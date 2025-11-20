Rente Jahrgang 1961: Im November kann der Ruhestand ohne Abschlag beginnen

Lesedauer 6 Minuten

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zwischen dem 2. April 1961 und dem 1. Mai 1961 geboren wurden, markiert der November 2025 einen besonderen Einschnitt im Erwerbsleben. Erstmals können diese Versicherten die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach § 236b Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) beziehen – und zwar ohne finanzielle Abschläge.

Diese Möglichkeit gilt als eine der attraktivsten Rentenoptionen für Menschen mit durchgehender Erwerbsbiografie, langen Versicherungszeiten und familiären oder pflegerischen Verpflichtungen.

Nach 45 Jahren mit Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung, Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen ist der abschlagsfreie Übergang in den Ruhestand für viele das lange erwartete Ziel.

Wer ab November 2025 ohne Abschlag in Rente gehen darf

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte richtet sich an Menschen, die eine sehr lange Versicherungszeit vorweisen können. Für den genannten Personenkreis des Jahrgangs 1961 gilt: Mit Vollendung von 64 Jahren und 6 Kalendermonaten ist der Zugang zu dieser Rentenart möglich.

Wer also im Zeitraum vom 2. April 1961 bis zum 1. Mai 1961 geboren ist, erreicht dieses Alter im Oktober beziehungsweise im November 2025 und kann dann ab November 2025 die Rente ohne Abschläge erhalten.

Eine vorzeitige Inanspruchnahme dieser Rente – etwa einige Monate früher mit Zuschlägen oder Abschlägen – ist nicht vorgesehen. Die Regelung ist eindeutig: Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann ausschließlich mit Erreichen des gesetzlich festgelegten Alters in Anspruch genommen werden.

Die 45 Jahre Wartezeit: Was alles angerechnet wird

Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört die Erfüllung der 45-jährigen Wartezeit. Diese wird nicht nur durch klassische Beschäftigungszeiten erreicht, in denen Pflichtbeiträge aus einem Arbeitsverhältnis gezahlt wurden. Auch andere Lebensphasen werden berücksichtigt, sofern sie versicherungsrechtlich erfasst sind.

Hierzu zählen Zeiten der Kindererziehung, in denen Elternteile Pflichtbeiträge durch Kindererziehungszeiten erwerben. Ebenfalls berücksichtigt werden Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes, bestimmte Zeiten der Pflege von Angehörigen sowie einzelne freiwillige Beiträge, sofern sie die gesetzlichen Kriterien erfüllen.

Für viele Versicherten bedeutet dies, dass ein lückenloses Vollzeiterwerbsleben nicht zwingend erforderlich ist, um die 45 Jahre Wartezeit zu erreichen.

Vielmehr werden typische Lebensverläufe mit Familienphasen oder Phasen der Pflege naher Angehöriger einbezogen. Genau diese breitere Anerkennung macht die Rentenart für viele Menschen zugänglich und wird als Ausdruck von Anerkennung eines langen Arbeits- und Familienlebens verstanden.

Rechtsgrundlage und Übergangsregelungen

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist in § 236b SGB VI geregelt. Für Jahrgänge bis zum 31. Dezember 1963 gelten Übergangsvorschriften, die das Renteneintrittsalter schrittweise anheben. Während frühere Geburtsjahrgänge diese Rente bereits früher beanspruchen konnten, liegt das maßgebliche Alter für die Jahrgänge um 1961 bereits bei 64 Jahren und 6 Monaten.

Diese stufenweise Anhebung soll das Rentensystem langfristig stabil halten und den demografischen Veränderungen Rechnung tragen. Für Betroffene ist es daher wichtig, die jeweils geltende Altersgrenze sorgfältig zu prüfen und frühzeitig zu planen, wann der Rentenbeginn realistisch möglich ist.

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: Alte Renten bleiben trotz Zuschlag unfair

Die Abschlagsfreiheit: Ruhestand ohne Rentenkürzung

Der große Vorteil dieser Rentenart besteht darin, dass trotz eines früheren Rentenbeginns gegenüber der Regelaltersrente keine prozentualen Abschläge vorgenommen werden. Üblicherweise werden bei anderen vorgezogenen Rentenarten für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs Rentenminderungen fällig.

