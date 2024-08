Lücke beim Übergang vom Bürgergeld in die Rente – Das kannst Du tun

Lesedauer 2 Minuten

Der Übergang vom Bezug des Bürgergeldes zur Altersrente kann für viele Menschen zu finanziellen Engpässen führen. Dies liegt vor allem an den unterschiedlichen Auszahlungsterminen der Leistungen.

Während das Bürgergeld zu Monatsbeginn ausgezahlt wird, erfolgt die Rentenzahlung erst am Monatsende. Diese zeitliche Lücke kann zu erheblichen Problemen führen.

Warum entsteht eine finanzielle Lücke?

Das Bürgergeld wird gemäß Sozialgesetzbuch II (SGB II) stets zum Monatsanfang überwiesen, während die Altersrente nach Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) erst zum Monatsende gezahlt wird.

Dieser Versatz kann eine finanzielle Lücke verursachen, da die letzte Bürgergeldzahlung möglicherweise bereits aufgebraucht ist, bevor die erste Rentenzahlung erfolgt.

Gibt es gesetzliche Regelungen, die den Übergang erleichtern?

Ja, es gibt eine Regelung in § 7a SGB II, die sicherstellt, dass Bürgergeldleistungen noch für den Monat gezahlt werden, in dem die Altersgrenze für die Rente erreicht wird.

Allerdings reicht dies oft nicht aus, um die finanzielle Lücke bis zur ersten Rentenzahlung zu schließen. Die Altersrente wird gemäß § 118 Absatz 1 SGB VI erst zum Monatsende ausgezahlt, was bedeutet, dass eine zeitliche Lücke im Einkommen entsteht.

Was kann man tun, wenn das Geld knapp wird?

1. Eigene Mittel und Darlehen von Bekannten oder Familie

Der erste Schritt zur Überbrückung dieser Lücke besteht darin, eigene Mittel zu mobilisieren oder gegebenenfalls ein Darlehen von Bekannten oder Familienmitgliedern in Anspruch zu nehmen.

2. Antrag auf ein Darlehen nach § 37a SGB XII

Wenn dies nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, ein Darlehen beim Sozialhilfeträger zu beantragen. In Hamburg ist dies das Bezirksamt, Fachamt für Grundsicherung und Soziales. Ein solcher Antrag sollte so früh wie möglich gestellt werden, da die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Was tun, wenn das Jobcenter die Leistungen voreilig einstellt?

Häufig stellen Jobcenter die Leistungen bereits nach Erhalt des Rentenbescheids ein, obwohl die Rentenzahlung noch nicht erfolgt ist. Dies kann zu einem unangenehmen finanziellen Engpass führen.

Sofortiger Widerspruch einlegen

Sollte dies geschehen, ist es wichtig, sofort Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch sollte mit einem Zugangsnachweis, wie einem Einschreibebeleg oder einem Telefax-Sendebericht, erfolgen.

Im Widerspruch sollte darauf hingewiesen werden, dass die Leistungen erst nach Zufluss der Rentenzahlung eingestellt werden dürfen. Hierbei kann auf die “Fachlichen Weisungen zu § 7 SGB II” verwiesen werden.

Wichtige Hinweise aus den “Fachlichen Weisungen zu § 7 SGB II”

Laut den “Fachlichen Weisungen zu § 7 SGB II” liegt der Ausschlusstatbestand für Bürgergeldleistungen erst mit dem Zufluss der Rentenzahlung vor. Dies bedeutet, dass das Jobcenter die Leistungen nicht einstellen darf, bevor die Rentenzahlung tatsächlich erfolgt ist.

Vermeidung einer fiktiven Berücksichtigung von Zuflüssen

Weiterhin ist es laut den “Fachlichen Weisungen zu §§ 11-11b SGB II” nicht zulässig, erwartete Zuflüsse von Sozialleistungen fiktiv zu berücksichtigen. Dies schützt die Betroffenen davor, dass das Jobcenter zukünftige Rentenzahlungen bereits vor deren tatsächlichem Eintreffen als Einkommen anrechnet und dadurch die Bürgergeldleistungen voreilig einstellt.