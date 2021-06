Distanzunterricht: 40 Prozent der Wuppertaler Schüler ohne Endgeräte

Teilen









Nicht alle Schulämter sind wie das in Bochum. Trotzdem fehlt es Tausenden von Hartz IV betroffenen Kindern an angemessenen digitalen Endgeräten, um am Distanzunterricht wegen Corona teilnehmen zu können.

Hartz IV-Zuschuss für digitale Endgeräte offenbar problematisch

Seit Anfang Februar können bis zu 350 Euro Zuschüsse für die Anschaffung geeigneter Endgeräte und Zubehör beantragt werden. Dies soll Kindern in Hartz IV-Familien ermöglichen, am digitalen Distanzunterricht teilzunehmen. Immer mehr Meldungen zeigen jedoch, dass Chancengleichheit in der „BIldungsrepublik“ mal wieder nicht allzu groß geschrieben wird.

Aus Bochum war bekannt geworden, dass das Schuldezernat die Schulleitungen aufgefordert hatte, Antragsformulare für den Zuschuss für digitale Endgeräte ungültig zu machen, um die Bilanz zu schönen. Aber auch ohne einen solchen Skandal sind viele von Hartz IV betroffene Kinder und Jugendliche drastisch benachteiligt und können kaum am digitalen Distanzunterricht teilnehmen.

Tausende Hartz IV-Kinder ohne Chance, angemessen an digitalem Unterricht teilzunehmen

Der Erwersblosenverein Tacheles hat beim Wuppertaler Jobcenter nachgefragt. Aus den Zahlen geht hervor, dass bis Anfang Juni 5.047 Zuschüsse für digitale Endgeräte für den Distanzunterricht bewilligt wurden. Dem stehen 12.280 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren entgegen.

Das heißt, bis zu 41 Prozent aller minderjährigen Hartz IV-Betroffenen in Wuppertal verfügten nicht über angemessene digitale Endgeräte und konnten nur per Smartphone oder gar nicht am digitalen Distanzunterricht während des Lockdowns teilnehmen.

In anderen Regionen dürfte es ähnlich aussehen. Von Armut betroffene Kinder werden bei den Bildungschancen drastisch abgehängt.