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte entfällt diese Minderung vollständig, sofern alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Für viele Versicherten bedeutet das: Sie können einige Monate vor der eigenen Regelaltersgrenze aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ohne dauerhafte prozentuale Kürzungen in Kauf nehmen zu müssen.

Wichtig bleibt jedoch: Die Rente beginnt nicht automatisch. Sie muss rechtzeitig beantragt werden, in der Regel etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn, bei der Deutschen Rentenversicherung. Wer zu spät tätig wird, riskiert eine spätere Auszahlung.

Unbegrenzter Hinzuverdienst seit 2023

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft das Arbeiten im Ruhestand. Seit 2023 gelten für Altersrenten, die nach Erreichen der jeweiligen Altersgrenze bezogen werden, keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Wer also die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bezieht, darf grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen.

Das gilt unabhängig davon, ob der Zuverdienst aus einer Teilzeitbeschäftigung, einer selbstständigen Tätigkeit oder einem Minijob stammt. Die Rente wird trotz zusätzlichem Einkommen nicht gekürzt. Für viele eröffnet das neue Spielräume: Sie können Berufserfahrung weiterhin einbringen, Projekte fortführen oder in reduziertem Umfang weiterarbeiten, ohne finanzielle Nachteile bei der Rente befürchten zu müssen.

Gerade für den Jahrgang 1961 kann dies attraktiv sein. Der Übergang in den Ruhestand lässt sich so flexibel gestalten: Die Rente verschafft finanzielle Sicherheit, der Hinzuverdienst ermöglicht zusätzliche Einnahmen sowie soziale und berufliche Kontakte.

Die Teilrente als Brücke in den Ruhestand

Neben der Vollrente gibt es die Möglichkeit, die Altersrente als Teilrente zu beziehen. Das bedeutet, dass nicht die komplette Rente, sondern nur ein bestimmter Prozentsatz – etwa 50, 70 oder 99,99 Prozent – ausgezahlt wird, während weiterhin gearbeitet wird.

Diese Teilrente kann den Ausstieg aus dem Berufsleben erleichtern. Sie ermöglicht einen gleitenden Übergang, der häufig besser zur persönlichen Lebens- und Gesundheitssituation passt, als der abrupte Wechsel vom Vollerwerb in den vollständigen Ruhestand. Wer weiter arbeitet, zahlt in der Regel weiterhin Beiträge in die Rentenversicherung ein und kann seine spätere Vollrente noch erhöhen.

Zugleich können sich Vorteile bei Steuern und Abgaben ergeben, wenn Einkommen aus Arbeit und eine Teilrente kombiniert werden. Auch arbeits- und sozialrechtliche Aspekte spielen eine Rolle: In vielen Konstellationen bleibt der Anspruch auf Krankengeld nach Entgeltfortzahlung erhalten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei Teilrente wegen Alters zudem ein Anspruch auf Arbeitslosengeld für bis zu drei Monate bestehen (§ 156 Absatz 2 SGB III).

Diese Kombination aus Einkommenssicherung, weiterer Altersvorsorge und einem sanften Übergang in die neue Lebensphase macht die Teilrente für viele Versicherte interessant.

Warum diese Rentenart so beliebt ist

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, in der öffentlichen Diskussion häufig als „Rente mit 63“ bezeichnet, ist seit Jahren eine der gefragtesten Rentenarten in Deutschland. Jedes Jahr machen Hunderttausende Versicherte davon Gebrauch.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Viele Beschäftigte empfinden es als gerecht, nach 45 Jahren Erwerbs- und Familienarbeit eine verlässliche Möglichkeit zu haben, einige Monate vor der Regelaltersgrenze ohne dauerhafte prozentuale Abschläge aus dem Arbeitsleben auszuscheiden.

Andere schätzen die Planungssicherheit: Die Altersgrenzen sind im Gesetz klar festgelegt und ermöglichen eine langfristige Vorbereitung, etwa im Hinblick auf die Beendigung des Arbeitsvertrages, die Ablösung von Krediten oder die Nachfolge im Betrieb.

Hinzu kommen die großen Gestaltungsmöglichkeiten nach Rentenbeginn. Der unbegrenzte Hinzuverdienst und die Option einer Teilrente erlauben flexible, individuell passende Übergänge. Viele betrachten diese Rente daher als eine Art Anerkennung für ein langes Berufsleben, in dem sie kontinuierlich Beiträge geleistet und häufig zusätzlich familiäre Verantwortung getragen haben.

