Keine Einladung trotz Schwerbehinderung: Gericht entscheidet zugunsten des Arbeitgebers

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Jobcenter übernehmen Heizkosten grundsätzlich nur in der Höhe, die sie als angemessen betrachten. In bestimmten Situationen müssen sie jedoch auch höhere Heizkosten bezahlen, zum Beispiel bei einer unzureichenden Dämmung. So ...