Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wenn mindestens 60 Prozent betreut wird

Lesedauer 3 Minuten

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat eine grundlegende Weiche für getrennt erziehende Eltern gestellt: Wer mehr als 60 Prozent der tatsächlichen Kinderbetreuung leistet, gilt für den Unterhaltsvorschuss als alleinerziehend.

Erreicht der andere Elternteil einen Betreuungsanteil von 40 Prozent oder mehr, schließt dies den Anspruch aus. Der Maßstab knüpft allein an die real verbrachten Betreuungszeiten an – ohne Gewichtung einzelner Tätigkeiten und ohne Rückgriff auf Kindergeldbezug, Umgangsvereinbarungen oder gemeinsames Sorgerecht.

Der Fall: Mutter von Zwillingen gegen die Unterhaltsvorschusskasse

Ausgangspunkt war der Antrag einer Mutter auf Unterhaltsvorschuss für ihre siebenjährigen Zwillinge. Die Behörde lehnte ab: Die Kinder seien vierzehntägig von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen beim Vater; die Mutter sei deshalb nicht alleinerziehend.

Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht folgten dem, stützten sich u. a. auf das gemeinsame Sorgerecht und einen vom Gericht angenommenen Betreuungsanteil des Vaters von 36 Prozent. Das BVerwG hob diese Entscheidungen auf und verwies die Sache zur erneuten Sachverhaltsaufklärung zurück.

Der rechtliche Rahmen: „Lebt bei einem Elternteil“ in § 1 Abs. 1 Nr. 2 UVG

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hat ein Kind, das „bei einem seiner Elternteile lebt“ und von dem anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Barunterhalt erhält. Das BVerwG konkretisiert dieses „Leben bei“ seit jeher als auf Dauer angelegte häusliche Gemeinschaft, in der das Kind auch betreut wird.

Neu ist nun die klare quantitative Schwelle: Der Schwerpunkt der Betreuung muss „ganz überwiegend“ beim antragstellenden Elternteil liegen – das ist der Fall, wenn dessen Anteil über 60 Prozent beträgt. Umgekehrt liegt eine anspruchsausschließende wesentliche Entlastung vor, wenn der andere Elternteil 40 Prozent oder mehr übernimmt.

Die 60/40-Grenze: Ziel ist Rechtssicherheit statt Einzelfallabwägungen

Die Leipziger Richter betonen, dass die Schwelle Rechtssicherheit und Verwaltungsvereinfachung dient. Der Entlastungseffekt durch Mitbetreuung wird typisiert und allein zeitbezogen ermittelt.

Wertungen einzelner Betreuungsleistungen – etwa „wer kocht, wer Hausaufgaben betreut, wer Arzttermine organisiert“ – bleiben außer Betracht. Maßgeblich sind ausschließlich die Zeiten, in denen sich das Kind in der Obhut des einen oder des anderen Elternteils befindet.

Wie Betreuungszeiten gezählt werden: Tage, nicht Tätigkeiten

Für die Praxis präzisiert das BVerwG, dass Betreuungsanteile über längere Zeiträume zu bestimmen sind, nicht monatsweise. Bei ganztägig wechselnder Betreuung kommt es typisierend darauf an, wo sich das Kind zu Beginn des Tages aufhält.

Diese gerichtlichen Leitlinien sind mittlerweile in die Verwaltungshinweise übernommen: Die Unterhaltsvorschuss-Richtlinien 2025 schreiben die rein zeitliche Ermittlung fest, erklären die 40-Prozent-Grenze und erläutern die Zählweise einschließlich der Faustzahl von 146 Tagen Mitbetreuung im Zwölfmonatszeitraum.

Was ausdrücklich keine Rolle spielt: Kindergeld, Umgangspapiere, gemeinsames Sorgerecht

Der Bezug von Kindergeld sowie Umgangsvereinbarungen haben lediglich indizielle Bedeutung und können durch die tatsächliche Betreuungspraxis widerlegt werden.

Dem Bestehen gemeinsamen Sorgerechts kommt grundsätzlich keine Bedeutung zu. Entscheidend bleibt, wo und wie lange das Kind tatsächlich betreut wird. Diese Linie entspricht sowohl dem Urteil als auch den aktualisierten Verwaltungsvorgaben.

Konsequenzen für Eltern im Wechsel- und erweiterten Umgangsmodell

Eltern, die annähernd hälftig betreuen, können künftig klarer einschätzen, ob ein Unterhaltsvorschussanspruch besteht. Liegt der Mitbetreuungsanteil des barunterhaltspflichtigen Elternteils bei mindestens 40 Prozent, fehlt es an der erforderlichen Alleinerziehung.

Liegt er darunter, bleibt der Anspruch dem Grunde nach möglich, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. In Grenzfällen entscheidet die belastbare, dokumentierte Zeitaufstellung über mehrere Monate.

Die Entscheidung im Ausgangsfall ist deshalb nicht abschließend, weil das BVerwG zur genaueren Feststellung der tatsächlichen Betreuungsanteile an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen hat.

Entlastung des betreuenden Elternteils

Der Unterhaltsvorschuss ist Ausfall- bzw. Überbrückungsleistung, die die besondere Doppelbelastung alleinerziehender Eltern – Betreuung plus Sicherung des Unterhalts – abmildern soll. Die 60/40-Grenze rückt diesen Schutzzweck in den Mittelpunkt und grenzt die Fälle ab, in denen die Mitbetreuung des anderen Elternteils so stark ist, dass eine alleinerziehungsbedingte Notlage typischerweise nicht mehr besteht.

Praktische Hinweise für die Antragstellung

Für antragstellende Eltern bedeutet die Entscheidung: Entscheidend ist eine nachvollziehbare, über einen längeren Zeitraum geführte Dokumentation der tatsächlichen Betreuungszeiten.

Ferienzeiten und ganztägige Wechsel gehören in die Rechnung; stundenweise Wechsel werden addiert und auf den Tag, dann auf das Jahr hochgerechnet. Umgangspapiere oder der Kindergeldbezug ersetzen diesen Nachweis nicht. Wer diese Anforderungen erfüllt und mehr als 60 Prozent betreut, fällt in den Anwendungsbereich der Alleinerziehung nach dem UVG.

Fazit

Die Urteile 5 C 9.22 und 5 C 10.22 des Bundesverwaltungsgerichts bringen Klarheit in eine zuvor uneinheitlich gehandhabte Abgrenzung. Für den Unterhaltsvorschuss zählt die Zeit, nicht die Etiketten: Mehr als 60 Prozent Betreuung begründen Alleinerziehung; ab 40 Prozent Mitbetreuung des anderen Elternteils entfällt der Anspruch.