Warum die Rente dennoch niedriger ausfallen kann als die Regelaltersrente

Trotz Abschlagsfreiheit ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte häufig nominal geringer als die spätere Regelaltersrente, die sich bei einem späteren Rentenbeginn ergeben würde. Das liegt vor allem an der Beitragslogik der Rentenversicherung.

Wer früher in Rente geht, zahlt weniger Monate Beiträge. Es fehlen also mögliche zusätzliche Entgeltpunkte, die sich durch ein weiteres Jahr oder mehrere Jahre Erwerbstätigkeit ergeben hätten. Damit fallen die Berechnungsgrundlagen für die Rente niedriger aus.

Hinzu kommt der längerfristige Bezug: Wer früher in Rente geht, erhält zwar über einen längeren Zeitraum Leistungen, verzichtet aber zugleich auf die Chance, durch fortlaufende Beiträge die Rentenhöhe weiter anzuheben. Die Abschlagsfreiheit bewirkt, dass keine prozentualen Kürzungen vorgenommen werden. Sie ersetzt aber nicht die zusätzlichen Entgeltpunkte, die bei späterem Rentenbeginn hätten entstehen können.

Für die persönliche Entscheidung ist deshalb eine individuelle Rentenauskunft wichtig. Viele Versicherte lassen sich von der Deutschen Rentenversicherung oder von unabhängigen Rentenberaterinnen und Rentenberatern berechnen, wie sich ein Rentenbeginn im November 2025 im Vergleich zu einem späteren Zeitpunkt finanziell auswirkt.

Frühzeitig planen und beraten lassen

Wer dem Jahrgang 1961 angehört und den November 2025 als möglichen Rentenbeginn ins Auge fasst, sollte seine Entscheidung nicht vom Kalenderdatum allein abhängig machen. Die persönliche Lebenssituation, die gesundheitliche Lage, geplante berufliche Veränderungen und die finanzielle Gesamtsituation spielen eine wichtige Rolle.

Sinnvoll ist es, einige Jahre vor dem möglichen Rentenbeginn eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung zu veranlassen. Dabei werden Lücken im Versicherungsverlauf aufgedeckt und gegebenenfalls durch nachträgliche Nachweise – etwa zu Kindererziehung, Pflege oder früheren Beschäftigungen – geschlossen. Im Anschluss kann eine Rentenauskunft angefordert werden, die die mögliche Rentenhöhe zum gewünschten Beginn ausweist.

Darüber hinaus helfen Beratungsangebote der Rentenversicherung, der Versichertenältesten sowie freier Beratungsstellen dabei, die verschiedenen Gestaltungsoptionen – Vollrente, Teilrente, Weiterarbeit, Hinzuverdienst – zu verstehen und auf die eigene Situation zu übertragen.

Kurz & knapp: Ein verdienter Ruhestandsbeginn für den Jahrgang 1961

Für alle Versicherten, die zwischen dem 2. April und dem 1. Mai 1961 geboren sind, eröffnet der November 2025 eine besondere Möglichkeit: Nach 45 Versicherungsjahren können sie die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen.

Diese Rentenart steht sinnbildlich für Anerkennung eines langen Arbeits- und Familienlebens. Sie verbindet finanzielle Sicherheit mit Flexibilität, etwa durch die Option des unbegrenzten Hinzuverdienstes und die Gestaltung des Übergangs über eine Teilrente.

Gleichzeitig bleibt es wichtig, die Entscheidung gut zu durchdenken. Auch wenn keine prozentualen Abschläge anfallen, kann die Rente niedriger ausfallen, als sie bei einem späteren Rentenbeginn wäre. Wer frühzeitig plant, seinen Versicherungsverlauf prüfen lässt und sich beraten lässt, kann den Ruhestand so gestalten, dass er zu den eigenen Wünschen, Lebensplänen und finanziellen Möglichkeiten passt.

Für viele des Jahrgangs 1961 ist der November 2025 damit mehr als nur ein Datum – er markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, in dem langjährige Beiträge und Belastungen in Form eines abschlagsfreien Ruhestands sichtbar honoriert werden.