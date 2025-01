Rente: Zehntausende Rentner werden 2025 steuerpflichtig

Lesedauer 3 Minuten

Zum Jahr 2025 werden nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums rund 73.000 weitere Rentnerinnen und Rentner in die Steuerpflicht rutschen. Insgesamt gibt es bereits jetzt etwa 6,8 Millionen Ruheständler, die aufgrund ihrer Alterseinkünfte – dazu zählen gesetzliche Renten, Betriebsrenten und private Rentenversicherungen – zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind.

Doch warum steigt die Zahl steuerpflichtiger Rentnerinnen und Rentner stetig an und was sollten Betroffene unbedingt beachten?

Warum müssen immer mehr Rentnerinnen und Rentner Steuern zahlen?

Der Hauptgrund liegt in der sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Seit 2005 werden Renten schrittweise höher besteuert. Der ursprünglich steuerfreie Anteil sinkt jedes Jahr etwas mehr für alle Neurentner.

Wer beispielsweise im Jahr 2025 in Rente geht, muss 83,5 % seiner Rente versteuern; nur 16,5 % bleiben steuerfrei. Hinzu kommt, dass jede weitere Rentenerhöhung bei bereits laufenden Renten ab Rentenbeginn stets zu 100 % steuerpflichtig ist, wodurch sich die jährliche Steuerlast erhöhen kann.

Zudem ist zu beachten, dass der Fiskus viele verschiedene Alterseinkünfte auf dem Schirm hat: Neben der gesetzlichen Rente können auch Betriebsrenten, private Rentenversicherungen oder Mieteinnahmen und Kapitalerträge zur Steuerpflicht beitragen.

Woher weiß das Finanzamt von meiner Rente?

Seit dem Jahr 2021 werden die Rentenbezugsdaten automatisiert von den Rentenversicherungsträgern an das Finanzamt übermittelt. Das bedeutet, dass die Behörde genau weiß, wie hoch Ihre Bruttorente ist.

Auch erhalten Rentnerinnen und Rentner jedes Jahr eine Rentenbezugsmitteilung, in der das Finanzamt über die Rentenhöhe informiert wird. Deshalb sollte sich niemand darauf verlassen, „übersehen“ zu werden.

Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben und dies unterlässt, muss mit Verspätungszuschlägen, Zwangsgeld, Steuerschätzungen und im schlimmsten Fall sogar mit einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung rechnen.

Wie finde ich heraus, ob ich eine Steuererklärung abgeben muss?

Ob Sie eine Steuererklärung abgeben müssen, hängt in erster Linie davon ab, ob Ihr zu versteuerndes Einkommen den sogenannten Grundfreibetrag überschreitet. Für das Jahr 2025 beträgt dieser voraussichtlich 12.960 Euro (für Alleinstehende). Das bedeutet:

Bruttorente ermitteln: Alle Renteneinkünfte (z. B. gesetzliche Rente, Betriebsrente, private Rente). Rentenfreibetrag und Beiträge abziehen: Abzug des individuellen Rentenfreibetrags (abhängig vom Rentenbeginn).

Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Abzug weiterer Pausch- und Freibeträge (z. B. Werbungskosten-Pauschale, Sonderausgaben-Pauschale). Ergibt sich daraus ein Wert über dem Grundfreibetrag (12.960 Euro im Jahr 2025), müssen Sie eine Steuererklärung abgeben.

Achtung: Auch wenn Sie damit noch keine Steuern zahlen müssen, bleibt die Erklärungspflicht dennoch bestehen, sofern der Grundfreibetrag überschritten wird.

Welche Fristen gelten für die Abgabe der Steuererklärung?

Wer steuerpflichtig ist und eine Erklärung abgeben muss, sollte die Abgabefristen genau beachten:

Pflichtveranlagung (wenn Sie also verpflichtet sind): Für das Steuerjahr 2024 : Abgabe bis zum 31. Juli 2025 . Bei Hilfe durch Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein verlängert sich die Frist bis zum 30. April 2026 (für das Steuerjahr 2024).

(wenn Sie also verpflichtet sind): Freiwillige Abgabe (wenn Sie nicht verpflichtet sind, aber eine Steuererstattung prüfen möchten): Frist beträgt vier Jahre . Für das Steuerjahr 2024 ist demnach der 31. Dezember 2028 (ggf. 2029, wenn das genaue Jahr bei Veröffentlichung offiziell bestätigt ist) die letzte Abgabemöglichkeit.

(wenn Sie nicht verpflichtet sind, aber eine Steuererstattung prüfen möchten):

Wird die Steuererklärung trotz Pflicht nicht fristgerecht eingereicht, drohen Verspätungszuschläge, Nachzahlungen und gegebenenfalls Straf- oder Bußgeldverfahren.

Was passiert bei mehreren Renten oder Rentenerhöhungen?

Besonders häufig werden Rentnerinnen und Rentner steuerpflichtig, wenn sie mehrere Renten beziehen – zum Beispiel eine Betriebsrente neben der gesetzlichen Rente oder eine private Rente. Ebenfalls wichtig: Rentenerhöhungenwerden zu 100 % steuerpflichtig angerechnet und können somit im Laufe der Jahre eine zunächst unkritische Rente in eine Steuerpflicht führen.

Wer schon länger in Rente ist, ist häufig überrascht, wenn das Finanzamt sich nach mehreren Jahren meldet und rückwirkend Nachzahlungen verlangt. Durch die automatisierte Datenübermittlung seit 2021 kann das Finanzamt schnell feststellen, wenn eine Steuererklärung hätte abgegeben werden müssen.

Wie kann ich Ärger mit dem Finanzamt vermeiden?

Rechtzeitig prüfen: Spätestens wenn Sie die Rentenbezugsmitteilung erhalten, sollten Sie Ihre tatsächliche Steuerpflicht berechnen oder berechnen lassen. Online-Tools oder Steuerprogramme nutzen: Kostenlose und kostenpflichtige Softwarelösungen helfen, schnell eine Einschätzung zu bekommen. Professionelle Hilfe suchen: Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine oder auch Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Steuerrecht können weiterhelfen. Keine „Augen-zu-und-durch“-Mentalität: Ein Ignorieren der Abgabepflicht kann zu hohen Säumniszuschlägenund Strafverfahren führen.

Fazit: Warum jetzt handeln?

Das Steuerrisiko steigt mit jedem Jahr, in dem der steuerpflichtige Rentenanteil höher wird. Gleichzeitig werden immer mehr Daten automatisiert an das Finanzamt übermittelt, wodurch Kontrollen deutlich effizienter erfolgen. Ein Zögern oder Ignorieren macht das Problem in den meisten Fällen nur größer – vor allem, wenn sich über mehrere Jahre Steuerschulden anhäufen und letztlich Nachforderungen anfallen.

Wer rechtzeitig reagiert, kann sich also viel Stress, Zeit und möglicherweise Geld sparen. Die Abgabe der Steuererklärung ist kein Grund für Panik, sondern schützt vor bösen Überraschungen. Im Zweifelsfall ist eine fachkundige Beratung der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie alle Freibeträge und Entlastungen korrekt einberechnen und nur so viel Steuern zahlen, wie Sie tatsächlich schulden.