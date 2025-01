Rente: An diesem Tag wird die Rente im Januar 2025 ausgezahlt

Lesedauer 3 Minuten

Gerade zum Monatsende richten viele Menschen ihre finanzielle Planung am Zahltag der Rente aus – für Miete, Nebenkosten oder allgemeine Lebenshaltungskosten. Im Januar 2025 sieht es folgendermaßen aus:

Der 31. Januar 2025 ist ein Freitag und damit ein normaler Bankarbeitstag.

Feiertagsregelungen spielen in diesem Fall keine Rolle.

Wer also auf die pünktliche Zahlung angewiesen ist, kann in diesem Monat recht zuverlässig damit rechnen, dass das Geld fristgerecht auf dem Konto eingeht. Aber wie genau ist der rechtliche Hintergrund?

Was sagt das Gesetz zum Zahltag der gesetzlichen Rente?

Der Rentenzahltag ist gesetzlich klar geregelt. Nach den Vorschriften wird die Rente immer am Monatsletzten ausgezahlt. Sollte dieser letzte Tag des Monats jedoch auf einen bundesweiten Feiertag fallen oder ein Wochenende betreffen, verschiebt sich die Zahlung auf den letzten vorherigen Bankarbeitstag. Das bedeutet:

Normalfall: Zahlung am letzten Tag des Monats (z. B. 31. Januar 2025). Sonderfall: Fällt der Monatsletzte auf einen Feiertag oder Samstag/Sonntag, zahlt die Deutsche Rentenversicherung vor.

Wann wird das Geld tatsächlich überwiesen?

Viele Rentnerinnen und Rentner schauen am Zahltag gespannt auf ihr Konto. Oft stellt sich die Frage: Wann genau wird das Geld gutgeschrieben?

Die Banken erhalten die Anweisungen rechtzeitig, sodass die Gutschrift in der Regel am Vormittag oder zumindest im Laufe dieses Tages erfolgt.

Rechtlich betrachtet muss die Rente bis 23:29 Uhr auf dem Konto sein. Diese Uhrzeit klingt ungewöhnlich, ist aber gängige Praxis bei Banküberweisungen.

Sollte das Geld bis zum späten Nachmittag nicht eingegangen sein, empfiehlt es sich, kurz Rücksprache mit der Bank oder der Deutschen Rentenversicherung zu halten. Allerdings sind solche Verspätungen selten.

Welche Besonderheiten gelten bei der Zahlung?

Es gibt verschiedene Rentenarten. Manche werden vorschüssig (für den folgenden Monat) und manche nachschüssig (für den aktuellen Monat) gezahlt. Die meisten Altersrenten werden inzwischen nachschüssig ausgezahlt, also zum Ende des Monats für den laufenden Monat.

Für diejenigen, deren Rente bereits einige Jahre läuft oder auf einem alten Bescheid fußt, kann es vereinzelt noch Ausnahmen geben.

Wer sich unsicher ist, ob vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird, wirft am besten einen Blick in den Rentenbescheid oder fragt bei der Rentenversicherung nach.

Was ist mit anderen Sozialleistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung und Wohngeld?

Nicht nur Renten, sondern auch andere staatliche Leistungen werden gegen Monatsende oder zum Monatsbeginn überwiesen. Dazu gehören zum Beispiel:

Bürgergeld (ehemals ALG II bzw. Hartz IV): In der Regel Ende des Vormonats für den kommenden Monat.

In der Regel Ende des Vormonats für den kommenden Monat. Grundsicherung im Alter: Ähnlich wie die Rente, überwiegend zum Monatsende oder letzten Bankarbeitstag.

Ähnlich wie die Rente, überwiegend zum Monatsende oder letzten Bankarbeitstag. Wohngeld: Ebenfalls in einer ähnlichen Zeitschiene, um die rechtzeitige Zahlung der Miete sicherzustellen.

Wer also zusätzlich zum Rentenbezug Bürgergeld, Wohngeld oder Grundsicherung erhält, sollte ebenfalls genau auf das Datum achten und im Zweifelsfall direkt bei der zuständigen Behörde nachfragen.

Muss man etwas Bestimmtes beachten?

Kontodaten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Deutsche Rentenversicherung Ihre aktuellen Bankdaten hat.

Kalendereintrag: Markieren Sie sich den 31. Januar 2025 im Kalender – zur Sicherheit, um zu überprüfen, ob die Zahlung pünktlich eingegangen ist.

Rücksprache halten: Bei Unklarheiten lohnt sich immer ein kurzer Anruf bei der zuständigen Rentenstelle oder Ihrer Bank.

Gerade ältere Personen oder Menschen, die nicht täglich online ihre Bankkonten prüfen, tun gut daran, sich die Kontoauszüge in regelmäßigen Abständen anzusehen. So können Unstimmigkeiten schnell erkannt und geklärt werden.

Wie sieht es mit zukünftigen Rentenzahltagen aus?

Auch die folgenden Monate werden nach demselben Prinzip abgerechnet. Wer sich eine gewisse Planungssicherheit wünscht, kann sich bereits jetzt den jeweiligen letzten Bankarbeitstag vormerken.

Empfehlenswert ist es immer, ein kleines finanzielles Polster aufzubauen, falls die Auszahlung oder Gutschrift sich einmal verzögern sollte.

Änderungen in der Gesetzgebung sind möglich, wenn etwa Feiertage auf Bundesebene anders geregelt werden oder die Rentenauszahlung allgemein reformiert wird.