Welche Rente ist höher? Rente nach 45 Jahren oder besser Schwerbehindertenrente?

Lesedauer 3 Minuten

Wenn das Ende des Berufslebens in Sicht kommt, beginnt für viele Menschen eine Phase der Planung und Entscheidungen. Vor allem, wenn du dich in einer besonderen Situation befindest – wie etwa durch das Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises und das gleichzeitige Erreichen der 45-jährigen Versicherungszeit in der Rentenversicherung – stellt sich die Frage: Welche Rente ist die beste?

Sollte man die Rente für Schwerbehinderte wählen oder die Altersrente für besonders langjährig Versicherte?

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Rentenarten?

Zunächst ist es wichtig, die wesentlichen Voraussetzungen für die zwei relevanten Rentenarten zu verstehen.

Einerseits gibt es die Altersrente für Schwerbehinderte, bei der du einen anerkannten Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung mindestens 50) und eine 35-jährige Wartezeit in der Rentenversicherung vorweisen musst.

Auf der anderen Seite steht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, für die du eine 45-jährige Wartezeit erfüllen musst, jedoch keinen Schwerbehindertenausweis benötigst.

Welche Rente bietet die besten finanziellen Vorteile?

Eine der wichtigsten Fragen ist, ob eine der beiden Rentenarten finanziell besser ist. In vielen Fällen wird angenommen, dass die Wahl des Rentenmodells einen erheblichen Einfluss auf die Rentenhöhe hat.

Überraschenderweise zeigt sich jedoch, dass es keinen finanziellen Unterschied gibt, wenn man sich zwischen der Altersrente für Schwerbehinderte und der Altersrente für besonders langjährig Versicherte entscheidet.

Beide Rentenarten sind in Bezug auf die Höhe exakt identisch.

Dies liegt daran, dass die Deutsche Rentenversicherung den optimalen Weg für dich automatisch wählt.

Wenn du also sowohl die Voraussetzungen für die Schwerbehindertenrente als auch für die Rente für besonders langjährig Versicherte erfüllst, wird die Rentenversicherung die Altersrente für Schwerbehinderte bevorzugen, da diese in der Regel etwas früher ohne Abschläge bezogen werden kann.

Wann kannst du ohne Abschläge in Rente gehen?

Das Ziel vieler ist es, möglichst früh in Rente zu gehen, ohne dabei finanzielle Einbußen durch Abschläge hinnehmen zu müssen. Hier bietet die Altersrente für Schwerbehinderte in vielen Fällen einen Vorteil, da du bis zu zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter ohne Abschläge in den Ruhestand treten kannst.

Für besonders langjährig Versicherte gilt diese Regelung ebenso. Dies bedeutet konkret, dass du, wenn dein reguläres Renteneintrittsalter bei 66 Jahren und 10 Monaten liegt, bereits mit 64 Jahren und 10 Monaten in Rente gehen kannst, ohne finanzielle Nachteile.

Welche Rolle spielen Abschläge bei früherem Rentenbeginn?

Ein erheblicher Unterschied zwischen den beiden Rentenarten tritt dann auf, wenn du noch früher als zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter in Rente gehen möchtest.

In diesem Fall musst du jedoch Abschläge hinnehmen. Hierbei stellt sich die Frage, welche Rente in einer solchen Situation die bessere Wahl ist.

Es hat sich gezeigt, dass die Altersrente für Schwerbehinderte in solchen Fällen die günstigere Option ist. Sie bietet oftmals mildere Abschläge, sodass Menschen mit Schwerbehinderung, die frühzeitig in Rente gehen möchten, von dieser Rentenart profitieren können.

Was bedeutet das für deine Entscheidung?

Letztlich hängt die Entscheidung für die eine oder andere Rentenart von deinen individuellen Lebensumständen ab.

Es gibt jedoch keine nennenswerten Unterschiede in der Rentenhöhe zwischen der Altersrente für Schwerbehinderte und der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, solange keine Abschläge ins Spiel kommen. Die Deutsche Rentenversicherung wird dich automatisch in die für dich beste Rente einloggen, sobald du die Voraussetzungen erfüllst.

Wenn du allerdings darüber nachdenkst, vorzeitig in Rente zu gehen und bereit bist, Abschläge in Kauf zu nehmen, solltest du die Details der Altersrente für Schwerbehinderte genau prüfen. In diesen Fällen kann diese Rente die vorteilhaftere Option sein.

Fazit: Was ist der nächste Schritt?

Die Wahl der richtigen Rentenart ist eine wichtige Entscheidung, die gut durchdacht werden sollte. Wenn du sowohl die Voraussetzungen für die Schwerbehindertenrente als auch für die Rente für besonders langjährig Versicherte erfüllst, kannst du beruhigt sein, dass beide Optionen finanziell gleichwertig sind. Solltest du jedoch früher in Rente gehen wollen, könnte die Altersrente für Schwerbehinderte in puncto Abschläge vorteilhafter sein.