseits ist das politische Interesse vorhanden, Renten zu entlasten. Andererseits scheitern solche Vorhaben oftmals an der Frage nach Kosten und Gerechtigkeit gegenüber anderen Einkommensgruppen.

Fest steht aber: Der Ausgang der nächsten Bundestagswahl und mögliche Koalitionsvereinbarungen werden entscheidenden Einfluss darauf haben, ob das Modell einer steuerfreien Rente bis 2.000 Euro näher rückt – oder ob lediglich vereinzelte Reformansätze wie die Aktivrente zur Debatte stehen. Für Rentnerinnen und Rentner bleibt das Thema heiß und wird die Politik auch in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.