Sozialverband warnt: Gemüse wird zu Luxusgut für Menschen in Hartz IV

Hartz IV News

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat in seinem Jahresgutachten die Sozialpolitik der Bundesregierung als „äußerst bescheiden“ bewertet. Es habe an ambitionierten Maßnahmen gefehlt, was umgesetzt wurde, habe kaum etwas bewirkt. Paritätischer Wohlfahrtsverband stellt ...