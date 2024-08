Schwerbehinderung: Höhere Abfindung durch besonderen Schutz

In vielen Fällen bieten Arbeitgeber bereits im Kündigungsschreiben eine Abfindung an, um eine Kündigungsschutzklage zu vermeiden. Bei betriebsbedingten Kündigungen kann dies insbesondere der Fall sein.

Wenn keine Abfindung direkt angeboten wird, kann ein Abwicklungsvertrag ausgehandelt werden, in dem der Arbeitnehmer auf eine Klage verzichtet und im Gegenzug eine Abfindung erhält.

Bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kündigung, sollte eine Kündigungsschutzklage erhoben werden. Bei Erfolg wird die Kündigung unwirksam, und in vielen Fällen wird die Rückkehr in den Betrieb durch eine Abfindung verhindert.